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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 852853854855
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 21:12

  akurt написав:Я сейчас на пляже.
Жарко. Народ купается

21 градусів Цельсія вдень і 10 градусів вночі - це спекотно?
Фото підтасовавані, з літнього відпочинку.
Акурт, за кого ви маєте читачів???

https://www.gismeteo.ua/ua/weather-antalya-3787/

  akurt написав:В Запорожье, Днепре и в Херсоне уже не осталось приятелей, которые бы не мучались от аллергии на амброзию

Звісно, вони всі виїхали в Ізмір чи Аланію, ні???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 00:14

  Квесторе_поверніться написав:Аkurt, яка технологія очищення сміття між галькою на пляжах Анталії?

Між галькою?
Якщо Ваше питання не містить підтексту про застосуання гібридного (електронно-рентгенівського) наномікроскопу типу "GNOM-40" (електронно-зондовий пристрій, в якому суміщені електронна и рентгенівська мікроскопія) та чищення гальки шляхом протирання гальки, миття гальки, витрушування та підмітання, то:
- на пляжі НЕ прийнято смітити та залишати після себе будь-що. В суботу-неділю майже нечисленна кількість людей як на пляжі, так і на набережній на газонах під деревами - після них Ви не помітете або майже не помітете сміття. Багато урн для сміття, які думаю щоденно очищаються. На набережній постійно працює машина-пилосос, розміром з невеликий трактор.
- на пляжі працюють прибиральники, які ходять цілий день пляжем та підбирають якісь залишки чогось дрібного: огорток від батончиків, або кришичок від напоїв, які все ж таки залишили необережні люди.
Правильно зробили, що заборонили паління цигарок на пляжі (і не тільки на пляжі, а й на вулицях, площах, набережній, в парках) - навпроти найбільш активно заселеного пляжу - в середній частині - де готель Sea Life 5* - там на пляжі помітив багато недопалків.
Але люди - то живі істоти, в цьому сенсі був здивований великою кількістю сміття на майже дикому "Піратському пляжі" у лісі кілометрів за 100 від Анталії. Навіть в лісі були обладнані комплекси для зупинки: стіл+лави. Ось там несподівано для мене було дуже багато сміття.

Для пана Квесторе_поверніться: останній раз я був за кордоном у Німеччині - в Дюсельдорфі та у Берліні. У Берліні реально був у шоці від куп сміття всюди - на вулицях, на газонах, і навіть купи сміття біля пустих смиттєвих урн. Якось саме в Берліні в мене похитнулася віра у "німецьку точність". Ось Вам і очищення гальки...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 08:17

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:останній раз я був за кордоном у Німеччині - в Дюсельдорфі та у Берліні.

Зображення
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 08:25

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Позволю себе оффтоп, знавцы Варшавы, покритикуйте пожалуйста район Białołęka и вот такой тип недвижимости - квартира с участком, плюсы/минусы.
https://www.otodom.pl/oferta/2-pokoje-z ... 48CAI.html?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 08:33

Сегодня вечером из длительного заточения должен выйти Trast - думаю он смог бы дать квалифицированный ответ.
И, пожалуй, он единственный, кто дал бы именно квалифицированный ответ.
На мой колхозный взгляд:
- вторичка у меня всегда вызывает отторжение.
- цена в 121 230 долларов США за "56,21 м2" (в описании 47,24 м2) не вызывает восторг.
- цокольный этаж вызывает вопросы.
- микрорайон только недавно вошел в состав Варшавы - на севере.
- квартплата - 150 долларов в месяц.
- постройке - 13 (!!!) лет.
- интересно, что в квартире ютились 5 человек.

Мнение "местного" здесь:
https://metrowarszawa.gazeta.pl/metrowa ... ywiad.html
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 09:17

  akurt написав:На мой колхозный взгляд:

Cкільки ж людей працює в ріелторському колгоспі "Акурт"???
екс-доцент Віктор Семенович, веганка Маруся, ще хто?
Хотілося би знати точний розклад, хто коли сідає за клавіатуру.
Щоб знати, звертатись до "Акурта" як до чоловіка чи жінки(((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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