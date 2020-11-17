RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 851852853854
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 08:31

  Frant написав:
  Мизантрóп написав:
  akurt написав:Даже в Википедии есть фраза о том, что Анталия - единственное место в мире, где до обеда можно кататься на горнолыжных спусках на лыжах, а после обеда плавать в Средиземном море.
В эти дни горы в провинции Анталия в 40 км от моего дома укрыты снегом.
Реально думаешь этим заманишь?


40 км туди, 40 км назад - вже 80 км.
Точно не поруч.
Тому вибір: або море, або гори, або хаотично забудована помийка в сейсмічно небезпечній зоні.

акурт пише, що місто Анталія майже як Київ по населенню,
а ШРТ (швидкісний рейковий транспорт) тут розвинутий як в Маріуполі - трамваї і баста.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22235
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1179 раз.
Подякували: 1622 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 10:05

800 шагов к счастью?

По просьбе одного форумчанина в личке сделал почти невозможное: поменял маршрут утреннего похода с собакой и прошел к новому объекту, который начали строить в 800-т шагах от моего дома.
Сперва прошел вот этот дом постройки кажется 2016 года.
Последний раз в этом доме квартира продавалась в декабре 2018 - "2+1" - цену уже не помню, но как-то не очень дешево. Дом имеет подземную парковку.
Зображення
Объявлений о продаже квартир на маршруте вообще не обнаружил - как верно написано в учебнике "Ринок нерухомості України" - форумчане часто цитирует его - "Чим менше пропозицій на ринку нерухомості, тим вище градієнт падіння цін на нерухомість".

Далее был приятный и важный для форумчан сюрприз: на кучах грунта из фундамента стоял человек лет 55-ти и смотрел на расположенный внизу котлована экскаватор.
Удача! Сейчас узнаю застройщика и отпишусь в личке форумчанину.
Оказалось, "товарищ" изучает новый объект и думает о будущем.

Он не Застройщик и не сторож - он гражданин Ливана, который живет в Анталии уже 5 лет.
Диалог по памяти (перевод с английского).
- Вы не знаете, кто Застройщик?
- Самому интересно - нужно подойти к вагончику и узнать. Вчера они работали до 18-00. Вы из какой страны?
- Украина.
- Я из Ливана. Купил здесь квартиру "1+1" 5 лет назад и живу с женой. Мои дети - две дочери и сын - живут в Ливане.
- У меня почти та же история: купил квартиру "1+1" 3 года назад и живу здесь с женой.
- А почему украинцы покупают квартиры в Анталии?
- (слегка задумался) Пожалуй из-за прекрасного климата: с утра голубое небо, солнечно, вот я одел ветровку сверху футболки и уже мне жарко.
- Да, климат здесь изумительный и вообще жизнь очень дешево обходится. Вы турецкий выучили? Я живу здесь 5 лет и к моему стыду турецкий язык не выучил.
- То же самое: лень и не очень нужно: главное, знать цифры, "здрасьте" "до свидания", "сколько стоит", спасибо!"...
- (засмеялся) Вы на море бываете?
- Я на море не каждый день, но через день - точно. Сегодня выхожу в 12-00: чудесная летняя погода!
- Тоже так, купаюсь и плаваю. (неожиданно) В Украине мафия?
- (удивление на лице) Пожалуй, сведения о мафии сильно преувеличены. Есть проблема другая: 6 лет идет война с агрессивной Россией, будет идти еще - по мнению журналиста Гордона - еще 100 лет и уже погибло около 15 000 человек.
- (удивление на лице) Украина с кем-то воюет? Не знал. А как там климат?
- Зимой минус 20, а летом - как в Анталии.
- (удивлен - почти шок на лице) Минус 20? Вы не ошиблись?
- Нет, не ошибся. Позвольте спросить: Вы купили квартиру "1+1" 5 лет назад - какая была цена?
- (задумался) Вам в лирах или в долларах?
- Можете сказхать в лирах - я понимаю прекрасно. Но лучше в долларах.
- Квартира "1+1" "гириш этаж" ("нулевой" по турецким меркам - "первый" по нашим) - задумался - была куплена в доме, которому лет 20, за 40 000 долларов.
- Похоже. Наверное, так и было...

Мы пожелали друг другу Have a nice day и разошлись...
Имя Застройщика я пока не узнал...
Зображення

P.S. Мой собеседник сказал, что на этом месте были построены два дома, мэрия города их не приняла в эксплуатацию, они подлежали разрушению и были разрушены. Участок купил другой Застройщик. Место реально чудесное: вокруг только ОЧЕНЬ дорогие дома - напротив вообще почти дворец с названием Milano residence, тихая улочка без интенсивного движения.
Have a nice day
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5099
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1904 раз.
Подякували: 762 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 10:13

flyman
для вас эта ветка, как песня:
-лишь бы день начинался и кончался тобой! :D :D
Трамвай..
По трамваю можно часы сверять, и этот транспорт не лотерея:приедет или нет, а если приедет-то вовремя ли?
Жили в Анталии в центре города, не самое лучшее место для отдыха, от гостиницы до остановки трамвая метров 100. Строго в 8-45 трамвай(старый) был на остановке.
3 остановки и на набережной Конъялты.
Ехала обратно в аэропорт. Вылет был ранний, такси не заказывала, пока дошла до остановки нового скоростного трамвая, увидела, что улицы ПЫЛЕСОСЯТ!!была весьма удивлена.
новый трамвай-как наше метро, отдельная ветка движения, быстро, толпы нет, народ-очень простой, как ,впрочем, и в нашем метро, много туристов с багажом. остановка прямо перед входом на внутренние авиалинии. но цена: то ли 3,4, то ли 3,6, если это принципиально)), умножьте на 4 махимум, получите грн.Быстро, дешево.
Автобусы - не ездила, но НИКОГДА не видела полных, забитых, ездили или пустые, полупустые, один за другим. На одной остановке-наверное, маршрутов 10- куда угодно.
djbnd777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 135
З нами з: 19.12.14
Подякував: 46 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 851852853854
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Slon_Nosov, Vint і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 585, 586, 587
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
5861 681050
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 лис, 2020 15:10
jump
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 123, 124, 125
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
1247 160572
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 лис, 2020 10:34
change_pm
Нерухомість в Ближніх Єпенях великого міста 1, 2
Frant » Сер 28 жов, 2020 10:21
14 1804
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 лис, 2020 23:06
Frant

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron