Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Благодарю stm за полезную ссылку о погоде - приятно что нашла такой сайт - я не знал о таком сайте - завтра днем в Анталии будет +20. А на неделю вперед +21; ну прямо Италия.... Правда, даже в Палермо на неделю вперед +18 и все дни - дожди... Нет, не Италия. Мелочь, а приятно...
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Благодарю stm за полезную ссылку о погоде - приятно что нашла такой сайт - я не знал о таком сайте - завтра днем в Анталии будет +20. А на неделю вперед +21; ну прямо Италия.... Правда, даже в Палермо на неделю вперед +18 и все дни - дожди... Нет, не Италия. Мелочь, а приятно...
Да, почасовая что бы Вы в 2 ночи будильник не ставили Печально заглянула в холодильник, не йогурт там, в Италиях принято и кофе повкусней и вино повкусней и еда средиземноморская самое оно, но дорого, евро видели как вырос... Ещё думала сфоткаться с боксерской грушей в разноцветных бинтах, ну для покрасивее, но куда мне до спортсмена на арендном велике. Заценила и форму, и осанку, и распальцовку, и как любитель фоточек скажу - с первого кадра такой снимок не выйдет, что б сразу и спортсмен, более того 12 дня, жара такая что +21 и полная экипировка: куртка, штаны, что б не обгореть )))
Все верно: "Богово - Богу, а кесарево - кесарю". Мне Ваш образ жизни вообще-то нравится (хвастались): каждую субботу в 16-00 - Пельмени. Каждое воскресенье к 21-00 - Борщ. Целую неделю уже не голодно... Мне еще нравятся Ваши сны - давеча Вы описывали, типа любите Вы сесть с подругами в ресторане Киева с бокалом отличного белого сухого. И пробуете по четным дням "Такитос с кукурузой и креветками", а по нечетным - "Салат с креветками, фасолью иитальянскими травами"... Отличные сны! P.S. Кстати - то не "курточка", а Fleece jacket. А под ним - спортивная футболка Isocool, пропускающая влагу. Не до боксёрской груши Вам. Как всегда, не знаете элементарного. Но мне очень нравится...
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:Катался на велосипеде по Набережной по специальным дорожкам для велосипедистов. It's me...
снова за пивом отправили наши
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))