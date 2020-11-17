Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Даже в Википедии есть фраза о том, что Анталия - единственное место в мире, где до обеда можно кататься на горнолыжных спусках на лыжах, а после обеда плавать в Средиземном море. В эти дни горы в провинции Анталия в 40 км от моего дома укрыты снегом.
Реально думаешь этим заманишь?
40 км туди, 40 км назад - вже 80 км. Точно не поруч. Тому вибір: або море, або гори, або хаотично забудована помийка в сейсмічно небезпечній зоні.
акурт пише, що місто Анталія майже як Київ по населенню, а ШРТ (швидкісний рейковий транспорт) тут розвинутий як в Маріуполі - трамваї і баста.
По просьбе одного форумчанина в личке сделал почти невозможное: поменял маршрут утреннего похода с собакой и прошел к новому объекту, который начали строить в 800-т шагах от моего дома. Сперва прошел вот этот дом постройки кажется 2016 года. Последний раз в этом доме квартира продавалась в декабре 2018 - "2+1" - цену уже не помню, но как-то не очень дешево. Дом имеет подземную парковку. Объявлений о продаже квартир на маршруте вообще не обнаружил - как верно написано в учебнике "Ринок нерухомості України" - форумчане часто цитирует его - "Чим менше пропозицій на ринку нерухомості, тим вище градієнт падіння цін на нерухомість".
Далее был приятный и важный для форумчан сюрприз: на кучах грунта из фундамента стоял человек лет 55-ти и смотрел на расположенный внизу котлована экскаватор. Удача! Сейчас узнаю застройщика и отпишусь в личке форумчанину. Оказалось, "товарищ" изучает новый объект и думает о будущем.
Он не Застройщик и не сторож - он гражданин Ливана, который живет в Анталии уже 5 лет. Диалог по памяти (перевод с английского). - Вы не знаете, кто Застройщик? - Самому интересно - нужно подойти к вагончику и узнать. Вчера они работали до 18-00. Вы из какой страны? - Украина. - Я из Ливана. Купил здесь квартиру "1+1" 5 лет назад и живу с женой. Мои дети - две дочери и сын - живут в Ливане. - У меня почти та же история: купил квартиру "1+1" 3 года назад и живу здесь с женой. - А почему украинцы покупают квартиры в Анталии? - (слегка задумался) Пожалуй из-за прекрасного климата: с утра голубое небо, солнечно, вот я одел ветровку сверху футболки и уже мне жарко. - Да, климат здесь изумительный и вообще жизнь очень дешево обходится. Вы турецкий выучили? Я живу здесь 5 лет и к моему стыду турецкий язык не выучил. - То же самое: лень и не очень нужно: главное, знать цифры, "здрасьте" "до свидания", "сколько стоит", спасибо!"... - (засмеялся) Вы на море бываете? - Я на море не каждый день, но через день - точно. Сегодня выхожу в 12-00: чудесная летняя погода! - Тоже так, купаюсь и плаваю. (неожиданно) В Украине мафия? - (удивление на лице) Пожалуй, сведения о мафии сильно преувеличены. Есть проблема другая: 6 лет идет война с агрессивной Россией, будет идти еще - по мнению журналиста Гордона - еще 100 лет и уже погибло около 15 000 человек. - (удивление на лице) Украина с кем-то воюет? Не знал. А как там климат? - Зимой минус 20, а летом - как в Анталии. - (удивлен - почти шок на лице) Минус 20? Вы не ошиблись? - Нет, не ошибся. Позвольте спросить: Вы купили квартиру "1+1" 5 лет назад - какая была цена? - (задумался) Вам в лирах или в долларах? - Можете сказхать в лирах - я понимаю прекрасно. Но лучше в долларах. - Квартира "1+1" "гириш этаж" ("нулевой" по турецким меркам - "первый" по нашим) - задумался - была куплена в доме, которому лет 20, за 40 000 долларов. - Похоже. Наверное, так и было...
Мы пожелали друг другу Have a nice day и разошлись... Имя Застройщика я пока не узнал...
P.S. Мой собеседник сказал, что на этом месте были построены два дома, мэрия города их не приняла в эксплуатацию, они подлежали разрушению и были разрушены. Участок купил другой Застройщик. Место реально чудесное: вокруг только ОЧЕНЬ дорогие дома - напротив вообще почти дворец с названием Milano residence, тихая улочка без интенсивного движения. Have a nice day
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
flyman для вас эта ветка, как песня: -лишь бы день начинался и кончался тобой! Трамвай.. По трамваю можно часы сверять, и этот транспорт не лотерея:приедет или нет, а если приедет-то вовремя ли? Жили в Анталии в центре города, не самое лучшее место для отдыха, от гостиницы до остановки трамвая метров 100. Строго в 8-45 трамвай(старый) был на остановке. 3 остановки и на набережной Конъялты. Ехала обратно в аэропорт. Вылет был ранний, такси не заказывала, пока дошла до остановки нового скоростного трамвая, увидела, что улицы ПЫЛЕСОСЯТ!!была весьма удивлена. новый трамвай-как наше метро, отдельная ветка движения, быстро, толпы нет, народ-очень простой, как ,впрочем, и в нашем метро, много туристов с багажом. остановка прямо перед входом на внутренние авиалинии. но цена: то ли 3,4, то ли 3,6, если это принципиально)), умножьте на 4 махимум, получите грн.Быстро, дешево. Автобусы - не ездила, но НИКОГДА не видела полных, забитых, ездили или пустые, полупустые, один за другим. На одной остановке-наверное, маршрутов 10- куда угодно.
akurt написав:Зимой минус 20, а летом - как в Анталии.
