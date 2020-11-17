Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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change_pm написав:Який же це офтоп? Вам же ж для себе?! Моя думка по Польщі - спочатку поїдьте, поживіть, попрацюйте, а потім будете вже вибирати нерухомість. Тобто, навіщо вам Варшава, якщо схожа робота буде, наприклад, в Лодзе? З.п. там практично не відрізняються, а інші міста можуть бути набагато дешевші. зі. Якось так )))
Дійсно: НЕ оффтоп, а цікаве питання. Я для себе розглядав можливість купівлі в Польщі: - в Кракові (жила приятелька в Краків-Подгуже). - в Катовіцах та в Любліні (тримав там фірми), крім того в Bytom - на заході Катовиць мешкав приятель - вдало оженився на польській дівчині - пішов у прийми - непогана трикімнатна квартира в досить старому майже історичному будинку. Тобто мав надійних радників в тому питанні. - в Bielsko-Biala - там приваблював зовсім новий будинкок - те, про що я Весь час пишу: ВСЕ нове, все готове, все "під ключ", власна територія, будинок на 6 поверхів. Здається ціна була 1400 ойро квадрат. І логіка була така: на половині шляху від Кракова та від гірськолижних центрів. - в Wisla - гірськолижний центр - майже на кордоні із Чехією - я там вперше встав на гірські лижі - новобудова (!!!) - ціна була не так давно 1000 ойро квадрат. Якість новобудови саме тут в мене викликала багато запитань.
Я не вклався. Зваживши всі "за" та "проти". Варшава мені якось зажди не подобалася. Не можу пояснити, чому... Тому питання цікаве і за темою гілки.
P.S. Зараз Warszawa +4. Zachmurzenie duże. Анталія - вдень буде +23, сонячно, чисте голубе небо, вийшов прогуляти собаку - ледь на згорів. О 12-00 (за Києвом - 11-00) - я на Середземному морі. Це про умови життя.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
change_pm написав:Який же це офтоп? Вам же ж для себе?! Моя думка по Польщі - спочатку поїдьте, поживіть, попрацюйте, а потім будете вже вибирати нерухомість. Тобто, навіщо вам Варшава, якщо схожа робота буде, наприклад, в Лодзе? З.п. там практично не відрізняються, а інші міста можуть бути набагато дешевші. зі. Якось так )))
akurt написав:Дійсно: НЕ оффтоп, а цікаве питання. Я для себе розглядав можливість купівлі в Польщі:
Я не вклався. Зваживши всі "за" та "проти". Варшава мені якось зажди не подобалася. Не можу пояснити, чому... Тому питання цікаве і за темою гілки.
P.S. Зараз Warszawa +4. Zachmurzenie duże. Анталія - вдень буде +23, сонячно, чисте голубе небо, вийшов прогуляти собаку - ледь на згорів. О 12-00 (за Києвом - 11-00) - я на Середземному морі. Це про умови життя.
Смішно, але саме десь 1.5 роки тому і я не вклався. У Кракові дивився в центрі новобуд.
Якість будівництва - вогонь, але голі стіни - треба робити ремонт. Якраз прям на очах підняли ціну десь на 500-1000 злотих за метр. + залишились варіанти - чи перший (гіріш ) поверх, чи вид на кладовище.
В принципі, в коронокризу і перший поверх, і вид на кладовище - в тєму Але то є Польсца, і там корона бушує, а медицина буксує.
Цінник виходив десь 100 к йоро за 35-40 метрів.
Як то кажуть порівняйте, що ви отримує за такі (взагалі-то менші грощі) в Анталії )))
Ну, то я порівняв, висновки зробив )))
Але якщо пан Бігор в плані змотати вудки по роботі з неньки, то Польсца лепший вар"янт...
change_pm написав:Який же це офтоп? Вам же ж для себе?! Моя думка по Польщі - спочатку поїдьте, поживіть, попрацюйте, а потім будете вже вибирати нерухомість. Тобто, навіщо вам Варшава, якщо схожа робота буде, наприклад, в Лодзе? З.п. там практично не відрізняються, а інші міста можуть бути набагато дешевші. зі. Якось так )))
akurt написав:Дійсно: НЕ оффтоп, а цікаве питання. Я для себе розглядав можливість купівлі в Польщі:
Я не вклався. Зваживши всі "за" та "проти". Варшава мені якось зажди не подобалася. Не можу пояснити, чому... Тому питання цікаве і за темою гілки.
P.S. Зараз Warszawa +4. Zachmurzenie duże. Анталія - вдень буде +23, сонячно, чисте голубе небо, вийшов прогуляти собаку - ледь на згорів. О 12-00 (за Києвом - 11-00) - я на Середземному морі. Це про умови життя.
Смішно, але саме десь 1.5 роки тому і я не вклався. У Кракові дивився в центрі новобуд.
