"А франты все ещё думают, что вы из анадыря пишете))..."
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 26 лис, 2020 17:38
Я неадекватов не читаю (заблокированы), но вот в личке:
"А франты все ещё думают, что вы из анадыря пишете))..."
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Чет 26 лис, 2020 19:22
Аkurt, яка технологія очищення сміття між галькою на пляжах Анталії?
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Додано: Чет 26 лис, 2020 21:12
21 градусів Цельсія вдень і 10 градусів вночі - це спекотно?
Фото підтасовавані, з літнього відпочинку.
Акурт, за кого ви маєте читачів???
Звісно, вони всі виїхали в Ізмір чи Аланію, ні???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 27 лис, 2020 00:14
Між галькою?
Якщо Ваше питання не містить підтексту про застосуання гібридного (електронно-рентгенівського) наномікроскопу типу "GNOM-40" (електронно-зондовий пристрій, в якому суміщені електронна и рентгенівська мікроскопія) та чищення гальки шляхом протирання гальки, миття гальки, витрушування та підмітання, то:
- на пляжі НЕ прийнято смітити та залишати після себе будь-що. В суботу-неділю майже нечисленна кількість людей як на пляжі, так і на набережній на газонах під деревами - після них Ви не помітете або майже не помітете сміття. Багато урн для сміття, які думаю щоденно очищаються. На набережній постійно працює машина-пилосос, розміром з невеликий трактор.
- на пляжі працюють прибиральники, які ходять цілий день пляжем та підбирають якісь залишки чогось дрібного: огорток від батончиків, або кришичок від напоїв, які все ж таки залишили необережні люди.
Правильно зробили, що заборонили паління цигарок на пляжі (і не тільки на пляжі, а й на вулицях, площах, набережній, в парках) - навпроти найбільш активно заселеного пляжу - в середній частині - де готель Sea Life 5* - там на пляжі помітив багато недопалків.
Але люди - то живі істоти, в цьому сенсі був здивований великою кількістю сміття на майже дикому "Піратському пляжі" у лісі кілометрів за 100 від Анталії. Навіть в лісі були обладнані комплекси для зупинки: стіл+лави. Ось там несподівано для мене було дуже багато сміття.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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