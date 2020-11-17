Додано: Суб 28 лис, 2020 23:13

Вообще-то еще профессор Преображенский сказал, что вредно читать российские газеты.

Во-вторых, изменили в Турции методику учета больных коронавирусом и выявленных случаев коронавируса. Есть разница.

По данным на вчера:

Суммарное количество зарегистрированных больных коронавирусной инфекцией за день составило +6 714. Рост есть. То есть рост есть реальный - было до этого +1500, +2500, +3500, +4 500... вот уже и +6 174...

В то же время - за прошедшие сутки у 30 103 человек тесты на вирус дали положительный результат.

Это при том, что провели тесты у почти 15 миллионов человек.



Все дело в том как, кто и что считает.



Это - зарегистрированные больные.

Этот рост и меня реально пугает. Маску меняю на совсем новую 2 раза в день, соблюдаю социальную дистанцию, не езжу в городском транспорте вообще, руки мою с мылом всегда.

И вот турки начали давать дополнительно статистику по тем случаям, что человек сам пришел и просто так сделал тест - он вроде как и не больной - нет никаких симптомов - а тест не обманешь - ЕСТЬ!

Пугает это лично меня? Пугает.

Востаннє редагувалось akurt в Нед 29 лис, 2020 09:38, всього редагувалось 1 раз.

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.