Цікава думка...це літом немає чого їхати до турка?
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akurt написав:Зимой минус 20, а летом - как в Анталии.
Цікава думка...це літом немає чого їхати до турка?
Ну, не дуже розумію Вашу думку, але часто-густо дзвоню родичам в Запоріжжя, то розказують як вони там дихають Кремнійполімером і кажуть, що на дворі як не 36, так 42.
За все літо в Анталії в кінці липня декілька днів було +40. Не помітив якоїсь різниці, крім того, що швидше хотілося в авто, щоби почав на всю потужність працювати кондиціонер. В такі дні ми з компанією виїзджали у гори на водоспади. Під водоспадами великі озера - то жарко там точно не було... Найближчі водоспади від мого будинка: - 800 метрів - малий з галявинами та столиками із лавками для просто пікніка. - 10 км на північному краю Анталії - а десь 120 км два водоспади Учан-су досить високі та з озерами. Ще в такі дні - найкраще - я писав: сідаєте в авто - бухта Адрасан - кожного дня о 10-00 відходять яхти на незаселений острів Сулуада. То взагалі райська насолода на цілий день: 120 лір - десь 450 гривень з людини - 5 різних пляжей зупинка, обід на яхті - готовлять при Вас + полудник і фрукти. Все - на яхті. Яхта повертається о 17-00 - виходиш на пляж і з подивом дивишся на людей, які лежать в спекотній жарі на сонці. Ось відео за липень 2020 - У ВАС ТАМ Є ХОЧ ДЕСЬ ВРАЖЕННЯ, ЩО СПЕКОТНІШЕ, НІЖ В ЗАПОРІЖЖІ?
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:Зимой минус 20, а летом - как в Анталии.
Цікава думка...це літом немає чого їхати до турка?
Ну, не дуже розумію Вашу думку, але часто-густо дзвоню родичам в Запоріжжя, то розказують як вони там дихають Кремнійполімером і кажуть, що на дворі як не 36, так 42.
За все літо в Анталії в кінці липня декілька днів було +40. Не помітив якоїсь різниці, крім того, що швидше в авто хотілося, щоби почав працювати кондиціонер. В такі дні ми з компанією виїжджали у гори на водоспади. Під водоспадами великі озера - то жарко там точно не було...
Зрозумів. Мова про Запоріжжя. Таке пекло як і в Анталії влітку.
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Про погоду во Львова: я погоду знаю прекрасно. У меня в квартире во Львове нет кондиционеров. Сосед сверху установил - так весь дом удивлялся. Во Львове у меня часто болела голова - спасал Цитрамон. Здесь забыл, что это такое. В Запорожье, Днепре и в Херсоне уже не осталось приятелей, которые бы не мучались от аллергии на амброзию и не только. Что удивительно в любом возрасте. Фото с пляжа выложу по возвращении.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Аkurt написав:Во Львове у меня часто болела голова - спасал Цитрамон.
У Львові завжди понижений тиск і це може викликати певні дискомфорти хто привик мешкати в інших атмосферних тисках. Для Вас більш комфортна Анталія...
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Для тих, хто вивчає "Три Закон Акурта". Чомусь панове забувають про існування науково-соціального терміну "Якість життя". Чомусь на перший план ставлять покриті позолотою стіни з видом у вікно на (видалено).
В той же час можна дешево та сердито підвищити яксть свого життя... Сьогодні відразу після 12-00 дня я вже на Середземному морі. Гумова бігова дорожка та пляж. Чудове море та чудова водичка... Лежи собі після плавання та слухай чергове оповідання від Джека Лондона... Відразу після моря - в пекарню, де замовляєш турецку піццу - Pide , яку пекар готує спеціально для вас та спеціально при вас... Важливо: пекар дістає готовий продукт із печі - відразу, не торкаючись руками, великим топориком ріже на частини, з довгого дерев"яного підносу, яким витвір кулінарії діставав із печі, перекладає в пластиковий судок - загортає в папір та видає в поліетиленовому пакеті разом із закритим пластиком салатом. Поживний витвір пекаря з м"ясом (фото розміщувати не буду, бо знаю, що в декого при словах "їжа", "їстівне" починаються судоми) коштує 14 лір або десь 50 гривень. Чесне слово, ледве доїв в авто (всі заклади харчування зараз працюють тільки на винос), хотів забрати частину додому.
Всього на морі були приблизно з 12-20 до 16-40. Завтра в 12-00 чекаю Вас на пляжі Konyyalti в Анталії приблизно навпроти готелю Harrington Park 5*. Маскою, трубкою забезпечую. Ласти в мене одні. Не дам.
P.S. З Дніпра, Вайбером, просто зараз: "...как вам Классно! А у нас холодно и грустно..."
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.