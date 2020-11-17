Додано: Пон 30 лис, 2020 08:01

Этот вопрос очень важный и актуальный.

Я на него уже пару раз отвечал, но он все равно актуальный.

Проблема не в ввозе в Турцию валюты, а в вывозе из Украины.

При въезде в Турцию можно не боясь и ни за что не отвечая, задекларировать любую сумму.

Это может когда-то пригодиться для беспроблемного вывоза (на сумму более 10 000 евро).

А вывоз с Украины должен быть законным и правильным, чтобы не было так, что мой приятель продал двушку в Украине и папа его обмотал с ног до головы скотчем. Выехал, но чуть не (удалено).



Вариант 1. Едет/летит семья - на члена семьи можно вывезти 10 000 евро. 3-4 человека - уже 30000-40000 евро - достаточно доя покупки квартиры "1+1".



Вариант 2. Самый правильный: официальный источник происхождения средств в Украине (продажа недвижимости, официальная высокая зарплата) - Справка из банка о снятии денег со счета - Красный коридор в аэропорту - декларирование.



Вариант 3. Если покупка идет у Застройщика - можно расплачиваться банковской картой. Предварительно уточнить у Застройщика установленный ЕМУ лимит операции на терминале (обычно 50 000 долларов). Предварительно у себя снять лимит на проведение операций за границей через терминал. На моих глазах это прекрасно работало, знаете, даже было удивительно: терминал как в магазине - на экране 20 000 долларов - чек вышел - все ОК.



Вариант 4. У Вас есть приятели/родственники в Турции. Сейчас авиабилеты по 50 евро в одну сторону (чартеры), а регулярные линии еще дешевле - по 30 долларов в одну сторону - слетали в Стамбул погуляли, осмотрели Голубую мечеть, погуляли - пару раз заехали - завезли нужную сумму. То есть совместили приятное с полезным.



Вариант 5. SWIFT-перевод (подходит, если отправляете сами себе на свой счет в Турции или на счет родственников приятелей в Турции). Зачисление без комиссии - выплата по первому требованию наличными. Для осуществления такого перевода в Украине потребует банк источник происхождения средств.



Вариант 6. (примитивынй до безобразия). Вылетаете в Турцию, при вас скажем 50000 долларов - тем же рейсом вылетают более-менее знакомые - договариваетесь о том, что "деньги при Вас", но "чуть что" они подтвердят, что часть принадлежит им. Смешно и примитивно, но работает.



Ну вот пока так, может еще что вспомню.

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.