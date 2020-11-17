"А франты все ещё думают, что вы из анадыря пишете))..."
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 26 лис, 2020 17:38
Я неадекватов не читаю (заблокированы), но вот в личке:
"А франты все ещё думают, что вы из анадыря пишете))..."
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Чет 26 лис, 2020 19:22
Аkurt, яка технологія очищення сміття між галькою на пляжах Анталії?
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Додано: Чет 26 лис, 2020 21:12
21 градусів Цельсія вдень і 10 градусів вночі - це спекотно?
Фото підтасовавані, з літнього відпочинку.
Акурт, за кого ви маєте читачів???
Звісно, вони всі виїхали в Ізмір чи Аланію, ні???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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