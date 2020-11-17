RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 850851852853
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 20:23

  stm написав:https://www.mgm.gov.tr/tahmin/il-ve-ilceler.aspx?il=Antalya
Разница с Италией плохой погоды 1 неделя ;) через ещё неделю попу на балкон вечером не высовывайте, неприятно :)

Благодарю stm за полезную ссылку о погоде - приятно что нашла такой сайт - я не знал о таком сайте - завтра днем в Анталии будет +20. А на неделю вперед +21; ну прямо Италия....
Правда, даже в Палермо на неделю вперед +18 и все дни - дожди... Нет, не Италия.
Мелочь, а приятно...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5094
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1904 раз.
Подякували: 762 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 00:41

  akurt написав:
  stm написав:https://www.mgm.gov.tr/tahmin/il-ve-ilceler.aspx?il=Antalya
Разница с Италией плохой погоды 1 неделя ;) через ещё неделю попу на балкон вечером не высовывайте, неприятно :)

Благодарю stm за полезную ссылку о погоде - приятно что нашла такой сайт - я не знал о таком сайте - завтра днем в Анталии будет +20. А на неделю вперед +21; ну прямо Италия....
Правда, даже в Палермо на неделю вперед +18 и все дни - дожди... Нет, не Италия.
Мелочь, а приятно...

Да, почасовая что бы Вы в 2 ночи будильник не ставили ;)
Печально заглянула в холодильник, не йогурт там, в Италиях принято и кофе повкусней и вино повкусней и еда средиземноморская самое оно, но дорого, евро видели как вырос...
Ещё думала сфоткаться с боксерской грушей в разноцветных бинтах, ну для покрасивее, но куда мне до спортсмена на арендном велике. Заценила и форму, и осанку, и распальцовку, и как любитель фоточек скажу - с первого кадра такой снимок не выйдет, что б сразу и спортсмен, более того 12 дня, жара такая что +21 и полная экипировка: куртка, штаны, что б не обгореть )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2617
З нами з: 04.03.15
Подякував: 68 раз.
Подякували: 467 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 05:00

Все верно: "Богово - Богу, а кесарево - кесарю".
Мне Ваш образ жизни вообще-то нравится (хвастались): каждую субботу в 16-00 - Пельмени.
Каждое воскресенье к 21-00 - Борщ. Целую неделю уже не голодно...
Мне еще нравятся Ваши сны - давеча Вы описывали, типа любите Вы сесть с подругами в ресторане Киева с бокалом отличного белого сухого. И пробуете по четным дням "Такитос с кукурузой и креветками", а по нечетным - "Салат с креветками, фасолью и итальянскими травами"...
Отличные сны!
P.S. Кстати - то не "курточка", а Fleece jacket. А под ним - спортивная футболка Isocool, пропускающая влагу.
Не до боксёрской груши Вам. Как всегда, не знаете элементарного. Но мне очень нравится...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5094
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1904 раз.
Подякували: 762 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 08:01

  akurt написав:Катался на велосипеде по Набережной по специальным дорожкам для велосипедистов.
It's me...
Зображення

снова за пивом отправили наши
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4812
З нами з: 03.12.14
Подякував: 708 раз.
Подякували: 866 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 850851852853
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 123, 124, 125
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
1245 160166
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 лис, 2020 06:10
San
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 584, 585, 586
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
5857 679861
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 лис, 2020 05:55
Bolt
Нерухомість в Ближніх Єпенях великого міста 1, 2
Frant » Сер 28 жов, 2020 10:21
14 1782
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 лис, 2020 23:06
Frant

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.