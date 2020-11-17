Додано: Суб 28 лис, 2020 15:42

Интересная, однако, тенденция получается.Puzzle складывается...1 - Проект обустройства яхт-клуба. Проект представлен весной 2019 мэрией Анталии. Похоже с проектом ознакомился лично эмир Катара - шейх Та́мим бин Хамад бин Хали́фа Аль Та́нии (ему 40 лет) решил вложить свое бабло. Тамим бин Хамад Аль Тани много уделяет пропаганде спорта. Катар борется за право проведения не только Олимпийских игр, но и многих чемпионатов мира по разным видам спорта. Столица страны Доха примет чемпионат мира по боксу, а в 2022 году в стране пройдёт очередной чемпионат мира по футболу.2 - новый жилой комплекс Fenix Centre (о нем топик-стартер, отбиваясь от плевков флудеров, писал уже раза три).3 - Новый бутик-отель 5 звезд (почти закончен).Hurma, Liman - микрорайоны Анталии, о которых топик-стартер рассказывает форумчанам с апреля 2018, вызывая яростный гнев флудеров, оказавшихся на дне жизни.А теперь попробуем выяснить закономерность:- куда яхтсмены - дорогая игрушка - буду ставить свои яхты и куда будут плыть и плыть - во всей Европе попа полная. Нет нигде никто. Сваха и сват сказали, что в Тулузе послабление: можно выйти с письменным ваучером на 3 (три) часа в день.- куда горнолыжники всей Европы буду ехать кататься на лыжах? Уже аэропорт Кайсери в центре Турции (625 км от Анталии) получил статус "Международный" - по заявлению мэра Кайсери - наВчера были опробованы пушки на горнолыжных склонах вулкана Erciyes...Где в эти дни ведется полная реконструкция горнолыжного центра Saklikent ? В 40 км от моего дома.Блин, так получается, что топик-стартер был прав, куда надо было смотреть глазами и деньгами, прав, прав и прав...То-то так флудеры бесились и бесились...Вона оно как...