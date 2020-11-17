Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Благодарю stm за полезную ссылку о погоде - приятно что нашла такой сайт - я не знал о таком сайте - завтра днем в Анталии будет +20. А на неделю вперед +21; ну прямо Италия.... Правда, даже в Палермо на неделю вперед +18 и все дни - дожди... Нет, не Италия. Мелочь, а приятно...
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Благодарю stm за полезную ссылку о погоде - приятно что нашла такой сайт - я не знал о таком сайте - завтра днем в Анталии будет +20. А на неделю вперед +21; ну прямо Италия.... Правда, даже в Палермо на неделю вперед +18 и все дни - дожди... Нет, не Италия. Мелочь, а приятно...
Да, почасовая что бы Вы в 2 ночи будильник не ставили Печально заглянула в холодильник, не йогурт там, в Италиях принято и кофе повкусней и вино повкусней и еда средиземноморская самое оно, но дорого, евро видели как вырос... Ещё думала сфоткаться с боксерской грушей в разноцветных бинтах, ну для покрасивее, но куда мне до спортсмена на арендном велике. Заценила и форму, и осанку, и распальцовку, и как любитель фоточек скажу - с первого кадра такой снимок не выйдет, что б сразу и спортсмен, более того 12 дня, жара такая что +21 и полная экипировка: куртка, штаны, что б не обгореть )))
Все верно: "Богово - Богу, а кесарево - кесарю". Мне Ваш образ жизни вообще-то нравится (хвастались): каждую субботу в 16-00 - Пельмени. Каждое воскресенье к 21-00 - Борщ. Целую неделю уже не голодно... Мне еще нравятся Ваши сны - давеча Вы описывали, типа любите Вы сесть с подругами в ресторане Киева с бокалом отличного белого сухого. И пробуете по четным дням "Такитос с кукурузой и креветками", а по нечетным - "Салат с креветками, фасолью иитальянскими травами"... Отличные сны! P.S. Кстати - то не "курточка", а Fleece jacket. А под ним - спортивная футболка Isocool, пропускающая влагу. Не до боксёрской груши Вам. Как всегда, не знаете элементарного. Но мне очень нравится...
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:Катался на велосипеде по Набережной по специальным дорожкам для велосипедистов. It's me...
снова за пивом отправили наши
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Сколько денег нужно для полного счастья? (для жизни за границей)
Попытки одного славного форумчанина этой ветки прожить за счет Кешбэка привела его к нервному срыву и полному фиаско в жизни. В самом деле: стоять целыми днями под саунами или плавательными бассейнами в Киеве, чтобы заплатить за клиента своей карточкой, а у того получить наличку - а потом ждать 10% кешбэка на карту - это же точно можно рехнуться. Сейчас слегка успокоился - ушел на дно - убедился в своей полной никчемности - и посвятил свою жизнь Фейсбуку.
Не всем такое нравится и поневоле возникнет вопрос: "А сколько денег нужно для счастья?" Счастье - штука многогранная и скользкая. Много много денег потратил сын приятелей на катание на вертолете над Киевом одной прелестной девочки с накаченными губами. Потом снимал для одной мадам брошкиной "с прицепом" апартаменты по 2000 (две тысячи) евро в сутки в Монако. А счастья - вот скажите, что есть - так вроде и нет...
Будем реалистами. Вот мне нравится цифра в 100 000. В Украине это не деньги, а вот если 100 000 турецких лир, то вроде как и деньги. В долларах это будет: 100000/7,96=12 562 доллара США. Такая сумма - 12 562 долларов США - есть или должна быть наличными у каждого селянина. Это просто для сравнения. Цифра еще хороша тем, что ее не жалко куда-нибудь вложить. Пропадет - и не жалко. Вот 3 года назад приятель отдал фермеру на развитие 20 000 долларов с условием полученную прибыль от урожая поделить пополам и поднять на 20 000 в два - как принято в Украине- раза. А через год-два-три раскрасневшийся фермер прибежал к приятелю в квартиру - сразу реально упал на колени - "Анатолий, руби мне голову, но денег нет!" В то же время пришли к другому приятелю родаки и говорят: "Ну вот племяш хочет начать новую жизнь. Надоело ему деффок по посадкам тягать. Хочет счастья полного, а не посадочного. Подмоги!" - А как помочь беде-то? - Дай ему на покупку комбайна б/у 10 000 долларов. Наколотит урожай подсолнечника - все как раз и возвернет. Ушли 10 000 долларов навсегда... Нетути ничего... Племянник так и таскает деффок по посадками... Но 10 000 не жалко - родная кровь все же... ну и мужская солидарность дяди по отношению к племяннику - да и деньги смешные...
