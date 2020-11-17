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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 10:24
change_pm написав:
Який же це офтоп? Вам же ж для себе?!
Моя думка по Польщі - спочатку поїдьте, поживіть, попрацюйте, а потім будете вже вибирати нерухомість.
Тобто, навіщо вам Варшава, якщо схожа робота буде, наприклад, в Лодзе?
З.п. там практично не відрізняються, а інші міста можуть бути набагато дешевші.
зі. Якось так )))
Дійсно: НЕ оффтоп, а цікаве питання.
Я для себе розглядав можливість купівлі в Польщі:
- в Кракові
(жила приятелька в Краків-Подгуже
).
- в Катовіцах
та в Любліні
(тримав там фірми), крім того в Bytom
- на заході Катовиць мешкав приятель - вдало оженився на польській дівчині - пішов у прийми - непогана трикімнатна квартира в досить старому майже історичному будинку. Тобто мав надійних радників в тому питанні.
- в Bielsko-Biala
- там приваблював зовсім новий будинкок - те, про що я Весь час пишу: ВСЕ нове, все готове, все "під ключ", власна територія, будинок на 6 поверхів. Здається ціна була 1400 ойро квадрат. І логіка була така: на половині шляху від Кракова та від гірськолижних центрів.
- в Wisla
- гірськолижний центр - майже на кордоні із Чехією - я там вперше встав на гірські лижі - новобудова (!!!) - ціна була не так давно 1000 ойро квадрат. Якість новобудови саме тут в мене викликала багато запитань.
Я не вклався. Зваживши всі "за" та "проти".
Варшава мені якось зажди не подобалася. Не можу пояснити, чому...
Тому питання цікаве і за темою гілки.P.S.
Зараз Warszawa +4. Zachmurzenie duże.
Анталія - вдень буде +23, сонячно, чисте голубе небо, вийшов прогуляти собаку - ледь на згорів. О 12-00 (за Києвом - 11-00) - я на Середземному морі.
Це про умови життя.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 11:30
change_pm написав:
Який же це офтоп? Вам же ж для себе?!
Моя думка по Польщі - спочатку поїдьте, поживіть, попрацюйте, а потім будете вже вибирати нерухомість.
Тобто, навіщо вам Варшава, якщо схожа робота буде, наприклад, в Лодзе?
З.п. там практично не відрізняються, а інші міста можуть бути набагато дешевші.
зі. Якось так )))
Смішно
akurt написав:
Дійсно: НЕ оффтоп, а цікаве питання.Я для себе розглядав можливість купівлі в Польщі:Я не вклався.
Зваживши всі "за" та "проти".
Варшава мені якось зажди не подобалася. Не можу пояснити, чому...
Тому питання цікаве і за темою гілки.P.S.
Зараз Warszawa +4. Zachmurzenie duże.
Анталія - вдень буде +23, сонячно, чисте голубе небо, вийшов прогуляти собаку - ледь на згорів. О 12-00 (за Києвом - 11-00) - я на Середземному морі.
Це про умови життя.
, але саме десь 1.5 роки тому і я не вклався.
У Кракові дивився в центрі новобуд.
Якість будівництва - вогонь, але голі стіни - треба робити ремонт. Якраз прям на очах підняли ціну десь на 500-1000 злотих за метр.
+ залишились варіанти - чи перший (гіріш
) поверх, чи вид на кладовище.
В принципі, в коронокризу і перший поверх, і вид на кладовище - в тєму
Але то є Польсца, і там корона бушує, а медицина буксує.
Цінник виходив десь 100 к йоро за 35-40 метрів.
Як то кажуть порівняйте, що ви отримує за такі (взагалі-то менші грощі) в Анталії )))
Ну, то я порівняв, висновки зробив )))
Але якщо пан Бігор в плані змотати вудки по роботі з неньки, то Польсца лепший вар"янт...
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 12:51
change_pm написав: change_pm написав:
Який же це офтоп? Вам же ж для себе?!
Моя думка по Польщі - спочатку поїдьте, поживіть, попрацюйте, а потім будете вже вибирати нерухомість.
Тобто, навіщо вам Варшава, якщо схожа робота буде, наприклад, в Лодзе?
З.п. там практично не відрізняються, а інші міста можуть бути набагато дешевші.
зі. Якось так )))
Смішно
akurt написав:
Дійсно: НЕ оффтоп, а цікаве питання.Я для себе розглядав можливість купівлі в Польщі:Я не вклався.
Зваживши всі "за" та "проти".
Варшава мені якось зажди не подобалася. Не можу пояснити, чому...
Тому питання цікаве і за темою гілки.P.S.
Зараз Warszawa +4. Zachmurzenie duże.
Анталія - вдень буде +23, сонячно, чисте голубе небо, вийшов прогуляти собаку - ледь на згорів. О 12-00 (за Києвом - 11-00) - я на Середземному морі.
Це про умови життя.
, але саме десь 1.5 роки тому і я не вклався.
У Кракові дивився в центрі новобуд.
