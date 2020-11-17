Додано: П'ят 27 лис, 2020 00:14

Квесторе_поверніться написав: Аkurt, яка технологія очищення сміття між галькою на пляжах Анталії? , яка технологія очищення сміття між галькою на пляжах Анталії?

Між галькою?Якщо Ваше питання не містить підтексту про застосуання гібридного (електронно-рентгенівського) наномікроскопу типу "GNOM-40" (електронно-зондовий пристрій, в якому суміщені електронна и рентгенівська мікроскопія) та чищення гальки шляхом протирання гальки, миття гальки, витрушування та підмітання, то:- на пляжі НЕ прийнято смітити та залишати після себе будь-що. В суботу-неділю майже нечисленна кількість людей як на пляжі, так і на набережній на газонах під деревами - після них Ви не помітете або майже не помітете сміття. Багато урн для сміття, які думаю щоденно очищаються. На набережній постійно працює машина-пилосос, розміром з невеликий трактор.- на пляжі працюють прибиральники, які ходять цілий день пляжем та підбирають якісь залишки чогось дрібного: огорток від батончиків, або кришичок від напоїв, які все ж таки залишили необережні люди.Правильно зробили, що заборонили паління цигарок на пляжі (і не тільки на пляжі, а й на вулицях, площах, набережній, в парках) - навпроти найбільш активно заселеного пляжу - в середній частині - де готель Sea Life 5* - там на пляжі помітив багато недопалків.Але люди - то живі істоти, в цьому сенсі був здивований великою кількістю сміття на майже дикому "Піратському пляжі" у лісі кілометрів за 100 від Анталії. Навіть в лісі були обладнані комплекси для зупинки: стіл+лави. Ось там несподівано для мене було дуже багато сміття.Для пана: останній раз я був за кордоном у Німеччині - в Дюсельдорфі та у Берліні. У Берліні реально був у шоці від куп сміття всюди - на вулицях, на газонах, і навіть купи сміття біля пустих смиттєвих урн. Якось саме в Берліні в мене похитнулася віра у "німецьку точність". Ось Вам і очищення гальки...