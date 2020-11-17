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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 858859860861
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 14:16

Сейчас на пляже Анталии 15-13 дня.
Штиль. Солнечно.
Узнал пренеприятное известие.
Уже нет в новом комплексе SurYapi квартир «1+1» по 315 000 лир.
Есть по 350 000 лир.
Звыняйте.
С горя почистил и съел 2 (два) огромных апельсина.
Хотя чего «с горя», я всем советовал...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 14:25

  akurt написав:Сейчас на пляже Анталии 15-13 дня.
Штиль. Солнечно.
Узнал пренеприятное известие.
Уже нет в новом комплексе SurYapi квартир «1+1» по 315 000 лир.
Есть по 350 000 лир.
Звыняйте.
С горя почистил и съел 2 (два) огромных апельсина.
Хотя чего «с горя», я всем советовал...

Для підтвердження законів повідомте температуру води і повітря.
Можна розмістити і світлини що підтверджують чистоту пляжу.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 14:36

Справки о чистоте пляжа выдают прямо во Львове,
Улица Коциловского, дом 30, к. 12.
На входе тщательно очистить ноги от выпавшего сегодня во Львове снега.
Бесплатно.
Фото с моря выложу как вернусь домой, скоро уходим с пляжа - возьмём в ресторанчике на вынос что-нибудь вкусненькое.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 14:52

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Відмова від допомоги тим, хто вивчає "Три Закони Акурта".
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 15:39

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Справки о чистоте пляжа выдают прямо во Львове,
Улица Коциловского, дом 30, к. 12.

это там вам ваши хотелки ("законы") помогли сформулировать?
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 15:41

  Квесторе_поверніться написав:
  akurt написав:Відмова від допомоги тим, хто вивчає "Три Закони Акурта".


Что-то пан Квесторе_поверніться так начал нервничать после изучения методов очистки мусора на Грибовицькому сміттєзвалищі (кстати, имеющему очень даже приличный вид и жестко охраняемому), что начал уже подменять слова в моих фразах и ВЫДАВАТЬ их за мои слова.
Прикольно...
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 15:57

  Квесторе_поверніться написав:Для підтвердження законів повідомте температуру води і повітря.
Можна розмістити і світлини що підтверджують чистоту пляжу.


Иду навстречу пожеланиям трудящихся.
Итак: воскресенье, 29 ноября года 2020.

1. Температура воздуха +20...+21. Солнечно, голубое небо, безветренно. На пляже - жарко.
2. Температура воды в Средиземном море:
Зображення
3. План пробежки по резиновым дорожкам вдоль моря выполнен (это туда и обратно):
Зображення
Остановка на отдых у отеля 4* Corner Park (рекомендую: первая линия, рядом - Аквариум Анталии, очень большие номера, частично с видом на море, нормальная цена).
4. Обстановка на пляже:
Зображення
Зображення
5. Обстановка на газонах у моря (разрешается поставить раскладные кресла и столики).
Зображення
6. На фото ниже - мои два раскладных стульчика и раскладной столик на первой линии у моря. В термосе - чай. Ласты AguaPro, маска для плавания Full face snorkel, шорты для плавания deFacto.
(фото не публикуется)

Ви питали - Ви просили - ми відповідаємо...
А людям дійсно буде легше вивчати "Три Закони Акурта"...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 29 лис, 2020 16:04, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 16:10

  akurt написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  akurt написав:Відмова від допомоги тим, хто вивчає "Три Закони Акурта".


Что-то пан Квесторе_поверніться так начал нервничать после изучения методов очистки мусора на Грибовицькому сміттєзвалищі (кстати, имеющему очень даже приличный вид и жестко охраняемому), что начал уже подменять слова в моих фразах и ВЫДАВАТЬ их за мои слова.
Прикольно...

Пан Акурт виправився...закони підтверджуються доказами.
Чистоту пляжу видно недостатньо.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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