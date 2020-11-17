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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 10:24
change_pm написав:
Який же це офтоп? Вам же ж для себе?!
Моя думка по Польщі - спочатку поїдьте, поживіть, попрацюйте, а потім будете вже вибирати нерухомість.
Тобто, навіщо вам Варшава, якщо схожа робота буде, наприклад, в Лодзе?
З.п. там практично не відрізняються, а інші міста можуть бути набагато дешевші.
зі. Якось так )))
Дійсно: НЕ оффтоп, а цікаве питання.
Я для себе розглядав можливість купівлі в Польщі:
- в Кракові
(жила приятелька в Краків-Подгуже
).
- в Катовіцах
та в Любліні
(тримав там фірми), крім того в Bytom
- на заході Катовиць мешкав приятель - вдало оженився на польській дівчині - пішов у прийми - непогана трикімнатна квартира в досить старому майже історичному будинку. Тобто мав надійних радників в тому питанні.
- в Bielsko-Biala
- там приваблював зовсім новий будинкок - те, про що я Весь час пишу: ВСЕ нове, все готове, все "під ключ", власна територія, будинок на 6 поверхів. Здається ціна була 1400 ойро квадрат. І логіка була така: на половині шляху від Кракова та від гірськолижних центрів.
- в Wisla
- гірськолижний центр - майже на кордоні із Чехією - я там вперше встав на гірські лижі - новобудова (!!!) - ціна була не так давно 1000 ойро квадрат. Якість новобудови саме тут в мене викликала багато запитань.
Я не вклався. Зваживши всі "за" та "проти".
Варшава мені якось зажди не подобалася. Не можу пояснити, чому...
Тому питання цікаве і за темою гілки.P.S.
Зараз Warszawa +4. Zachmurzenie duże.
Анталія - вдень буде +23, сонячно, чисте голубе небо, вийшов прогуляти собаку - ледь на згорів. О 12-00 (за Києвом - 11-00) - я на Середземному морі.
Це про умови життя.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 11:30
change_pm написав:
Який же це офтоп? Вам же ж для себе?!
Моя думка по Польщі - спочатку поїдьте, поживіть, попрацюйте, а потім будете вже вибирати нерухомість.
Тобто, навіщо вам Варшава, якщо схожа робота буде, наприклад, в Лодзе?
З.п. там практично не відрізняються, а інші міста можуть бути набагато дешевші.
зі. Якось так )))
Смішно
akurt написав:
Дійсно: НЕ оффтоп, а цікаве питання.Я для себе розглядав можливість купівлі в Польщі:Я не вклався.
Зваживши всі "за" та "проти".
Варшава мені якось зажди не подобалася. Не можу пояснити, чому...
Тому питання цікаве і за темою гілки.P.S.
Зараз Warszawa +4. Zachmurzenie duże.
Анталія - вдень буде +23, сонячно, чисте голубе небо, вийшов прогуляти собаку - ледь на згорів. О 12-00 (за Києвом - 11-00) - я на Середземному морі.
Це про умови життя.
, але саме десь 1.5 роки тому і я не вклався.
У Кракові дивився в центрі новобуд.
Якість будівництва - вогонь, але голі стіни - треба робити ремонт. Якраз прям на очах підняли ціну десь на 500-1000 злотих за метр.
+ залишились варіанти - чи перший (гіріш
) поверх, чи вид на кладовище.
В принципі, в коронокризу і перший поверх, і вид на кладовище - в тєму
Але то є Польсца, і там корона бушує, а медицина буксує.
Цінник виходив десь 100 к йоро за 35-40 метрів.
Як то кажуть порівняйте, що ви отримує за такі (взагалі-то менші грощі) в Анталії )))
Ну, то я порівняв, висновки зробив )))
Але якщо пан Бігор в плані змотати вудки по роботі з неньки, то Польсца лепший вар"янт...
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