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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 850851852853
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 20:23

  stm написав:https://www.mgm.gov.tr/tahmin/il-ve-ilceler.aspx?il=Antalya
Разница с Италией плохой погоды 1 неделя ;) через ещё неделю попу на балкон вечером не высовывайте, неприятно :)

Благодарю stm за полезную ссылку о погоде - приятно что нашла такой сайт - я не знал о таком сайте - завтра днем в Анталии будет +20. А на неделю вперед +21; ну прямо Италия....
Правда, даже в Палермо на неделю вперед +18 и все дни - дожди... Нет, не Италия.
Мелочь, а приятно...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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