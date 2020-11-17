Додано: Суб 28 лис, 2020 23:13

Вообще-то еще профессор Преображенский сказал, что вредно читать российские газеты.

Во-вторых, изменили в Турции методику учета больных коронавирусом и выявленных случаев коронавируса. Есть разница.

По данным на вчера:

Суммарное количество зарегистрированных больных коронавирусной инфекцией за день составило +6 714. Рост есть. То есть рост есть реальный - было до этого +1500, +2500, +3500, +4 500... вот уже и +6 174...

В то же время - за прошедшие сутки у 30 103 человек тесты на вирус дали положительный результат.

Это при том, что провели тесты у почти 15 миллионов человек.



Все дело в том как, кто и что считает.



Это - зарегистрированные больные.

Этот рост и меня реально пугает. Маску меняю на совсем новую 2 раза в день, соблюдаю социальную дистанцию, не езжу в городском транспорте вообще, руки мою с мылом всегда.

И вот турки начали давать дополнительно статистику по тем случаям, что человек сам пришел и просто так сделал тест - он вроде как и не больной - нет никаких симптомов - а тест не обманешь - ЕСТЬ!

Пугает это лично меня? Пугает.



Например, в Запорожье у моих родственников: семья 3 человека - выявили у одного, а еще двое лечились ТАЙНО - боялись идти в больницу - да и не было у них 500 долларов за место на коридоре в больнице.

Например, в Днепре у приятелей: в семье трое - мама торгует на рынке, папа лежит на диване, сын - наркоман - все с коронавирусом - в больницу не ходили - лечатся аспирином/парацетамолом и не мешают маме каждый день ездить в маршрутке на рынок распространять коронавирус (заразила всех продавцов в соседних киосках) и наркоману бегать за ширкой.

Так что все дело - в учете...

Надо думать о другом: лично я не имею уже вообше ни родственников, ни приятелей, ни знакомых, кто бы не болел/болеет/лечится от коронавируса в Украине.

Вот сообщение сегодня от сына одноклассницы:

"Дышать тяжело, сатурация на уровне 95. Кашель сильный. Лёгкие болят. Оформляюсь в больницу.

Все больницы забиты, спасибо семье, приняли в (удалено) больницу...

Режим такой: на улицу нельзя, капельница 2 раза в день по 3 бутылки и уколы...

КТ сделали по очень очень большому блату - поражено 20% легких.

Теперь я заперт на 14 дней (так говорят)..."

(конец цитаты)



х х х

Кстати, как в вашем городе граждане соблюдают режим? Маски носят? Дистанцию соблюдают?

Вот у родственников с марта месяца на троих было аж 2 (две) маски - пошили сами из трусов мужа.

Маски добросовестно стирали через день. Постиранную маску наденут - и в маршрутку - на работу. Странная вещь: не помогли, все трое - коронавирус.

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.