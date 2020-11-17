Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Благодарю stm за полезную ссылку о погоде - приятно что нашла такой сайт - я не знал о таком сайте - завтра днем в Анталии будет +20. А на неделю вперед +21; ну прямо Италия.... Правда, даже в Палермо на неделю вперед +18 и все дни - дожди... Нет, не Италия. Мелочь, а приятно...
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Благодарю stm за полезную ссылку о погоде - приятно что нашла такой сайт - я не знал о таком сайте - завтра днем в Анталии будет +20. А на неделю вперед +21; ну прямо Италия.... Правда, даже в Палермо на неделю вперед +18 и все дни - дожди... Нет, не Италия. Мелочь, а приятно...
Да, почасовая что бы Вы в 2 ночи будильник не ставили Печально заглянула в холодильник, не йогурт там, в Италиях принято и кофе повкусней и вино повкусней и еда средиземноморская самое оно, но дорого, евро видели как вырос... Ещё думала сфоткаться с боксерской грушей в разноцветных бинтах, ну для покрасивее, но куда мне до спортсмена на арендном велике. Заценила и форму, и осанку, и распальцовку, и как любитель фоточек скажу - с первого кадра такой снимок не выйдет, что б сразу и спортсмен, более того 12 дня, жара такая что +21 и полная экипировка: куртка, штаны, что б не обгореть )))
Все верно: "Богово - Богу, а кесарево - кесарю". Мне Ваш образ жизни вообще-то нравится (хвастались): каждую субботу в 16-00 - Пельмени. Каждое воскресенье к 21-00 - Борщ. Целую неделю уже не голодно... Мне еще нравятся Ваши сны - давеча Вы описывали, типа любите Вы сесть с подругами в ресторане Киева с бокалом отличного белого сухого. И пробуете по четным дням "Такитос с кукурузой и креветками", а по нечетным - "Салат с креветками, фасолью иитальянскими травами"... Отличные сны! P.S. Кстати - то не "курточка", а Fleece jacket. А под ним - спортивная футболка Isocool, пропускающая влагу. Не до боксёрской груши Вам. Как всегда, не знаете элементарного. Но мне очень нравится...
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Сколько денег нужно для полного счастья? (для жизни за границей)
Попытки одного славного форумчанина этой ветки прожить за счет Кешбэка привела его к нервному срыву и полному фиаско в жизни. В самом деле: стоять целыми днями под саунами или плавательными бассейнами в Киеве, чтобы заплатить за клиента своей карточкой, а у того получить наличку - а потом ждать 10% кешбэка на карту - это же точно можно рехнуться. Сейчас слегка успокоился - ушел на дно - убедился в своей полной никчемности - и посвятил свою жизнь Фейсбуку.
Не всем такое нравится и поневоле возникнет вопрос: "А сколько денег нужно для счастья?" Счастье - штука многогранная и скользкая. Много много денег потратил сын приятелей на катание на вертолете над Киевом одной прелестной девочки с накаченными губами. Потом снимал для одной мадам брошкиной "с прицепом" апартаменты по 2000 (две тысячи) евро в сутки в Монако. А счастья - вот скажите, что есть - так вроде и нет...
Будем реалистами. Вот мне нравится цифра в 100 000. В Украине это не деньги, а вот если 100 000 турецких лир, то вроде как и деньги. В долларах это будет: 100000/7,96=12 562 доллара США. Такая сумма - 12 562 долларов США - есть или должна быть наличными у каждого селянина. Это просто для сравнения. Цифра еще хороша тем, что ее не жалко куда-нибудь вложить. Пропадет - и не жалко. Вот 3 года назад приятель отдал фермеру на развитие 20 000 долларов с условием полученную прибыль от урожая поделить пополам и поднять на 20 000 в два - как принято в Украине- раза. А через год-два-три раскрасневшийся фермер прибежал к приятелю в квартиру - сразу реально упал на колени - "Анатолий, руби мне голову, но денег нет!" В то же время пришли к другому приятелю родаки и говорят: "Ну вот племяш хочет начать новую жизнь. Надоело ему деффок по посадкам тягать. Хочет счастья полного, а не посадочного. Подмоги!" - А как помочь беде-то? - Дай ему на покупку комбайна б/у 10 000 долларов. Наколотит урожай подсолнечника - все как раз и возвернет. Ушли 10 000 долларов навсегда... Нетути ничего... Племянник так и таскает деффок по посадками... Но 10 000 не жалко - родная кровь все же... ну и мужская солидарность дяди по отношению к племяннику - да и деньги смешные...
Итак: 100 000 турецких лир мы определим в турецкий банк. Что получим? После вычета налога на прибыль от депозита - сумма плюс-минус 6 884 лиры. Или 6884/12=574 лиры в месяц. Как их потратить? Вариант 1. Проесть. В принципе на месяц скромно покушать хватит. Сейчас выплачивают пособие по безработице уволенным из-за коронавируса - кажется 1100 лир в месяц - я как-то выкладывал расчет, что этого хватает скромно пропитаться турецкой семье из 3-х человек. Вот скоро всем ФОП в Украине выплатят по 8 000 гривен - тоже хватит на пропитание.
