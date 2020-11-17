Додано: Суб 28 лис, 2020 16:38

Читайте тексти сайту Європарламенту - я ж не викладач вечірньої школи для працівників ЛАЗу.

А читати треба Вам...

Нічого бижче Баку не турбує? Може там українська Авдієвка, чи там українське Водяне?

Тіко Баку турбує?

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.