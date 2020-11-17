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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 858859860861
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 22:57

АНКАРА, 28 ноя - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 30 103, умерли 182 человека, это наибольшие показатели с начала пандемии, свидетельствуют данные минздрава страны.
Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в ряде регионов Турции, в том числе в Стамбуле, достигла третьего пика. В течение последней недели в стране неоднократно фиксировались рекордные показатели новых случаев коронавируса и смертей от него за сутки.

Закрыли тур сезон и перестали рисовать статистику или это из-за пасмурных дней такой всплеск?
Пару недель назад было раз в десять меньше коронавирусных...
Vint
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 23:13

Стамбул дает прирост в 40-50% от всей Турции. Это первое.
Второе - начали считать даже тех, кто где-то чихнул.

Надо думать о другом: лично я не имею уже вообше ни родственников, ни приятелей, ни знакомых, кто бы не болел/болеет/лечится от коронавируса в Украине.
Вот сообщение сегодня от сына одноклассницы:
"Дышать тяжело, сатурация на уровне 95. Кашель сильный. Лёгкие болят. Оформляюсь в больницу.
Все больницы забиты, спасибо семье, приняли в (удалено) больницу...
Режим такой: на улицу нельзя, капельница 2 раза в день по 3 бутылки и уколы...
Теперь я заперт на 14 дней (так говорят)..."
(конец цитаты)

х х х
Кстати, как в вашем городе граждане соблюдают режим? Маски носят? Дистанцию соблюдают?
Вот у родственники с марта месяца на троих было аж 2 (две) маски - пошили сами из трусов мужа.
Маски стирали через день. Постиранную маску наденут - и в маршрутку - на работу. Странная вещь: не помогли, все трое - коронавирус.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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  #<1 ... 858859860861
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