Додано: Чет 26 лис, 2020 10:05

По просьбе одного форумчанина в личке сделал почти невозможное: поменял маршрут утреннего похода с собакой и прошел к новому объекту, который начали строить в 800-т шагах от моего дома.Сперва прошел вот этот дом постройки кажется 2016 года.Последний раз в этом доме квартира продавалась в декабре 2018 - "2+1" - цену уже не помню, но как-то не очень дешево. Дом имеет подземную парковку.Объявлений о продаже квартир на маршруте вообще не обнаружил - как верно написано в учебнике "Ринок нерухомості України" - форумчане часто цитирует его - "Чим менше пропозицій на ринку нерухомості, тим вище градієнт падіння цін на нерухомість".Далее был приятный и важный для форумчан сюрприз: на кучах грунта из фундамента стоял человек лет 55-ти и смотрел на расположенный внизу котлована экскаватор.Удача! Сейчас узнаю застройщика и отпишусь в личке форумчанину.Оказалось, "товарищ" изучает новый объект и думает о будущем.Он не Застройщик и не сторож - он гражданин Ливана, который живет в Анталии уже 5 лет.Диалог по памяти ().- Вы не знаете, кто Застройщик?- Самому интересно - нужно подойти к вагончику и узнать. Вчера они работали до 18-00. Вы из какой страны?- Украина.- Я из Ливана. Купил здесь квартиру "1+1" 5 лет назад и живу с женой. Мои дети - две дочери и сын - живут в Ливане.- У меня почти та же история: купил квартиру "1+1" 3 года назад и живу здесь с женой.- А почему украинцы покупают квартиры в Анталии?- (слегка задумался) Пожалуй из-за прекрасного климата: с утра голубое небо, солнечно, вот я одел ветровку сверху футболки и уже мне жарко.- Да, климат здесь изумительный и вообще жизнь очень дешево обходится. Вы турецкий выучили? Я живу здесь 5 лет и к моему стыду турецкий язык не выучил.- То же самое: лень и не очень нужно: главное, знать цифры, "здрасьте" "до свидания", "сколько стоит", спасибо!"...- (засмеялся) Вы на море бываете?- Я на море не каждый день, но через день - точно. Сегодня выхожу в 12-00:- Тоже так, купаюсь и плаваю. (неожиданно) В Украине мафия?- (удивление на лице) Пожалуй, сведения о мафии сильно преувеличены. Есть проблема другая: 6 лет идет война с агрессивной Россией, будет идти еще - по мнению журналиста Гордона - еще 100 лет и уже погибло около 15 000 человек.- (удивление на лице) Украина с кем-то воюет? Не знал. А как там климат?- Зимой минус 20, а летом - как в Анталии.- (удивлен - почти шок на лице) Минус 20? Вы не ошиблись?- Нет, не ошибся. Позвольте спросить: Вы купили квартиру "1+1" 5 лет назад - какая была цена?- (задумался) Вам в лирах или в долларах?- Можете сказхать в лирах - я понимаю прекрасно. Но лучше в долларах.- Квартира "1+1" "гириш этаж" ("нулевой" по турецким меркам - "первый" по нашим) - задумался - была куплена в доме, которому лет 20, за 40 000 долларов.- Похоже. Наверное, так и было...Мы пожелали друг другуи разошлись...Имя Застройщика я пока не узнал...Мой собеседник сказал, что на этом месте были построены два дома, мэрия города их не приняла в эксплуатацию, они подлежали разрушению и были разрушены. Участок купил другой Застройщик. Место реально чудесное: вокруг только ОЧЕНЬ дорогие дома - напротив вообще почти дворец с названием Milano residence, тихая улочка без интенсивного движения.