Якість будівництва - вогонь, але голі стіни - треба робити ремонт. Якраз прям на очах підняли ціну десь на 500-1000 злотих за метр. + залишились варіанти - чи перший (гіріш ) поверх, чи вид на кладовище.
В принципі, в коронокризу і перший поверх, і вид на кладовище - в тєму Але то є Польсца, і там корона бушує, а медицина буксує.
Цінник виходив десь 100 к йоро за 35-40 метрів.
Як то кажуть порівняйте, що ви отримує за такі (взагалі-то менші грощі) в Анталії )))
Ну, то я порівняв, висновки зробив )))
Але якщо пан Бігор в плані змотати вудки по роботі з неньки, то Польсца лепший вар"янт...
Зараз ми маємо на РН бульбашку маштабів, які перевершують аналогічну у 2007 році. Так що не час інвестувани в "бетон" ні у Варшаві, ні Києві, ні Анталії, ніде.
change_pm написав:Спец"яльно відповім, щоб пан Акурт побачив. І таки тутай пан Флай 100500% правий!!!! Але сам чомусь % на 10-15 нижче піка бульбашки в неї вліз))))
Пан Флайман не може бути правий ні на 100500, ні на 0,000000100500% - інакше всім форумчанам треба визнати що всі їх дії керуються/спрямовуються людиною, яка нічого не досягла в житті та сидить реально у розбитого корита на дні життя, рівень якого не можна навіть уявити. Не даремно пан Долярчик пропонував йому на днях викласти фото того, яке він за допомогою виконроба, який його грабує щоденно на кожній позиції, готуючи під здачу в 2025 році з метою отримувати 500 доларів на місяць з трьох (!!!) недобудов, на які він нем аж навть документів, і які будуються без дозволів на дачних дільницях під Києвом... На жаль не читаю, що він там новенького пише - він в мене вже тиждень в ігнорі.
P.S. Чекаємо ще пару годин, поки із в"язниці вийде пан Trast - на мою думку єдина адекватна людина, яке може дати форумчанам пояснення щодо купівлі за 125 000 доларів квартири на вторинному ринку площею в 47 квадратів у іпенях Варшави. Мені було б цікаво...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 27 лис, 2020 15:55, всього редагувалось 2 разів.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Пане Франте, не нервуйтеся так - Вам в Албанію. Гадаю, не забули, як тут лили та лили поради форумчанам.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Квесторе_поверніться написав:Аkurt, яка технологія очищення сміття між галькою на пляжах Анталії?
Між галькою? Якщо Ваше питання не містить підтексту про застосуання гібридного (електронно-рентгенівського) наномікроскопу типу "GNOM-40" (електронно-зондовий пристрій, в якому суміщені електронна и рентгенівська мікроскопія) та чищення гальки шляхом протирання гальки, миття гальки, витрушування та підмітання, то: - на пляжі НЕ прийнято смітити та залишати після себе будь-що. В суботу-неділю майже нечисленна кількість людей як на пляжі, так і на набережній на газонах під деревами - після них Ви не помітете або майже не помітете сміття. Багато урн для сміття, які думаю щоденно очищаються. На набережній постійно працює машина-пилосос, розміром з невеликий трактор. - на пляжі працюють прибиральники, які ходять цілий день пляжем та підбирають якісь залишки чогось дрібного: огорток від батончиків, або кришичок від напоїв, які все ж таки залишили необережні люди. Правильно зробили, що заборонили паління цигарок на пляжі (і не тільки на пляжі, а й на вулицях, площах, набережній, в парках) - навпроти найбільш активно заселеного пляжу - в середній частині - де готель Sea Life 5* - там на пляжі помітив багато недопалків. Але люди - то живі істоти, в цьому сенсі був здивований великою кількістю сміття на майже дикому "Піратському пляжі" у лісі кілометрів за 100 від Анталії. Навіть в лісі були обладнані комплекси для зупинки: стіл+лави. Ось там несподівано для мене було дуже багато сміття.
Для пана Квесторе_поверніться: останній раз я був за кордоном у Німеччині - в Дюсельдорфі та у Берліні. У Берліні реально був у шоці від куп сміття всюди - на вулицях, на газонах, і навіть купи сміття біля пустих смиттєвих урн. Якось саме в Берліні в мене похитнулася віра у "німецьку точність". Ось Вам і очищення гальки...
А виложіть фото гальки на пляжі де Ви відпочиваєте. Наскільки реально прибрати те сміття яке лежить між камінцями? Пісчані пляжі технологічніше прибирати. Ні?
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Пане Квесторе_поверніться, щось мені вдень підказало, що очищення гальки на пляжі в Анталії то саме те, чим Вам варто ретельно зайнятися, тому я саме сьогодні приблизно о 13-00 зробив ці фото. Продумайте, запропонуйте, опишіть, додайте якісь розрахунки - спробую допомогти передати Ваші пропозиції в ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ або в Мерію Анталії через нашу діаспору.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.