Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Там все просто: Ваша фірма підписала Акт про стан забруднення водоймищь у Стрийському парку - та на новобудові між Іподромом та стадіоном "Львів-Арена" (там два озера - досить забруднених) - то все почнеться - я гадаю - відразу після закінчення очищення того бруду Вашою фірмою. Тому тут Вам навіть видніше. .
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Пока некоторые граждане придумывают способы сберечь деньги под грушей, другие не некоторые граждане покупают квартиры в Анталии. Вчера я был на пляже до 13-30 (неожиданно показались тучи над морем - я решил уйти раньше, но план - 10 000 шагов вдоль Средиземного моря был выполнен) -я согласился посетить в качестве советчика абсолютно новый микрорайон SurYapi - это в 8 км от Средиземного моря в сторону Зоопарка Анталии. 1. Осмотрели строительство третьей очереди скоростного трамвая от нового микрорайона в самый центр города к парку Ататюрка. Вещь очень умная: создавая абсолютно новый микрорайон, строить линию скоростного трамвая в самый центр. Для тех кто был в Анталии: линия скоростного трамвая подходит и частично идет вдоль линии "Ретротрамвая", которая идет параллельно морю и историческому центру под названием "Калечии". Учитывая, что в течение 1-го часа в Анталии любые пересадки (даже с одного вида транспорта на другой) бесплатные, получается, что можно пересесть на ретротрамвай и попасть ого-го-го-го куда... и на пляжи Beach Park, и к самому большому в Европе Аквариуму, и в Археологический музей Анталии, и в исторический центр времен Османской империи, и в порт, откуда оправиться к подножию гигантского водопада Дюден, и даже в аэропорт - а в аэропорт - на "одном дыхании" (одна пересадка). Поездка в аэропорт обойдется в 3,5 лиры или примерно в 12,5 гривны.
2. Ну а теперь самое главное: новые дома. Все - в 10 этажей. Наш интерес: покупка квартиры "1+1" - цена по прайс-листу 315 000 лир (примерно 40 000 долларов США). Вид с балкона: Квартиры продает сам Застройщик. При оплате 50% - беспроцентная рассрочка на 2 года. При оплате всей суммы сразу - скидка 5%. Тут что интересно: 5% это 15 750 лир (примерно 2000$), чего достаточно для полного (!!!) меблирования квартиры от самых известных производителей, я рекомендовал Istikbal : - двуспальная кровать с очень хорошим матрацем толщиной в 30 см; - шифоньер; - диван-кровать или угловой диван в главную комнату; - кресло; - обеденный стол с 4-мя стульями; - столик и 2 креслица на балкон для утреннего кофе "По-турецки". Подробно здесь: https://www.suryapi.com.tr/projeler/kon ... ntalya--57
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
BIGor написав:Есть небольшие вопросы, немного оффтоп, на фото у здания насчитал 12 этажей. Первые этажи коммерция или жилые? (на фото похожи на жилые)
Верхние этажи в Турции как правило двухуровневые квартиры. Нижние этажи ка правило - под аренду (магазины, парикмахерские, ветеринарные пункты и все такое).
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
San написав:akurt Ваша супруга довольна переездом? На сколько по Вашей оценке вторичный рынок дешевле первичного в одном и том же месте?
Про супругу несколько странный вопрос. жена ведь за мужем... то есть замужем... Скажу только, что я смог бы ее вернуть во Львов только, если бы тянул на очень толстом канате.
Не могу точно ответить про то, дешевле или нет вторичный рынок. Вот утром пошел в магазин - увидел в доме, где супермаркет, ДИКОВИНКУ в наше время - объявление о продаже (тут на балконах всегда вывешивают желтого цвета объявления) - вторичка. Вот первое, что подумал (дому 10-15 лет) - точно сбрасывают старое, чтобы купить новое. Подчеркиваю: в наше время увидеть на балконе объявление о продаже - большая редкость.
На вторичном рынке можно выиграть, если поймать скачок курса доллара - например, еще дней 10-15 назад на мировом рынке был курс 8,52 лиры за доллар - банк покупает на 0,02 лиры дешевле - вот тогда можно было успеть что-то ухватить в долларах дешевле. Почему-то наши форумчане думают, что турки тупые и не умеют ни считать, ни писать, ни думать. Всё умеют. Как сказала мне украинская мама турецко-украинского школьника: "В школе очень интересная математика и преподавание её совсем другое. Мне самой интересно..."
По моей оценке есть известная инерционность на вторичном рынке - цены повышают, но не так быстро, как может расти доллар и соответственно еще большая инертность потом - как-то я ни разу не слышал, чтобы цены в турецких лирах снижали. Важный аспект: в Украине все цены на квартиры и авто привязаны к доллару. Здесь все привязано к национальной валюте. Обычный турок все же в большинстве своем НЕ понимает, как это оценивать квартиру или авто в долларах.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:Тут что интересно: 5% это 15 750 лир (примерно 2000$)
Це яка квартира в такій ціні?
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zРадио написав:Сенат Франции принял резолюцию о признании независимости Карабаха. Алиев, думаю, никому не интересен, тем более, что ведет себя (пока) прямо-таки не удивление достойно. А вот Эрдогана обложат ограничениями теперь еще и с этой стороны. Бритосы точно поддержат, американцы - скорее всего. Султан в непосредственной близости от ЕС неприятен и даже опасен...
akurt написав:Тут что интересно: 5% это 15 750 лир (примерно 2000$)
Це яка квартира в такій ціні?
Все написано вище. «1+1» - 315 000 Tl. То приблизно 40 000$ (курс лiра-долар змiнюються щодня). 5% вiд 40 000$=2000$ (знижка при оплатi 100% цiни по прайс-листу). 2000$= повний комплект нових меблiв.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Считается, что 01 декабря начинается зима. В Анталии это видно по следующему (я сейчас на пляже): - убрали все буйки вдоль многокилометрового пляжа, за которые нельзя было заплывать (спасатели на вышках сразу свистели в какие-то свистки, издающие пронзительный звук). - убирают прямо сейчас вышки спасателей (надо отдать должное - дежурили очень добросовестно все лето, во время перерыва с 12-00 до 12-30 вывешивали красный флаг отсутствия). - кафе на пляже (их тут ровно 30) убирают все своё оборудование, которое они устанавливали прямо на пляже - барные стойки, навесы и другое). - на набережной как муравьи пашут и пашут работники мэрии, окучивая газоны и делая ревизию поливочной системе. Работают передвижные пылесосы.
х. х. х Подробностей не знаю, но Катар заключил с Турцией 10 соглашений - среди них выкупил 10% акций Турецкой биржи за 1,2 миллиарда долларов, а сейчас вроде передают, что берет в концессию порт Анталии до 2028 года. В Стамбуле - там где Золотой Рог - они будут строить 2 яхт-клуба и 2 отеля. Здесь по одному из проектов также планировалось строить яхт-клуб - в самом начале набережной, которая примыкает к порту. Может как раз об этом речь... Теперь понимаю, почему именно там идёт полным ходом сооружение нового необычного жилого комплекса Fenix Centre (я давал инфу выше). А через дорогу от него почти готов новый бутик-отель 5*. Я ещё удивился, почему бутик-отель именно в том месте... Вона оно как...
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.