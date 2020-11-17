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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 858859860861
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 22:57

АНКАРА, 28 ноя - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 30 103, умерли 182 человека, это наибольшие показатели с начала пандемии, свидетельствуют данные минздрава страны.
Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в ряде регионов Турции, в том числе в Стамбуле, достигла третьего пика. В течение последней недели в стране неоднократно фиксировались рекордные показатели новых случаев коронавируса и смертей от него за сутки.

Закрыли тур сезон и перестали рисовать статистику или это из-за пасмурных дней такой всплеск?
Пару недель назад было раз в десять меньше коронавирусных...
Vint
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 23:13

Вообще-то еще профессор Преображенский сказал, что вредно читать российские газеты.
Во-вторых, изменили в Турции методику учета больных коронавирусом и выявленных случаев коронавируса. Есть разница.
По данным на вчера:
Суммарное количество зарегистрированных больных коронавирусной инфекцией за день составило +6 714. Рост есть. То есть рост есть реальный - было до этого +1500, +2500, +3500, +4 500... вот уже и +6 174...
В то же время - за прошедшие сутки у 30 103 человек тесты на вирус дали положительный результат.
Это при том, что провели тесты у почти 15 миллионов человек.

Все дело в том как, кто и что считает.

Это - зарегистрированные больные.
Этот рост и меня реально пугает. Маску меняю на совсем новую 2 раза в день, соблюдаю социальную дистанцию, не езжу в городском транспорте вообще, руки мою с мылом всегда.
И вот турки начали давать дополнительно статистику по тем случаям, что человек сам пришел и просто так сделал тест - он вроде как и не больной - нет никаких симптомов - а тест не обманешь - ЕСТЬ!
Пугает это лично меня? Пугает.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 29 лис, 2020 09:38, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 08:05

На допомогу тим, хто вивчає "Три Закони Акурта".

Квартира за кордоном - вартість утримання/проживання. Підсумки листопада.
1 долар=7,8352 ліри
1 долар=28,35 гривні.
1 ліра=28,35/7,8352=3,62 гривні.

1. Квартплата 100 лір (не мінялася з травня 2018)=362 гривні.
2. Електрична енергія - використано 82,724 кВтгод - 62,15 ліри або 225 гривень.
3. Водопостачання та водовідведення: 5 куб.м - 33,65 ліри або 121,82 гривні.
4. Опалення квартири: 0 лір або 0 гривень (на ранок сьогодні в квартирі +20,7, ніякі засоби опалення не використовуються. Термометр на балконі показує +16,5 градуси, сонячно, голубе небо). Вдень очікується як завжди в цю пору року +20. Найкращій час для перебування на пляжі - з 12-00 до 16-00.
5. Вивезення сміття - 0 лір або 0 гривень (то робота мерії Анталії, вивезення щодня).
6. Гаряча вода - 0 лір або 0 гривень (працює сонячний колектор на даху будинка).
Зображення
Разом за листопад 2020: 195,08 ліри або 24,90$

Додаткові витрати:
- Інтернет та міська телефонія - 105 лір або 380 гривень.
- мобільний зв"язок - 45 лір або 162,9 гривні.
P.S. Термін оплати за комунальні послуги - 10 днів. В разі неоплати - безумовне відключення без попередження. Повторне підключення - відразу після сплати боргу та оплати штрафу. Дисциплінує!
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 12:54

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:На допомогу тим, хто вивчає "Три Закони Акурта".

https://www.youtube.com/watch?v=UhNEizAh5rc
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 14:16

Сейчас на пляже Анталии 15-13 дня.
Штиль. Солнечно.
Узнал пренеприятное известие.
Уже нет в новом комплексе SurYapi квартир «1+1» по 315 000 лир.
Есть по 350 000 лир.
Звыняйте.
С горя почистил и съел 2 (два) огромных апельсина.
Хотя чего «с горя», я всем советовал...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 14:25

  akurt написав:Сейчас на пляже Анталии 15-13 дня.
Штиль. Солнечно.
Узнал пренеприятное известие.
Уже нет в новом комплексе SurYapi квартир «1+1» по 315 000 лир.
Есть по 350 000 лир.
Звыняйте.
С горя почистил и съел 2 (два) огромных апельсина.
Хотя чего «с горя», я всем советовал...

Для підтвердження законів повідомте температуру води і повітря.
Можна розмістити і світлини що підтверджують чистоту пляжу.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 14:36

Справки о чистоте пляжа выдают прямо во Львове,
Улица Коциловского, дом 30, к. 12.
На входе тщательно очистить ноги от выпавшего сегодня во Львове снега.
Бесплатно.
Фото с моря выложу как вернусь домой, скоро уходим с пляжа - возьмём в ресторанчике на вынос что-нибудь вкусненькое.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 14:49

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:возьмём в ресторанчике на вынос что-нибудь вкусненькое.

пивка принеси,сдачу оставь себе.Украинцы
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 14:52

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Відмова від допомоги тим, хто вивчає "Три Закони Акурта".
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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