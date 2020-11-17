Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Кстати, сообщение freeze ОЧЕНЬ не точное и является изложением текстов сайтов РФ. На самом деле Европарламент ежедневно принимает всякие ГУМАНИТАРНЫЕ резолюции, типа: - ВЧЕРА: "Де-факто запрет на аборты в Польше подвергает опасности жизнь женщин, заявил парламент" - ВЧЕРА: "Нарушения прав человека в Беларуси, Эфиопии и Алжире" - ВЧЕРА: "Сделка с лобстерами одобрена парламентом" - ВЧЕРА: "Решение Турции «открыть» закрытый пригород Вароши подрывает перспективы всеобъемлющего решения кипрской проблемы, предупреждают депутаты Европарламента."
Позавчера вообще ужас - тряситесь от ужаса, форумчане: "Депутаты Европарламента предупреждают об ухудшении основных прав в ЕС" Ане предупреждают!!!!! Караула! Надо затаить дыхание: "Парламент хочет лучше защитить потребителей от небезопасных продуктов"
А шо там конкретно по Кіпру для Реджепа Європа прийняла? Скільки війська до азерів турок відправив?
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Читайте тексти сайту Європарламенту - я ж не викладач вечірньої школи для працівників ЛАЗу. А читати треба Вам... Нічого бижче Баку не турбує? Може там українська Авдієвка, чи там українське Водяне? Тіко Баку турбує?
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:Добре, що пан Квесторе_поверніться добре знає, хто кого і як любить. Он Сенат Франції прийняв резолюцію з пропозицією не пізніше 2189 року визнати незалежність Нагорного Карабаха. І що? Азербайджан вирішив визнати незалежність Західно-Паризької та Південно-Версальської республік.
З мого досвіду армянє ще більш пихаті, ніж рашикі. Але нажаль, крім ... чого ??? за душею не мають.
Я до чого це. Я про всі ці замеси ще пару місяців тому писав у себе в гілці. Можете подивитись.
Основне наступне - тези)))) - Потугі Ойропи проти Туречини можуть погано скінчитись для самої Ойропи - 2-3 млн сирійців готові, хоч завтра піти до кращого життя))) - Тисячі братів по вірі з задоволення підуть до раю, взриваючи одну з французьких АЕС, - Турки у Німечинні можуть і не підтримати бажання "меркель" покарати Туречину, - ну і так далі.
Що там прийняв сенат (цікаво, скільки там етнічних армян?), глибоко пофігу. Головне, шо буде робити Макрон.
akurt написав:Добре, що пан Квесторе_поверніться добре знає, хто кого і як любить. Он Сенат Франції прийняв резолюцію з пропозицією не пізніше 2189 року визнати незалежність Нагорного Карабаха. І що? Азербайджан вирішив визнати незалежність Західно-Паризької та Південно-Версальської республік.
З мого досвіду армянє ще більш пихаті, ніж рашикі. Але нажаль, крім ... чого ??? за душею не мають.
Я до чого це. Я про всі ці замеси ще пару місяців тому писав у себе в гілці. Можете подивитись.
Основне наступне - тези)))) - Потугі Ойропи проти Туречини можуть погано скінчитись для самої Ойропи - 2-3 млн сирійців готові, хоч завтра піти до кращого життя))) - Тисячі братів по вірі з задоволення підуть до раю, взриваючи одну з французьких АЕС, - Турки у Німечинні можуть і не підтримати бажання "меркель" покарати Туречину, - ну і так далі.
Що там прийняв сенат (цікаво, скільки там етнічних армян?), глибоко пофігу. Головне, шо буде робити Макрон.
Обычно банковская система ЕС просто негласно перестаёт кредитовать и смотрит. А ещё как в РФ начинает сворачивать производства. Турки теряют работу, бизнес - кредитный ресурс. А так ничего страшного, на апельсины, гранаты и йогурты это не влияет
akurt написав:Про городок Вороша - смотрим на карту и убеждаемся, что городок находится в глубине территории ТРСК.
Вот что считает ООН https://digitallibrary.un.org/record/67600 «Попытки заселения любой части квартала Вароша кем-либо, кроме её жителей, недопустимы» Как Вы пишите, в глубине - не совсем правда, город находился на линии разграничения. Часть Турки уже отхапали, интересно, как будут захватывать отели и землю, которые еще не захвачены. ДНР чистой воды.
akurt написав:Читайте тексти сайту Європарламенту - я ж не викладач вечірньої школи для працівників ЛАЗу. А читати треба Вам... Нічого бижче Баку не турбує? Може там українська Авдієвка, чи там українське Водяне? Тіко Баку турбує?
Думав шо Ви в курсі...це ж безпосередньо торкнеться рівня життя в Анталії та ціни нерухомості. По темі гілки. Ближче баку багато що турбує.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.