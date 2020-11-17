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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 853854855856
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 09:37

BIGor мне Ваши рассуждения и информативность нравятся.
Взвешенно подходите к вопросу.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 09:42

  jump написав:
  akurt написав:останній раз я був за кордоном у Німеччині - в Дюсельдорфі та у Берліні. У Берліні реально був у шоці від куп сміття всюди - на вулицях, на газонах, і навіть купи сміття біля пустих смиттєвих урн. Якось саме в Берліні в мене похитнулася віра у "німецьку точність". Ось Вам і очищення гальки...

ніггери і араби...

Правду сказати: мріяв в Німеччині - а був останній раз аж 2 рази - скоштувати "знаменитих німецьких" ковбасок+смаженої капусти+пиво.
Реальінсть була ЗОВСІМ іншою: тільки всюди Дьонери - і більшою частиною НЕ турецькі.
Прийшлося вечеряти то в індійській ресторації, то в іранській, то ще в якійсь...
Чорношкірих правда не помітив...
У знайомих дочка мешкає в Німеччині - наша єврейка - народила двох від араба.
Гарні діти. Реально. Араба вигнала.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 27 лис, 2020 09:46, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 09:46

  jump написав:
  akurt написав:останній раз я був за кордоном у Німеччині - в Дюсельдорфі та у Берліні. У Берліні реально був у шоці від куп сміття всюди - на вулицях, на газонах, і навіть купи сміття біля пустих смиттєвих урн. Якось саме в Берліні в мене похитнулася віра у "німецьку точність". Ось Вам і очищення гальки...


ніггери і араби...

Обліківка Акурт - не пропонує ріелторські послуги неграм і арабам???
Колгосп ріелторів-расистів??
До речі, як ситуація з арабами і неграми в Аланії, Анталії та Ізмірі?

Знаючи Акурта та його методологію обманювати читачів всюди, де можна - він напише, що в Анталії цієї шушери немає.
І взагалі Анталія - за версією Акурта - не помийка для корупціонерів і ніщебродів, а справжній рай для обраних і оброблених))) :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 27 лис, 2020 09:52, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 09:47

Біситься бідолага.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 09:53

  akurt написав:Біситься бідолага.

Чекаємо ще фото з відпочивальниками-загоряльниками на анталійських пляжах при середньодобівій температурі 15 градусів Цельсію.
Ну ж, бо, Акурт - давай, пали!)))
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 09:59

  BIGor написав:Позволю себе оффтоп, знавцы Варшавы, покритикуйте пожалуйста район Białołęka и вот такой тип недвижимости - квартира с участком, плюсы/минусы.
https://www.otodom.pl/oferta/2-pokoje-z ... 48CAI.html?

Який же це офтоп? Вам же ж для себе?!

Моя думка по Польщі - спочатку поїдьте, поживіть, попрацюйте, а потім будете вже вибирати нерухомість.

Тобто, навіщо вам Варшава, якщо схожа робота буде, наприклад, в Лодзе?
З.п. там практично не відрізняються, а інші міста можуть бути набагато дешевші.

зі. Якось так )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 10:24

  change_pm написав:Який же це офтоп? Вам же ж для себе?!
Моя думка по Польщі - спочатку поїдьте, поживіть, попрацюйте, а потім будете вже вибирати нерухомість.
Тобто, навіщо вам Варшава, якщо схожа робота буде, наприклад, в Лодзе?
З.п. там практично не відрізняються, а інші міста можуть бути набагато дешевші.
зі. Якось так )))


Дійсно: НЕ оффтоп, а цікаве питання.
Я для себе розглядав можливість купівлі в Польщі:
- в Кракові (жила приятелька в Краків-Подгуже).
- в Катовіцах та в Любліні (тримав там фірми), крім того в Bytom - на заході Катовиць мешкав приятель - вдало оженився на польській дівчині - пішов у прийми - непогана трикімнатна квартира в досить старому майже історичному будинку. Тобто мав надійних радників в тому питанні.
- в Bielsko-Biala - там приваблював зовсім новий будинкок - те, про що я Весь час пишу: ВСЕ нове, все готове, все "під ключ", власна територія, будинок на 6 поверхів. Здається ціна була 1400 ойро квадрат. І логіка була така: на половині шляху від Кракова та від гірськолижних центрів.
- в Wisla - гірськолижний центр - майже на кордоні із Чехією - я там вперше встав на гірські лижі - новобудова (!!!) - ціна була не так давно 1000 ойро квадрат. Якість новобудови саме тут в мене викликала багато запитань.

Я не вклався. Зваживши всі "за" та "проти".
Варшава мені якось зажди не подобалася. Не можу пояснити, чому...
Тому питання цікаве і за темою гілки.

P.S. Зараз Warszawa +4. Zachmurzenie duże.
Анталія - вдень буде +23, сонячно, чисте голубе небо, вийшов прогуляти собаку - ледь на згорів. О 12-00 (за Києвом - 11-00) - я на Середземному морі.
Це про умови життя.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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