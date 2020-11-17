Додано: Суб 28 лис, 2020 10:10

San написав: akurt

Ваша супруга довольна переездом?

На сколько по Вашей оценке вторичный рынок дешевле первичного в одном и том же месте? Ваша супруга довольна переездом?На сколько по Вашей оценке вторичный рынок дешевле первичного в одном и том же месте?

Про супругу несколько странный вопрос. жена ведь за мужем... то есть замужем...Скажу только, что я смог бы ее вернуть во Львов только, если бы тянул на очень толстом канате.Не могу точно ответить про то, дешевле или нет вторичный рынок.Вот утром пошел в магазин - увидел в доме, где супермаркет, ДИКОВИНКУ в наше время - объявление о продаже (тут на балконах всегда вывешивают желтого цвета объявления) - вторичка.Вот первое, что подумал (дому 10-15 лет) - точноПодчеркиваю: в наше время увидеть на балконе объявление о продаже - большая редкость.На вторичном рынке можно выиграть, если поймать скачок курса доллара - например, еще дней 10-15 назад на мировом рынке был курс 8,52 лиры за доллар - банк покупает на 0,02 лиры дешевле - вот тогда можно было успеть что-то ухватить в долларах дешевле.Почему-то наши форумчане думают, что турки тупые и не умеют ни считать, ни писать, ни думать.Всё умеют. Как сказала мне украинская мама турецко-украинского школьника: "В школе очень интересная математика и преподавание её совсем другое. Мне самой интересно..."По моей оценке есть известная инерционность на вторичном рынке - цены повышают, но не так быстро, как может расти доллар и соответственно еще большая инертность потом - как-то я ни разу не слышал, чтобы цены в турецких лирах снижали.Важный аспект: в Украине все цены на квартиры и авто привязаны к доллару.Здесь все привязано к национальной валюте. Обычный турок все же в большинстве своем НЕ понимает, как это оценивать квартиру или авто в долларах.