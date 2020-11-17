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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 856857858859
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 16:27

  akurt написав:Кстати, сообщение freeze ОЧЕНЬ не точное и является изложением текстов сайтов РФ.
На самом деле Европарламент ежедневно принимает всякие ГУМАНИТАРНЫЕ резолюции, типа:
- ВЧЕРА: "Де-факто запрет на аборты в Польше подвергает опасности жизнь женщин, заявил парламент"
- ВЧЕРА: "Нарушения прав человека в Беларуси, Эфиопии и Алжире"
- ВЧЕРА: "Сделка с лобстерами одобрена парламентом"
- ВЧЕРА: "Решение Турции «открыть» закрытый пригород Вароши подрывает перспективы всеобъемлющего решения кипрской проблемы, предупреждают депутаты Европарламента."

Позавчера вообще ужас - тряситесь от ужаса, форумчане:
"Депутаты Европарламента предупреждают об ухудшении основных прав в ЕС"
Ане предупреждают!!!!! Караула!
Надо затаить дыхание: "Парламент хочет лучше защитить потребителей от небезопасных продуктов"

Источник: сайт Европарламента
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room

А шо там конкретно по Кіпру для Реджепа Європа прийняла?
Скільки війська до азерів турок відправив?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 16:38

Читайте тексти сайту Європарламенту - я ж не викладач вечірньої школи для працівників ЛАЗу.
А читати треба Вам...
Нічого бижче Баку не турбує? Може там українська Авдієвка, чи там українське Водяне?
Тіко Баку турбує?
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 16:38

  akurt написав:Добре, що пан Квесторе_поверніться добре знає, хто кого і як любить.
Он Сенат Франції прийняв резолюцію з пропозицією не пізніше 2189 року визнати незалежність Нагорного Карабаха.
І що? Азербайджан вирішив визнати незалежність Західно-Паризької та Південно-Версальської республік.

З мого досвіду армянє ще більш пихаті, ніж рашикі. Але нажаль, крім ... чого ??? за душею не мають.

Я до чого це. Я про всі ці замеси ще пару місяців тому писав у себе в гілці. Можете подивитись.

Основне наступне - тези))))
- Потугі Ойропи проти Туречини можуть погано скінчитись для самої Ойропи - 2-3 млн сирійців готові, хоч завтра піти до кращого життя)))
- Тисячі братів по вірі з задоволення підуть до раю, взриваючи одну з французьких АЕС,
- Турки у Німечинні можуть і не підтримати бажання "меркель" покарати Туречину,
- ну і так далі.

Що там прийняв сенат (цікаво, скільки там етнічних армян?), глибоко пофігу.
Головне, шо буде робити Макрон.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 16:43

  change_pm написав:
  akurt написав:Добре, що пан Квесторе_поверніться добре знає, хто кого і як любить.
Он Сенат Франції прийняв резолюцію з пропозицією не пізніше 2189 року визнати незалежність Нагорного Карабаха.
І що? Азербайджан вирішив визнати незалежність Західно-Паризької та Південно-Версальської республік.

З мого досвіду армянє ще більш пихаті, ніж рашикі. Але нажаль, крім ... чого ??? за душею не мають.

Я до чого це. Я про всі ці замеси ще пару місяців тому писав у себе в гілці. Можете подивитись.

Основне наступне - тези))))
- Потугі Ойропи проти Туречини можуть погано скінчитись для самої Ойропи - 2-3 млн сирійців готові, хоч завтра піти до кращого життя)))
- Тисячі братів по вірі з задоволення підуть до раю, взриваючи одну з французьких АЕС,
- Турки у Німечинні можуть і не підтримати бажання "меркель" покарати Туречину,
- ну і так далі.

Що там прийняв сенат (цікаво, скільки там етнічних армян?), глибоко пофігу.
Головне, шо буде робити Макрон.

Обычно банковская система ЕС просто негласно перестаёт кредитовать и смотрит. А ещё как в РФ начинает сворачивать производства. Турки теряют работу, бизнес - кредитный ресурс. А так ничего страшного, на апельсины, гранаты и йогурты это не влияет ;)
stm
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 16:50

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Про городок Вороша - смотрим на карту и убеждаемся, что городок находится в глубине территории ТРСК.

Вот что считает ООН https://digitallibrary.un.org/record/67600
«Попытки заселения любой части квартала Вароша кем-либо, кроме её жителей, недопустимы»
Как Вы пишите, в глубине - не совсем правда, город находился на линии разграничения. Часть Турки уже отхапали, интересно, как будут захватывать отели и землю, которые еще не захвачены. ДНР чистой воды.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 16:53

  Квесторе_поверніться написав:
  akurt написав:Блин, так получается, что топик-стартер был прав, куда надо было смотреть глазами и деньгами, прав, прав и прав...

Це так на даний час.
Але все може змінитися.
Байден не любить Реджепа...не буде кошмарити?

Тут головне, скільки пацієнт ще поживе ...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 16:54

  akurt написав:Читайте тексти сайту Європарламенту - я ж не викладач вечірньої школи для працівників ЛАЗу.
А читати треба Вам...
Нічого бижче Баку не турбує? Може там українська Авдієвка, чи там українське Водяне?
Тіко Баку турбує?

Думав шо Ви в курсі...це ж безпосередньо торкнеться рівня життя в Анталії та ціни нерухомості. По темі гілки.
Ближче баку багато що турбує.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 16:58

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

І це, припиняємо офтоп ))))

Хто, кому і як ..

Якщо почнеться замєс, Україні також достанється. Так що бігом в церкву, поставте свічку за мир!
change_pm
 
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