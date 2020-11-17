Чому офтоп, ціна турецької нерухомості залежить і від зовнішніх факторів.
А по телеканалах в Турції Реджепа критикують...чи як в Московії супостата пу тільки прославляють?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 лис, 2020 17:34
Чому офтоп, ціна турецької нерухомості залежить і від зовнішніх факторів.
А по телеканалах в Турції Реджепа критикують...чи як в Московії супостата пу тільки прославляють?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 28 лис, 2020 17:38
Критикують ще й як - запеклі бої між трьома самим потужними партіями - топчуть одне одного ногами не по-дитячому, все висвітлюється...
Слава Богу Парламент не складається з онххххххв, наркоманів, дурнуватих, ставленників ворожих держав та трохи і не трохи вдарених по голові...
Крім того - ПОВНА НЕСПОДІВАНКА для Квесторе_поверніться:
В Туреччині голосувати - то не право, а обов"язкок.
Якщо людина не прийшла на вибори - суттєвий штраф і проблеми.
Голосують всі та завжди. Парламент реально представляє думку народу.
Не є можливою ситуація, що на другий тур прийшло 29% виборців та вибрали вам мерів та депутатів.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 28 лис, 2020 20:16, всього редагувалось 2 разів.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Суб 28 лис, 2020 17:48
Це вселяє надії шо Турція не скотиться до ісламської держави.
А Байден буде працювати на зміщення Реджепа.
А як поведе себе ціна на нерухомість?
Який ВВП планується до ВВП 2019 року в Турції?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 28 лис, 2020 19:34
Це то що голосувати з під палки, це що, конкурентна перевага Туреччини. Вільному козаку таке щастя нащо?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Суб 28 лис, 2020 19:53
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 28 лис, 2020 20:15
Я смотрю Квесторе_поверніться далеко пойдет.
Два замечания:
1) Зачем его так тревожат какие-то игрушки, типа "ВВП"? Эконо́мика СССР представляла собой вторую в мире по объёму ВВП (по паритету покупательной способности) систему общественных отношений в сфере производства, обмена и распределения продукции различных отраслей народного хозяйства. На долю экономики СССР приходилось около 20 % мирового промышленного производства.
До конца существования СССР советская экономика и промышленность по валовым показателям занимала второе место в мире, уступая только США (примерно 50 % от экономики США). Доля СССР в мировой промышленной продукции составляла 20 %. Только на рубеже 1980-х и 1990-х гг. ВВП СССР без учёта паритета цен оказался несколько меньше чем у Японии.
Это не спасло его родителей от нищенского существования и невозможности обеспечить этими родителей своего сына не только бизнесом, фабрикой, фирмой, заводом, но и достойным жильем - пришлось ему покупать самому и самому делать ремонт - от унитазов до розеток.
2) Стоит посмотреть еще раз фильм "Матрица". Будет проще и правильнее смотреть на жизнь. Родившийся в Бейруте (Ливан) когда-то - лет 30 назад - симпатичный парень ему расскажет, что такое ВВП и зачем оно нужно.
Я смотрю Квесторе_поверніться далеко пойдет.
Особенно если все же продаст мэрии Анталии свой способ очистки песка и торцов мелких камешков гальки от мусора.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Суб 28 лис, 2020 20:33
Дякую шо не втрачаєте надію в мою скромну персону.
А як з прогнозом ВВП 2020 до 2019 в Реджепа?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 28 лис, 2020 20:35
Я же написал: далеко пойдете...
Читайте книжки, журналы, статьи.
Поднимайте свой уровень знаний.
Гугл в помощь. Встроенный переводчик - также.
И не забывайте: главным критерием истины Эпикур считал ощущения (греч. αἰσθήσεις), в которых даётся нам жизнь.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 28 лис, 2020 20:44, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Суб 28 лис, 2020 20:44
Пішов піднімати рівень...але відчуваю шо знаєте...
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 28 лис, 2020 20:46
То саме вірне, що треба зробити.
А я пішов дивитися в оригіналі другий сезон від Netflix "Undercover".
Рекомендую.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|