Додано: Сер 25 лис, 2020 05:00

Все верно: "Богово - Богу, а кесарево - кесарю".

Мне Ваш образ жизни вообще-то нравится (хвастались): каждую субботу в 16-00 - Пельмени.

Каждое воскресенье к 21-00 - Борщ. Целую неделю уже не голодно...

Мне еще нравятся Ваши сны - давеча Вы описывали, типа любите Вы сесть с подругами в ресторане Киева с бокалом отличного белого сухого. И пробуете по четным дням "Такитос с кукурузой и креветками", а по нечетным - "Салат с креветками, фасолью и итальянскими травами"...

Отличные сны!

P.S. Кстати - то не "курточка", а Fleece jacket. А под ним - спортивная футболка Isocool, пропускающая влагу.

Не до боксёрской груши Вам. Как всегда, не знаете элементарного. Но мне очень нравится...

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.