Чому офтоп, ціна турецької нерухомості залежить і від зовнішніх факторів.
А по телеканалах в Турції Реджепа критикують...чи як в Московії супостата пу тільки прославляють?
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Додано: Суб 28 лис, 2020 17:34
Чому офтоп, ціна турецької нерухомості залежить і від зовнішніх факторів.
А по телеканалах в Турції Реджепа критикують...чи як в Московії супостата пу тільки прославляють?
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Додано: Суб 28 лис, 2020 17:38
Критикують ще й як - запеклі бої між трьома самим потужними партіями - топчуть одне одного ногами не по-дитячому, все висвітлюється...
Слава Богу Парламент не складається з онххххххв, наркоманів, дурнуватих, ставленників ворожих держав та трохи і не трохи вдарених по голові...
Крім того - ПОВНА НЕСПОДІВАНКА для Квесторе_поверніться:
В Иуреччині голосувати - то не право, а обов"язкок.
Якщо людина не прийшла на вибори - суттєвий штраф і проблеми.
Голосують всі та завжди. Парламент реально представляє думку народу.
Не є можливою ситуація, що на другий тур прийшло 29% виборців та вибрали вам мерів та депутатів.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 28 лис, 2020 17:50, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Суб 28 лис, 2020 17:48
Це вселяє надії шо Турція не скотиться до ісламської держави.
А Байден буде працювати на зміщення Реджепа.
А як поведе себе ціна на нерухомість?
Який ВВП планується до ВВП 2019 року в Турції?
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