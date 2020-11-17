Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Сейчас на пляже Анталии 15-13 дня. Штиль. Солнечно. Узнал пренеприятное известие. Уже нет в новом комплексе SurYapi квартир «1+1» по 315 000 лир. Есть по 350 000 лир. Звыняйте. С горя почистил и съел 2 (два) огромных апельсина. Хотя чего «с горя», я всем советовал...
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:Сейчас на пляже Анталии 15-13 дня. Штиль. Солнечно. Узнал пренеприятное известие. Уже нет в новом комплексе SurYapi квартир «1+1» по 315 000 лир. Есть по 350 000 лир. Звыняйте. С горя почистил и съел 2 (два) огромных апельсина. Хотя чего «с горя», я всем советовал...
Для підтвердження законів повідомте температуру води і повітря. Можна розмістити і світлини що підтверджують чистоту пляжу.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Справки о чистоте пляжа выдают прямо во Львове, Улица Коциловского, дом 30, к. 12. На входе тщательно очистить ноги от выпавшего сегодня во Львове снега. Бесплатно. Фото с моря выложу как вернусь домой, скоро уходим с пляжа - возьмём в ресторанчике на вынос что-нибудь вкусненькое.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:Відмова від допомоги тим, хто вивчає "Три Закони Акурта".
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
akurt написав:Відмова від допомоги тим, хто вивчає "Три Закони Акурта".
Что-то пан Квесторе_поверніться так начал нервничать после изучения методов очистки мусора на Грибовицькому сміттєзвалищі (кстати, имеющему очень даже приличный вид и жестко охраняемому), что начал уже подменять слова в моих фразах и ВЫДАВАТЬ их за мои слова. Прикольно...
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Квесторе_поверніться написав:Для підтвердження законів повідомте температуру води і повітря. Можна розмістити і світлини що підтверджують чистоту пляжу.
Иду навстречу пожеланиям трудящихся. Итак: воскресенье, 29 ноября года 2020.
1. Температура воздуха +20...+21. Солнечно, голубое небо, безветренно. На пляже - жарко. 2. Температура воды в Средиземном море: 3. План пробежки по резиновым дорожкам вдоль моря выполнен (это туда и обратно): Остановка на отдых у отеля 4* Corner Park (рекомендую: первая линия, рядом - Аквариум Анталии, очень большие номера, частично с видом на море, нормальная цена). 4. Обстановка на пляже: 5. Обстановка на газонах у моря (разрешается поставить раскладные кресла и столики). 6. На фото ниже - мои два раскладных стульчика и раскладной столик на первой линии у моря. В термосе - чай. Ласты AguaPro, маска для плавания Full face snorkel, шорты для плавания deFacto. (фото не публикуется)
Ви питали - Ви просили - ми відповідаємо... А людям дійсно буде легше вивчати "Три Закони Акурта"...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 29 лис, 2020 16:04, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:Відмова від допомоги тим, хто вивчає "Три Закони Акурта".
Что-то пан Квесторе_поверніться так начал нервничать после изучения методов очистки мусора на Грибовицькому сміттєзвалищі (кстати, имеющему очень даже приличный вид и жестко охраняемому), что начал уже подменять слова в моих фразах и ВЫДАВАТЬ их за мои слова. Прикольно...
Пан Акурт виправився...закони підтверджуються доказами. Чистоту пляжу видно недостатньо.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.