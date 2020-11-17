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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 855856857858
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 14:30

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

viewtopic.php?p=5108147#p5108147
  freeze написав:Европарламент подавляющим большинством (631 за, 3 против) призвал лидеров ЕС ввести жесткие санкции против Турции. Поводом названа кипрская проблема.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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  #<1 ... 855856857858
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