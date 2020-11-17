Додано: Суб 28 лис, 2020 23:13

Стамбул дает прирост в 40-50% от всей Турции. Это первое.

Второе - начали считать даже тех, кто где-то чихнул.



Надо думать о другом: лично я не имею уже вообше ни родственников, ни приятелей, ни знакомых, кто бы не болел/болеет/лечится от коронавируса в Украине.

Вот сообщение сегодня от сына одноклассницы:

"Дышать тяжело, сатурация на уровне 95. Кашель сильный. Лёгкие болят. Оформляюсь в больницу.

Все больницы забиты, спасибо семье, приняли в (удалено) больницу...

Режим такой: на улицу нельзя, капельница 2 раза в день по 3 бутылки и уколы...

Теперь я заперт на 14 дней (так говорят)..."

(конец цитаты)



х х х

Кстати, как в вашем городе граждане соблюдают режим? Маски носят? Дистанцию соблюдают?

Вот у родственники с марта месяца на троих было аж 2 (две) маски - пошили сами из трусов мужа.

Маски стирали через день. Постиранную маску наденут - и в маршрутку - на работу. Странная вещь: не помогли, все трое - коронавирус.

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.