Якість будівництва - вогонь, але голі стіни - треба робити ремонт. Якраз прям на очах підняли ціну десь на 500-1000 злотих за метр.
+ залишились варіанти - чи перший (гіріш
) поверх, чи вид на кладовище.
В принципі, в коронокризу і перший поверх, і вид на кладовище - в тєму
Але то є Польсца, і там корона бушує, а медицина буксує.
Цінник виходив десь 100 к йоро за 35-40 метрів.
Як то кажуть порівняйте, що ви отримує за такі (взагалі-то менші грощі) в Анталії )))
Ну, то я порівняв, висновки зробив )))
Але якщо пан Бігор в плані змотати вудки по роботі з неньки, то Польсца лепший вар"янт...
Зараз ми маємо на РН бульбашку маштабів, які перевершують аналогічну у 2007 році.
Так що не час інвестувани в "бетон" ні у Варшаві, ні Києві, ні Анталії, ніде.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:20
flyman написав:
Зараз ми маємо на РН бульбашку маштабів, які перевершують аналогічну у 2007 році.Так що не час інвестувани в "бетон"
ні у Варшаві, ні Києві, ні Анталії, ніде.
Спец"яльно відповім, щоб пан Акурт побачив.
І таки тутай пан Флай 100500% правий!!!! Але сам чомусь % на 10-15 нижче піка бульбашки в неї вліз))))
Хаха... особисто про те, що не час лізти внерухомість я вже рік тому зрозумів, і казав.
Але в мене точки входу кризові, тому, якщо бульба лусне не так буде болячи зливати ))))
Тобто, наприклад, Львів точка входу 500 баксів, наразі середня по Львову 1000 уе. Нехай впаде на 70%, мій збиток 200 уе, а того хто зайшов по 1000 уе - 700 уе.
Тутай вже можна і руки на себе накладати. А 200 баксів просадки - то можна і пережити, можливо ))))
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 15:02
change_pm написав: flyman написав:
Зараз ми маємо на РН бульбашку маштабів, які перевершують аналогічну у 2007 році.Так що не час інвестувани в "бетон"
ні у Варшаві, ні Києві, ні Анталії, ніде.
Спец"яльно відповім, щоб пан Акурт побачив.
І таки тутай пан Флай 100500% правий!!!! Але сам чомусь % на 10-15 нижче піка бульбашки в неї вліз))))
Хаха... особисто про те, що не час лізти внерухомість я вже рік тому зрозумів, і казав.
Але в мене точки входу кризові, тому, якщо бульба лусне не так буде болячи зливати ))))
Тобто, наприклад, Львів точка входу 500 баксів, наразі середня по Львову 1000 уе. Нехай впаде на 70%, мій збиток 200 уе, а того хто зайшов по 1000 уе - 700 уе.
Тутай вже можна і руки на себе накладати. А 200 баксів просадки - то можна і пережити, можливо ))))
Взяв дериватив на бетон по ціні 2015 року, і це не на 10..15% нижче, а десь як і в тебе. Як пише Долярчик, заходив "низенько-низенько".
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 15:39
change_pm написав:
Спец"яльно відповім, щоб пан Акурт побачив.
І таки тутай пан Флай 100500% правий!!!! Але сам чомусь % на 10-15 нижче піка бульбашки в неї вліз))))
Пан Флайман не може бути правий ні на 100500, ні на 0,000000100500% - інакше всім форумчанам треба визнати що всі їх дії керуються/спрямовуються людиною, яка нічого не досягла в житті та сидить реально у розбитого корита на дні життя, рівень якого не можна навіть уявити.
Не даремно пан Долярчик
пропонував йому на днях викласти фото того, яке він за допомогою виконроба, який його грабує щоденно на кожній позиції, готуючи під здачу в 2025 році з метою отримувати 500 доларів на місяць з трьох (!!!) недобудов, на які він нем аж навть документів, і які будуються без дозволів на дачних дільницях під Києвом...
На жаль не читаю, що він там новенького пише - він в мене вже тиждень в ігнорі.P.S.
Чекаємо ще пару годин, поки із в"язниці вийде пан Trast
- на мою думку єдина адекватна людина, яке може дати форумчанам пояснення щодо купівлі за 125 000 доларів квартири на вторинному ринку площею в 47 квадратів у іпенях Варшави.
Мені було б цікаво...
Востаннє редагувалось akurt
в П'ят 27 лис, 2020 15:55, всього редагувалось 2 разів.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 15:43
change_pm написав:
Смішно, але саме десь 1.5 роки тому і я не вклався.
akurt написав:
Я не вклався. Зваживши всі "за" та "проти".
Звісно, одна й та ж сама персона)))
Яка рекламує лише Анталію.
Навіть Аланія та Ізмір цим ріелторам не до вподоби)))
Як там на пляжах Анталії, при 13 °C - багато відпочивальників???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 15:54
Пане Франте, не нервуйтеся так - Вам в Албанію. Гадаю, не забули, як тут лили та лили поради форумчанам.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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