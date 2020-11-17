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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 лис, 2020 14:30
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
viewtopic.php?p=5108147#p5108147
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Суб 28 лис, 2020 15:37
Обложили.Вторые грабли после Крыма деду с бабой в Анталии
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Додано: Суб 28 лис, 2020 15:38
Не дочитав. Дякую шо розтлумачили.
Житло дійсно виглядає нижчого класу від Вашого району.
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Додано: Суб 28 лис, 2020 15:40
В чому санції?
Не пущать продукцію турка на європейський ринок?
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Додано: Суб 28 лис, 2020 15:42
Интересная, однако, тенденция получается.
Puzzle складывается...
1 - Проект обустройства яхт-клуба. Проект представлен весной 2019 мэрией Анталии. Похоже с проектом ознакомился лично эмир Катара - шейх Та́мим бин Хамад бин Хали́фа Аль Та́нии (ему 40 лет) решил вложить свое бабло. Тамим бин Хамад Аль Тани много уделяет пропаганде спорта. Катар борется за право проведения не только Олимпийских игр, но и многих чемпионатов мира по разным видам спорта. Столица страны Доха примет чемпионат мира по боксу, а в 2022 году в стране пройдёт очередной чемпионат мира по футболу.
2 - новый жилой комплекс Fenix Centre (о нем топик-стартер, отбиваясь от плевков флудеров, писал уже раза три).
3 - Новый бутик-отель 5 звезд (почти закончен).
Hurma, Liman - микрорайоны Анталии, о которых топик-стартер рассказывает форумчанам с апреля 2018, вызывая яростный гнев флудеров, оказавшихся на дне жизни.
А теперь попробуем выяснить закономерность:
- куда яхтсмены - дорогая игрушка - буду ставить свои яхты и куда будут плыть и плыть - во всей Европе попа полная. Нет нигде никто. Сваха и сват сказали, что в Тулузе послабление: можно выйти с письменным ваучером на 3 (три) часа в день.
- куда горнолыжники всей Европы буду ехать кататься на лыжах? Уже аэропорт Кайсери в центре Турции (625 км от Анталии) получил статус "Международный" - по заявлению мэра Кайсери - на сегодня выкуплено 90% мест в отелях.
Вчера были опробованы пушки на горнолыжных склонах вулкана Erciyes...
Где в эти дни ведется полная реконструкция горнолыжного центра Saklikent ? В 40 км от моего дома.
Блин, так получается, что топик-стартер был прав, куда надо было смотреть глазами и деньгами, прав, прав и прав...
То-то так флудеры бесились и бесились...
Вона оно как...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Суб 28 лис, 2020 15:53
Наверное, ответка Турции, котрая ввела санкции против Франции за то что террорист-мусульманин отрезал голову французскому учителю.
Додано: Суб 28 лис, 2020 15:56
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Це так на даний час.
Але все може змінитися.
Байден не любить Реджепа...не буде кошмарити?
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Додано: Суб 28 лис, 2020 16:00
Добре, що пан Квесторе_поверніться добре знає, хто кого і як любить.
Он Сенат Франції прийняв резолюцію з пропозицією не пізніше 2189 року визнати незалежність Нагорного Карабаха.
І що? Азербайджан вирішив визнати незалежність Західно-Паризької та Південно-Версальської республік.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Суб 28 лис, 2020 16:06
Європа теж тисне на Реджепа.
Як з Китаєм, кажуть валютки підкинув турку?
КАтар за а от саудити категорично проти.
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Додано: Суб 28 лис, 2020 16:16
Кстати, сообщение freeze ОЧЕНЬ не точное и является изложением текстов сайтов РФ.
На самом деле Европарламент ежедневно принимает всякие ГУМАНИТАРНЫЕ резолюции, типа:
- ВЧЕРА: "Де-факто запрет на аборты в Польше подвергает опасности жизнь женщин, заявил парламент"
- ВЧЕРА: "Нарушения прав человека в Беларуси, Эфиопии и Алжире"
- ВЧЕРА: "Сделка с лобстерами одобрена парламентом"
- ВЧЕРА: "Решение Турции «открыть» закрытый пригород Вароши подрывает перспективы всеобъемлющего решения кипрской проблемы, предупреждают депутаты Европарламента."
Позавчера вообще ужас - тряситесь от ужаса, форумчане:
"Депутаты Европарламента предупреждают об ухудшении основных прав в ЕС"
Ане предупреждают!!!!! Караула!
Надо затаить дыхание: "Парламент хочет лучше защитить потребителей от небезопасных продуктов"
Источник: сайт Европарламента
Про городок Вороша - смотрим на карту и убеждаемся, что городок находится в глубине территории ТРСК.
Как-то я вот не слышу, чтобы Европарламент каждый день был озабочен, скажем, Балаклавой...
Да и форумчан как-то это СОВСЕМ не волнует...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 28 лис, 2020 16:31, всього редагувалось 2 разів.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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