|
|
|
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Вів 24 лис, 2020 20:23
Благодарю stm
за полезную ссылку о погоде - приятно что нашла такой сайт - я не знал о таком сайте - завтра днем в Анталии будет +20. А на неделю вперед +21; ну прямо Италия....
Правда, даже в Палермо
на неделю вперед +18 и все дни - дожди... Нет, не Италия.
Мелочь, а приятно...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 5093
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 1903 раз.
- Подякували: 762 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|5853
|679220
|
|
|14
|1779
|
Вів 17 лис, 2020 23:06
Frant
|
|1244
|160042
|
|