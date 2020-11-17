Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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АНКАРА, 28 ноя - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 30 103, умерли 182 человека, это наибольшие показатели с начала пандемии, свидетельствуют данные минздрава страны. Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в ряде регионов Турции, в том числе в Стамбуле, достигла третьего пика. В течение последней недели в стране неоднократно фиксировались рекордные показатели новых случаев коронавируса и смертей от него за сутки.
Закрыли тур сезон и перестали рисовать статистику или это из-за пасмурных дней такой всплеск? Пару недель назад было раз в десять меньше коронавирусных...
Вообще-то еще профессор Преображенский сказал, что вредно читать российские газеты. Во-вторых, изменили в Турции методику учета больных коронавирусом и выявленных случаев коронавируса. Есть разница. По данным на вчера: Суммарное количество зарегистрированных больных коронавирусной инфекцией за день составило +6 714. Рост есть. То есть рост есть реальный - было до этого +1500, +2500, +3500, +4 500... вот уже и +6 174... В то же время - за прошедшие сутки у 30 103 человек тесты на вирус дали положительный результат. Это при том, что провели тесты у почти 15 миллионов человек.
Все дело в том как, кто и что считает.
Это - зарегистрированные больные. Этот рост и меня реально пугает. Маску меняю на совсем новую 2 раза в день, соблюдаю социальную дистанцию, не езжу в городском транспорте вообще, руки мою с мылом всегда. И вот турки начали давать дополнительно статистику по тем случаям, что человек сам пришел и просто так сделал тест - он вроде как и не больной - нет никаких симптомов - а тест не обманешь - ЕСТЬ! Пугает это лично меня? Пугает.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 29 лис, 2020 09:38, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Квартира за кордоном - вартість утримання/проживання. Підсумки листопада. 1 долар=7,8352 ліри 1 долар=28,35 гривні. 1 ліра=28,35/7,8352=3,62 гривні.
1. Квартплата 100 лір (не мінялася з травня 2018)=362 гривні. 2. Електрична енергія - використано 82,724 кВтгод - 62,15 ліри або 225 гривень. 3. Водопостачання та водовідведення: 5 куб.м - 33,65 ліри або 121,82 гривні. 4. Опалення квартири: 0 лір або 0 гривень (на ранок сьогодні в квартирі +20,7, ніякі засоби опалення не використовуються. Термометр на балконі показує +16,5 градуси, сонячно, голубе небо). Вдень очікується як завжди в цю пору року +20. Найкращій час для перебування на пляжі - з 12-00 до 16-00. 5. Вивезення сміття - 0 лір або 0 гривень (то робота мерії Анталії, вивезення щодня). 6. Гаряча вода - 0 лір або 0 гривень (працює сонячний колектор на даху будинка). Разом за листопад 2020: 195,08 ліри або 24,90$
Додаткові витрати: - Інтернет та міська телефонія - 105 лір або 380 гривень. - мобільний зв"язок - 45 лір або 162,9 гривні. P.S. Термін оплати за комунальні послуги - 10 днів. В разі неоплати - безумовне відключення без попередження. Повторне підключення - відразу після сплати боргу та оплати штрафу. Дисциплінує!
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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