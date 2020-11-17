Додано: Суб 28 лис, 2020 07:50

Наш интерес: покупка квартиры "1+1" - цена по прайс-листу 315 000 лир (примерно 40 000 долларов США).

Пока некоторые граждане придумывают способы сберечь деньги под грушей, другие не некоторые граждане покупают квартиры в Анталии.Вчера я был на пляже до 13-30 (неожиданно показались тучи над морем - я решил уйти раньше, но план - 10 000 шагов вдоль Средиземного моря был выполнен) -я согласился посетить в качестве советчика абсолютно новый микрорайон SurYapi - это в 8 км от Средиземного моря в сторону Зоопарка Анталии.1. Осмотрели строительство третьей очереди скоростного трамвая от нового микрорайона в самый центр города к парку Ататюрка.Вещь очень умная: создавая абсолютно новый микрорайон, строить линию скоростного трамвая в самый центр. Для тех кто был в Анталии: линия скоростного трамвая подходит и частично идет вдоль линии "Ретротрамвая", которая идет параллельно морю и историческому центру под названием "Калечии". Учитывая, что в течение 1-го часа в Анталии любые пересадки (даже с одного вида транспорта на другой) бесплатные, получается, что можно пересесть на ретротрамвай и попасть ого-го-го-го куда... и на пляжи Beach Park, и к самому большому в Европе Аквариуму, и в Археологический музей Анталии, и в исторический центр времен Османской империи, и в порт, откуда оправиться к подножию гигантского водопада Дюден, и даже в аэропорт - а в аэропорт - на "одном дыхании" (одна пересадка). Поездка в аэропорт обойдется в 3,5 лиры или примерно в 12,5 гривны.2. Ну а теперь самое главное: новые дома. Все - в 10 этажей.Вид с балкона:Квартиры продает сам Застройщик. При оплате 50% - беспроцентная рассрочка на 2 года. При оплате всей суммы сразу - скидка 5%.Тут что интересно: 5% это 15 750 лир (примерно 2000$), чего достаточно для полного (!!!) меблирования квартиры от самых известных производителей, я рекомендовал Istikbal :- двуспальная кровать с очень хорошим матрацем толщиной в 30 см;- шифоньер;- диван-кровать или угловой диван в главную комнату;- кресло;- обеденный стол с 4-мя стульями;- столик и 2 креслица на балкон для утреннего кофе "По-турецки".Подробно здесь: