Додано: Сер 25 лис, 2020 09:16

Будем реалистами.

ее не жалко куда-нибудь вложить.

Сколько денег нужно для полного счастья?(для жизни за границей)Попытки одного славного форумчанина этой ветки прожить за счет Кешбэка привела его к нервному срыву и полному фиаско в жизни. В самом деле: стоять целыми днями под саунами или плавательными бассейнами в Киеве, чтобы заплатить за клиента своей карточкой, а у того получить наличку - а потом ждать 10% кешбэка на карту - это же точно можно рехнуться.Сейчас слегка успокоился - ушел на дно - убедился в своей полной никчемности - и посвятил свою жизнь Фейсбуку.Не всем такое нравится и поневоле возникнет вопрос: "А сколько денег нужно для счастья?"Счастье - штука многогранная и скользкая.Много много денег потратил сын приятелей на катание на вертолете над Киевом одной прелестной девочки с накаченными губами.Потом снимал для одной мадам брошкиной "с прицепом" апартаменты по 2000 (две тысячи) евро в сутки в Монако.А счастья - вот скажите, что есть - так вроде и нет...Вот мне нравится цифра в 100 000.В Украине это не деньги, а вот если 100 000 турецких лир, то вроде как и деньги.В долларах это будет: 100000/7,96=12 562 доллара США.Такая сумма - 12 562 долларов США - есть или должна быть наличными у каждого селянина.Это просто для сравнения. Цифра еще хороша тем, чтоПропадет - и не жалко.Вот 3 года назад приятель отдал фермеру на развитие 20 000 долларов с условием полученную прибыль от урожая поделить пополам и поднять на 20 000 в два - как принято в Украине- раза. А через год-два-три раскрасневшийся фермер прибежал к приятелю в квартиру - сразу реально упал на колени - "Анатолий, руби мне голову, но денег нет!"В то же время пришли к другому приятелю родаки и говорят: "Ну вот племяш хочет начать новую жизнь. Надоело ему деффок по посадкам тягать. Хочет счастья полного, а не посадочного. Подмоги!"- А как помочь беде-то?- Дай ему на покупку комбайна б/у 10 000 долларов. Наколотит урожай подсолнечника - все как раз и возвернет.Ушли 10 000 долларов навсегда... Нетути ничего... Племянник так и таскает деффок по посадками...Но 10 000 не жалко - родная кровь все же... ну и мужская солидарность дяди по отношению к племяннику - да и деньги смешные...Итак: 100 000 турецких лир мы определим в турецкий банк.Что получим?После вычета налога на прибыль от депозита - сумма плюс-минус 6 884 лиры.Или 6884/12=574 лиры в месяц.Как их потратить?Вариант 1. Проесть. В принципе на месяц скромно покушать хватит. Сейчас выплачивают пособие по безработице уволенным из-за коронавируса - кажется 1100 лир в месяц - я как-то выкладывал расчет, что этого хватает скромно пропитаться турецкой семье из 3-х человек.Вот скоро всем ФОП в Украине выплатят по 8 000 гривен - тоже хватит на пропитание.Вариант 2. Обеспечить себе проживание за границей, например в Турции. Получится!- расходы на квартплату от 50 до 250 (там, где круто) в месяц.- расходы на электроэнергию от 50 до 200 в месяц.- расходы на воду и водоотведение - от 25 до 35 лир у месяц.- расходы на горячую воду - 0 (солнечный коллектор).- расходы на вывоз мусора - 0 (это прерогатива мэрии, вывозят сами каждый день, жители не платят никогда и ни сколько).- расходы на транспортировку газа - нуль (зачем нам газ, если сегодня даже по прогнозу отбудет теплее, чем в Италии).- расходы на содержание всякого рода сетей, которые так будоражат умы форумчан "львовской ветки" - 0 (нет тут таких глупостЕв)- расходы на мобильную связь - 45 лир.Реально хватает!Вариант 3. (текст удален).Ну вот - в принципе, от средств в депозит извлечь выгоду можно.Для своего удовольствия.