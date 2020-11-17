Додано: Нед 29 лис, 2020 14:16

Сейчас на пляже Анталии 15-13 дня.

Штиль. Солнечно.

Узнал пренеприятное известие.

Уже нет в новом комплексе SurYapi квартир «1+1» по 315 000 лир.

Есть по 350 000 лир.

Звыняйте.

С горя почистил и съел 2 (два) огромных апельсина.

Хотя чего «с горя», я всем советовал...

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.