Вариант 2. Обеспечить себе проживание за границей, например в Турции. Получится! - расходы на квартплату от 50 до 250 (там, где круто) в месяц. - расходы на электроэнергию от 50 до 200 в месяц. - расходы на воду и водоотведение - от 25 до 35 лир у месяц. - расходы на горячую воду - 0 (солнечный коллектор). - расходы на вывоз мусора - 0 (это прерогатива мэрии, вывозят сами каждый день, жители не платят никогда и ни сколько). - расходы на транспортировку газа - нуль (зачем нам газ, если сегодня даже по прогнозу от stm будет теплее, чем в Италии). - расходы на содержание всякого рода сетей, которые так будоражат умы форумчан "львовской ветки" - 0 (нет тут таких глупостЕв) - расходы на мобильную связь - 45 лир. Реально хватает!
Вариант 3. (текст удален).
Ну вот - в принципе, от средств в депозит извлечь выгоду можно. Для своего удовольствия.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
В допомогу тим, хто вивчає "Три ЗакониАкурта". Анталія, район Konyaalti, мікрорайони Hurma та Liman (ближче до моря). Бульвар Богачей простягнувся перепендикулярно Середземному морю. На бульварі Богачів побачив тільке 1 (одне) оголошення про продаж: будинку не менше 10 років, гадаю що 13-15, та квартира на верхньому поверсі під дахом. Це важливо знати тому, що відомо з підручника "Економіка та фінанси України": "Чим менше пропозицій на ринку нерухомості - тим нижче ціна на нерухомість". Цю ідею повторювали на цій гілці доволі багато форумчан. Огляд новобудов буде розміщено нижче.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 25 лис, 2020 18:56, всього редагувалось 3 разів.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:В самом деле: стоять целыми днями под саунами или плавательными бассейнами в Киеве, чтобы заплатить за клиента своей карточкой, а у того получить наличку - а потом ждать 10% кешбэка на карту - это же точно можно рехнуться.
В очікуванні кешбеку
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Якщо від мого будинка проїхати на північ 800 метрів, починається казковий гірський пейзаж із невеликим водоспадом та шаленою кількістю приватних садів із помаранчовими, мандариновими садами, деревами лимонів та хурми. Гранати сьогодні по 2 ліри кг (це по 7,50 гривень - взяв у бабусі 10 кг), мандарини - по 3. Хурму не брав, хоча бабуся сильно умовляла. По дорозі звернув увагу на дві новобудови. Новобудова 2 - готовий каркас і будинок розташований прямо на Бульварі Богачів - це бульвар з двома полосами в кожному напрямку та зеленим масивом між ними. Про об"єкт 2 інформації не маю, але ось об"єкт 1 - є майже повна інформація: - Забудовник BELENLİ İNŞAAT - працює на ринку в Анталії з 2008 року. Відомий не хмарочосами, а саме невеликим - 5-6 поверхів на 1 під"їзд - будинками. Зустрічаю часто саме його будинки. - там, де 1, відразу 2 окремо розташованих будинки з окремими територіями - один завершений будівництвом, другий - гадаю, що буде зданий до Нового року. Подробиці є тут: https://www.belenliinsaat.com/projeler
Позитив: - новеньке від відомого Забудовника. - гадаю, що помірні ціни. - до гірського водоспаду та галявини для пікніків під водоспадом - 100 м. - проходить маршрут експреса номер 22 - майже миттєво можна дістатися до моря та в центр міста. - швидкий виїзд в гори, до русла гірської річки та в напрямку гірськолижного центра Saklikent (лежить сніг - хотів зробити фото, але було ліньки). В Анталії +18...+20. Тихо та спокійно.
Негатив: - далеко від моря - 2500 м (тут дякуйте флудерам на гілці - вводили вас в оману з вересня 2018 року - колотиться один і зараз - близько до моря вже не получається ніяк); - обидва будинки розташовані на розі двох вулиць з доволі інтенсивним рухом - не фури, але автівки весь час - виїзд з мікрорайону в гори.
Мій вердикт: якщо і брати, то тільки після ретельного зважування "ціна-якість". За моїм рейтингом: "4-" за "5-ти" бальною шкалою.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 25 лис, 2020 18:53, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Даже в Википедии есть фраза о том, что Анталия - единственное место в мире, где до обеда можно кататься на горнолыжных спусках на лыжах, а после обеда плавать в Средиземном море. В эти дни горы в провинции Анталия в 40 км от моего дома укрыты снегом. В эти дни идут работы по реновации горнолыжного центра Saklikent вблизи Анталии: - доставлен вертолетом на высоту у 1890 м над уровнем моря новый трос для замены на горнолыжном подъемнике. - идут интенсивные работы по установке новой системы турникетов и введению электронного учета и пропуска постоянных клиентов - лыжников и просто отдыхающих, приехавших полюбоваться зимой искристым снегом и подняться на высоту в 2 400 м над уровнем моря. Она из достопримечательностей для "зевак" - находящаяся выше верхней станции подъемника (2400 м над уровнем моря) обсерватория.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:Даже в Википедии есть фраза о том, что Анталия - единственное место в мире, где до обеда можно кататься на горнолыжных спусках на лыжах, а после обеда плавать в Средиземном море. В эти дни горы в провинции Анталия в 40 км от моего дома укрыты снегом.
Реально думаешь этим заманишь?
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
akurt написав:Даже в Википедии есть фраза о том, что Анталия - единственное место в мире, где до обеда можно кататься на горнолыжных спусках на лыжах, а после обеда плавать в Средиземном море. В эти дни горы в провинции Анталия в 40 км от моего дома укрыты снегом.
Реально думаешь этим заманишь?
40 км туди, 40 км назад - вже 80 км. Точно не поруч. Тому вибір: або море, або гори.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців