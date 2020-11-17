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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 850851852853
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 20:23

  stm написав:https://www.mgm.gov.tr/tahmin/il-ve-ilceler.aspx?il=Antalya
Разница с Италией плохой погоды 1 неделя ;) через ещё неделю попу на балкон вечером не высовывайте, неприятно :)

Благодарю stm за полезную ссылку о погоде - приятно что нашла такой сайт - я не знал о таком сайте - завтра днем в Анталии будет +20. А на неделю вперед +21; ну прямо Италия....
Правда, даже в Палермо на неделю вперед +18 и все дни - дожди... Нет, не Италия.
Мелочь, а приятно...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 00:41

  akurt написав:
  stm написав:https://www.mgm.gov.tr/tahmin/il-ve-ilceler.aspx?il=Antalya
Разница с Италией плохой погоды 1 неделя ;) через ещё неделю попу на балкон вечером не высовывайте, неприятно :)

Благодарю stm за полезную ссылку о погоде - приятно что нашла такой сайт - я не знал о таком сайте - завтра днем в Анталии будет +20. А на неделю вперед +21; ну прямо Италия....
Правда, даже в Палермо на неделю вперед +18 и все дни - дожди... Нет, не Италия.
Мелочь, а приятно...

Да, почасовая что бы Вы в 2 ночи будильник не ставили ;)
Печально заглянула в холодильник, не йогурт там, в Италиях принято и кофе повкусней и вино повкусней и еда средиземноморская самое оно, но дорого, евро видели как вырос...
Ещё думала сфоткаться с боксерской грушей в разноцветных бинтах, ну для покрасивее, но куда мне до спортсмена на арендном велике. Заценила и форму, и осанку, и распальцовку, и как любитель фоточек скажу - с первого кадра такой снимок не выйдет, что б сразу и спортсмен, более того 12 дня, жара такая что +21 и полная экипировка: куртка, штаны, что б не обгореть )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 05:00

Все верно: "Богово - Богу, а кесарево - кесарю".
Мне Ваш образ жизни вообще-то нравится (хвастались): каждую субботу в 16-00 - Пельмени.
Каждое воскресенье к 21-00 - Борщ. Целую неделю уже не голодно...
Мне еще нравятся Ваши сны - давеча Вы описывали, типа любите Вы сесть с подругами в ресторане Киева с бокалом отличного белого сухого. И пробуете по четным дням "Такитос с кукурузой и креветками", а по нечетным - "Салат с креветками, фасолью и итальянскими травами"...
Отличные сны!
P.S. Кстати - то не "курточка", а Fleece jacket. А под ним - спортивная футболка Isocool, пропускающая влагу.
Не до боксёрской груши Вам. Как всегда, не знаете элементарного. Но мне очень нравится...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 08:01

  akurt написав:Катался на велосипеде по Набережной по специальным дорожкам для велосипедистов.
It's me...
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снова за пивом отправили наши
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 09:16

Сколько денег нужно для полного счастья?
(для жизни за границей)

Попытки одного славного форумчанина этой ветки прожить за счет Кешбэка привела его к нервному срыву и полному фиаско в жизни. В самом деле: стоять целыми днями под саунами или плавательными бассейнами в Киеве, чтобы заплатить за клиента своей карточкой, а у того получить наличку - а потом ждать 10% кешбэка на карту - это же точно можно рехнуться.
Сейчас слегка успокоился - ушел на дно - убедился в своей полной никчемности - и посвятил свою жизнь Фейсбуку.

Не всем такое нравится и поневоле возникнет вопрос: "А сколько денег нужно для счастья?"
Счастье - штука многогранная и скользкая.
Много много денег потратил сын приятелей на катание на вертолете над Киевом одной прелестной девочки с накаченными губами.
Потом снимал для одной мадам брошкиной "с прицепом" апартаменты по 2000 (две тысячи) евро в сутки в Монако.
А счастья - вот скажите, что есть - так вроде и нет...

Будем реалистами.
Вот мне нравится цифра в 100 000.
В Украине это не деньги, а вот если 100 000 турецких лир, то вроде как и деньги.
В долларах это будет: 100000/7,96=12 562 доллара США.
Такая сумма - 12 562 долларов США - есть или должна быть наличными у каждого селянина.
Это просто для сравнения. Цифра еще хороша тем, что ее не жалко куда-нибудь вложить.
Пропадет - и не жалко.
Вот 3 года назад приятель отдал фермеру на развитие 20 000 долларов с условием полученную прибыль от урожая поделить пополам и поднять на 20 000 в два - как принято в Украине- раза. А через год-два-три раскрасневшийся фермер прибежал к приятелю в квартиру - сразу реально упал на колени - "Анатолий, руби мне голову, но денег нет!"
В то же время пришли к другому приятелю родаки и говорят: "Ну вот племяш хочет начать новую жизнь. Надоело ему деффок по посадкам тягать. Хочет счастья полного, а не посадочного. Подмоги!"
- А как помочь беде-то?
- Дай ему на покупку комбайна б/у 10 000 долларов. Наколотит урожай подсолнечника - все как раз и возвернет.
Ушли 10 000 долларов навсегда... Нетути ничего... Племянник так и таскает деффок по посадками...
Но 10 000 не жалко - родная кровь все же... ну и мужская солидарность дяди по отношению к племяннику - да и деньги смешные...

Итак: 100 000 турецких лир мы определим в турецкий банк.
Что получим?
Зображення
После вычета налога на прибыль от депозита - сумма плюс-минус 6 884 лиры.
Или 6884/12=574 лиры в месяц.
Как их потратить?
Вариант 1. Проесть. В принципе на месяц скромно покушать хватит. Сейчас выплачивают пособие по безработице уволенным из-за коронавируса - кажется 1100 лир в месяц - я как-то выкладывал расчет, что этого хватает скромно пропитаться турецкой семье из 3-х человек.
Вот скоро всем ФОП в Украине выплатят по 8 000 гривен - тоже хватит на пропитание.

Вариант 2. Обеспечить себе проживание за границей, например в Турции. Получится!
- расходы на квартплату от 50 до 250 (там, где круто) в месяц.
- расходы на электроэнергию от 50 до 200 в месяц.
- расходы на воду и водоотведение - от 25 до 35 лир у месяц.
- расходы на горячую воду - 0 (солнечный коллектор).
- расходы на вывоз мусора - 0 (это прерогатива мэрии, вывозят сами каждый день, жители не платят никогда и ни сколько).
- расходы на транспортировку газа - нуль (зачем нам газ, если сегодня даже по прогнозу от stm будет теплее, чем в Италии).
- расходы на содержание всякого рода сетей, которые так будоражат умы форумчан "львовской ветки" - 0 (нет тут таких глупостЕв)
- расходы на мобильную связь - 45 лир.
Реально хватает!

Вариант 3. (текст удален).

Ну вот - в принципе, от средств в депозит извлечь выгоду можно.
Для своего удовольствия.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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