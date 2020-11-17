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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 854855856857
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 20:24

Там все просто: Ваша фірма підписала Акт про стан забруднення водоймищь у Стрийському парку - та на новобудові між Іподромом та стадіоном "Львів-Арена" (там два озера - досить забруднених) - то все почнеться - я гадаю - відразу після закінчення очищення того бруду Вашою фірмою.
Тому тут Вам навіть видніше.
.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 07:50

Результаты инспекции новой кварты "1+1" в Анталии

Пока некоторые граждане придумывают способы сберечь деньги под грушей, другие не некоторые граждане покупают квартиры в Анталии.
Вчера я был на пляже до 13-30 (неожиданно показались тучи над морем - я решил уйти раньше, но план - 10 000 шагов вдоль Средиземного моря был выполнен) -я согласился посетить в качестве советчика абсолютно новый микрорайон SurYapi - это в 8 км от Средиземного моря в сторону Зоопарка Анталии.
1. Осмотрели строительство третьей очереди скоростного трамвая от нового микрорайона в самый центр города к парку Ататюрка.
Зображення
Вещь очень умная: создавая абсолютно новый микрорайон, строить линию скоростного трамвая в самый центр. Для тех кто был в Анталии: линия скоростного трамвая подходит и частично идет вдоль линии "Ретротрамвая", которая идет параллельно морю и историческому центру под названием "Калечии". Учитывая, что в течение 1-го часа в Анталии любые пересадки (даже с одного вида транспорта на другой) бесплатные, получается, что можно пересесть на ретротрамвай и попасть ого-го-го-го куда... и на пляжи Beach Park, и к самому большому в Европе Аквариуму, и в Археологический музей Анталии, и в исторический центр времен Османской империи, и в порт, откуда оправиться к подножию гигантского водопада Дюден, и даже в аэропорт - а в аэропорт - на "одном дыхании" (одна пересадка). Поездка в аэропорт обойдется в 3,5 лиры или примерно в 12,5 гривны.

2. Ну а теперь самое главное: новые дома. Все - в 10 этажей.
Зображення
Наш интерес: покупка квартиры "1+1" - цена по прайс-листу 315 000 лир (примерно 40 000 долларов США).
Зображення
Зображення
Вид с балкона:
Зображення
Квартиры продает сам Застройщик. При оплате 50% - беспроцентная рассрочка на 2 года. При оплате всей суммы сразу - скидка 5%.
Тут что интересно: 5% это 15 750 лир (примерно 2000$), чего достаточно для полного (!!!) меблирования квартиры от самых известных производителей, я рекомендовал Istikbal :
- двуспальная кровать с очень хорошим матрацем толщиной в 30 см;
- шифоньер;
- диван-кровать или угловой диван в главную комнату;
- кресло;
- обеденный стол с 4-мя стульями;
- столик и 2 креслица на балкон для утреннего кофе "По-турецки".
Подробно здесь:
https://www.suryapi.com.tr/projeler/kon ... ntalya--57
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 09:00

  akurt написав:2. Ну а теперь самое главное: новые дома. Все - в 10 этажей.
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Есть небольшие вопросы, немного оффтоп, на фото у здания насчитал 12 этажей. Первые этажи коммерция или жилые? (на фото похожи на жилые)
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 09:04

akurt
Ваша супруга довольна переездом?
На сколько по Вашей оценке вторичный рынок дешевле первичного в одном и том же месте?
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 09:59

  BIGor написав:Есть небольшие вопросы, немного оффтоп, на фото у здания насчитал 12 этажей. Первые этажи коммерция или жилые? (на фото похожи на жилые)


Верхние этажи в Турции как правило двухуровневые квартиры.
Нижние этажи ка правило - под аренду (магазины, парикмахерские, ветеринарные пункты и все такое).
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 10:10

  San написав:akurt
Ваша супруга довольна переездом?
На сколько по Вашей оценке вторичный рынок дешевле первичного в одном и том же месте?

Про супругу несколько странный вопрос. жена ведь за мужем... то есть замужем...
Скажу только, что я смог бы ее вернуть во Львов только, если бы тянул на очень толстом канате.

Не могу точно ответить про то, дешевле или нет вторичный рынок.
Вот утром пошел в магазин - увидел в доме, где супермаркет, ДИКОВИНКУ в наше время - объявление о продаже (тут на балконах всегда вывешивают желтого цвета объявления) - вторичка.
Вот первое, что подумал (дому 10-15 лет) - точно сбрасывают старое, чтобы купить новое.
Подчеркиваю: в наше время увидеть на балконе объявление о продаже - большая редкость.

На вторичном рынке можно выиграть, если поймать скачок курса доллара - например, еще дней 10-15 назад на мировом рынке был курс 8,52 лиры за доллар - банк покупает на 0,02 лиры дешевле - вот тогда можно было успеть что-то ухватить в долларах дешевле.
Почему-то наши форумчане думают, что турки тупые и не умеют ни считать, ни писать, ни думать.
Всё умеют. Как сказала мне украинская мама турецко-украинского школьника: "В школе очень интересная математика и преподавание её совсем другое. Мне самой интересно..."

По моей оценке есть известная инерционность на вторичном рынке - цены повышают, но не так быстро, как может расти доллар и соответственно еще большая инертность потом - как-то я ни разу не слышал, чтобы цены в турецких лирах снижали.
Важный аспект: в Украине все цены на квартиры и авто привязаны к доллару.
Здесь все привязано к национальной валюте. Обычный турок все же в большинстве своем НЕ понимает, как это оценивать квартиру или авто в долларах.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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