Итак: 100 000 турецких лир мы определим в турецкий банк. Что получим? После вычета налога на прибыль от депозита - сумма плюс-минус 6 884 лиры. Или 6884/12=574 лиры в месяц. Как их потратить? Вариант 1. Проесть. В принципе на месяц скромно покушать хватит. Сейчас выплачивают пособие по безработице уволенным из-за коронавируса - кажется 1100 лир в месяц - я как-то выкладывал расчет, что этого хватает скромно пропитаться турецкой семье из 3-х человек. Вот скоро всем ФОП в Украине выплатят по 8 000 гривен - тоже хватит на пропитание.
Вариант 2. Обеспечить себе проживание за границей, например в Турции. Получится! - расходы на квартплату от 50 до 250 (там, где круто) в месяц. - расходы на электроэнергию от 50 до 200 в месяц. - расходы на воду и водоотведение - от 25 до 35 лир у месяц. - расходы на горячую воду - 0 (солнечный коллектор). - расходы на вывоз мусора - 0 (это прерогатива мэрии, вывозят сами каждый день, жители не платят никогда и ни сколько). - расходы на транспортировку газа - нуль (зачем нам газ, если сегодня даже по прогнозу от stm будет теплее, чем в Италии). - расходы на содержание всякого рода сетей, которые так будоражат умы форумчан "львовской ветки" - 0 (нет тут таких глупостЕв) - расходы на мобильную связь - 45 лир. Реально хватает!
Вариант 3. (текст удален).
Ну вот - в принципе, от средств в депозит извлечь выгоду можно. Для своего удовольствия.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Карал Маркс: "Труд - истчоник всякого богатства, утверждают эеномисты. Труд действительно является таковым наряду с природой, доставляющей ему материал, который превращает его в богатство."
Институт статистки Турецкой республики опубликовал интересны еденные: - экспорт мандаринов сорта Суцума уже дал 110 000 000 долларов США выручки. - в связи с пандемией увеличился спрос на здоровую пищу, укрепляющую иммунитет в организме человека. В Эгейском регионе урожай цитрусовых в 2020 году увеличился на 25 процентов по сравнению с урожаем 2019 года. - в 2020 году уже экспортировано 243 тысячи тонн мандаринов и получено 109 миллионов 541 тысяч долларов. - в 2019 выручка от экспорта мандаринов составила 347 000 000 долларов США. - РФ уже закупила мандаринов на 63 843 000 долларов США. - второе место среди покупателей мандаринов из Турции заняла Украина - 15 920 000 долларов США. - третье место - Ирак - 12 879 000 долларов США. - в 2020 выручка от экспорта мандаринов планируется в 400 000 000 долларов США.
Цена на рынке в моем микрорайне в Анталии (розница!) составляет 3 лиры или примерно 10,70 гривны за 1 кг. Пойду, наверное, куплю - у меня как раз закончились. А форумчане пока могут вспомнить цену на мандарины в своем супрермаркете и узнать 2 вещи: а) сколько они переплачивают на мандаринах. Например, в Сільпо только закончилась акция - вместо цены в 29,99 гривны за 1 кг была распродажа по 23,99 гривны за 1 кг. б) какую прибыль принесут выведенные из Украины в Турцию 15 920 000 долларов США украинским бизнесменам. Думаю, что вот такую же... Хотя это только начало поставок...
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:В самом деле: стоять целыми днями под саунами или плавательными бассейнами в Киеве, чтобы заплатить за клиента своей карточкой, а у того получить наличку - а потом ждать 10% кешбэка на карту - это же точно можно рехнуться.
В очікуванні кешбеку
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))