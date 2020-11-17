Додано: П'ят 27 лис, 2020 10:24

change_pm написав: Який же це офтоп? Вам же ж для себе?!

Моя думка по Польщі - спочатку поїдьте, поживіть, попрацюйте, а потім будете вже вибирати нерухомість.

Тобто, навіщо вам Варшава, якщо схожа робота буде, наприклад, в Лодзе?

З.п. там практично не відрізняються, а інші міста можуть бути набагато дешевші.

зі. Якось так ))) Який же це офтоп? Вам же ж для себе?!Моя думка по Польщі - спочатку поїдьте, поживіть, попрацюйте, а потім будете вже вибирати нерухомість.Тобто, навіщо вам Варшава, якщо схожа робота буде, наприклад, в Лодзе?З.п. там практично не відрізняються, а інші міста можуть бути набагато дешевші.зі. Якось так )))

Дійсно: НЕ оффтоп, а цікаве питання.Я для себе розглядав можливість купівлі в Польщі:- в Кракові (жила приятелька в Краків-Подгуже).- в Катовіцах та в Любліні (тримав там фірми), крім того в Bytom - на заході Катовиць мешкав приятель - вдало оженився на польській дівчині - пішов у прийми - непогана трикімнатна квартира в досить старому майже історичному будинку. Тобто мав надійних радників в тому питанні.- в Bielsko-Biala - там приваблював зовсім новий будинкок - те, про що я Весь час пишу: ВСЕ нове, все готове, все "під ключ", власна територія, будинок на 6 поверхів. Здається ціна була 1400 ойро квадрат. І логіка була така: на половині шляху від Кракова та від гірськолижних центрів.- в Wisla - гірськолижний центр - майже на кордоні із Чехією - я там вперше встав на гірські лижі - новобудова (!!!) - ціна була не так давно 1000 ойро квадрат. Якість новобудови саме тут в мене викликала багато запитань.Я не вклався. Зваживши всі "за" та "проти".Варшава мені якось зажди не подобалася. Не можу пояснити, чому...Тому питання цікаве і за темою гілки.Зараз Warszawa +4. Zachmurzenie duże.Анталія - вдень буде +23, сонячно, чисте голубе небо, вийшов прогуляти собаку - ледь на згорів. О 12-00 (за Києвом - 11-00) - я на Середземному морі.Це про умови життя.