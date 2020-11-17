Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Сейчас на пляже Анталии 15-13 дня. Штиль. Солнечно. Узнал пренеприятное известие. Уже нет в новом комплексе SurYapi квартир «1+1» по 315 000 лир. Есть по 350 000 лир. Звыняйте. С горя почистил и съел 2 (два) огромных апельсина. Хотя чего «с горя», я всем советовал...
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:Сейчас на пляже Анталии 15-13 дня. Штиль. Солнечно. Узнал пренеприятное известие. Уже нет в новом комплексе SurYapi квартир «1+1» по 315 000 лир. Есть по 350 000 лир. Звыняйте. С горя почистил и съел 2 (два) огромных апельсина. Хотя чего «с горя», я всем советовал...
Для підтвердження законів повідомте температуру води і повітря. Можна розмістити і світлини що підтверджують чистоту пляжу.
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Справки о чистоте пляжа выдают прямо во Львове, Улица Коциловского, дом 30, к. 12. На входе тщательно очистить ноги от выпавшего сегодня во Львове снега. Бесплатно. Фото с моря выложу как вернусь домой, скоро уходим с пляжа - возьмём в ресторанчике на вынос что-нибудь вкусненькое.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:Відмова від допомоги тим, хто вивчає "Три Закони Акурта".
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
akurt написав:Відмова від допомоги тим, хто вивчає "Три Закони Акурта".
Что-то пан Квесторе_поверніться так начал нервничать после изучения методов очистки мусора на Грибовицькому сміттєзвалищі (кстати, имеющему очень даже приличный вид и жестко охраняемому), что начал уже подменять слова в моих фразах и ВЫДАВАТЬ их за мои слова. Прикольно...
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Квесторе_поверніться написав:Для підтвердження законів повідомте температуру води і повітря. Можна розмістити і світлини що підтверджують чистоту пляжу.
Иду навстречу пожеланиям трудящихся. Итак: воскресенье, 29 ноября года 2020.
1. Температура воздуха +20...+21. Солнечно, голубое небо, безветренно. На пляже - жарко. 2. Температура воды в Средиземном море: 3. План пробежки по резиновым дорожкам вдоль моря выполнен (это туда и обратно): Остановка на отдых у отеля 4* Corner Park (рекомендую: первая линия, рядом - Аквариум Анталии, очень большие номера, частично с видом на море, нормальная цена). 4. Обстановка на пляже: 5. Обстановка на газонах у моря (разрешается поставить раскладные кресла и столики).
Ви питали, Ви просили - ми відповідаємо... А людям дійсно буде легше вивчати "Три Закони Акурта"...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 29 лис, 2020 21:03, всього редагувалось 2 разів.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt написав:Відмова від допомоги тим, хто вивчає "Три Закони Акурта".
Что-то пан Квесторе_поверніться так начал нервничать после изучения методов очистки мусора на Грибовицькому сміттєзвалищі (кстати, имеющему очень даже приличный вид и жестко охраняемому), что начал уже подменять слова в моих фразах и ВЫДАВАТЬ их за мои слова. Прикольно...
Пан Акурт виправився...закони підтверджуються доказами. Чистоту пляжу видно недостатньо.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
akurt добрый вечер вам с дождливой Украины) подскажите пожалуйста, а какие методы используют наши сограждане дабы деньги на покупку недвижимости оказались в турции? нашли подходящую квартиру у застройщика, а вот каким образом перевозить не понятно. на человека можно 10 000 евро по зеленому коридору, с украинскими банками связываться не сильно хочется. может вы дадите совет?
Этот вопрос очень важный и актуальный. Я на него уже пару раз отвечал, но он все равно актуальный. Проблема не в ввозе в Турцию валюты, а в вывозе из Украины. При въезде в Турцию можно не боясь и ни за что не отвечая, задекларировать любую сумму. Это может когда-то пригодиться для беспроблемного вывоза (на сумму более 10 000 евро). А вывоз с Украины должен быть законным и правильным, чтобы не было так, что мой приятель продал двушку в Украине и папа его обмотал с ног до головы скотчем. Выехал, но чуть не (удалено).
Вариант 1. Едет/летит семья - на члена семьи можно вывезти 10 000 евро. 3-4 человека - уже 30000-40000 евро - достаточно доя покупки квартиры "1+1".
Вариант 2. Самый правильный: официальный источник происхождения средств в Украине (продажа недвижимости, официальная высокая зарплата) - Справка из банка о снятии денег со счета - Красный коридор в аэропорту - декларирование.
Вариант 3. Если покупка идет у Застройщика - можно расплачиваться банковской картой. Предварительно уточнить у Застройщика установленный ЕМУ лимит операции на терминале (обычно 50 000 долларов). Предварительно у себя снять лимит на проведение операций за границей через терминал. На моих глазах это прекрасно работало, знаете, даже было удивительно: терминал как в магазине - на экране 20 000 долларов - чек вышел - все ОК.
Вариант 4. У Вас есть приятели/родственники в Турции. Сейчас авиабилеты по 50 евро в одну сторону (чартеры), а регулярные линии еще дешевле - по 30 долларов в одну сторону - слетали в Стамбул погуляли, осмотрели Голубую мечеть, погуляли - пару раз заехали - завезли нужную сумму. То есть совместили приятное с полезным.
Вариант 5. SWIFT-перевод (подходит, если отправляете сами себе на свой счет в Турции или на счет родственников приятелей в Турции). Зачисление без комиссии - выплата по первому требованию наличными. Для осуществления такого перевода в Украине потребует банк источник происхождения средств.
Вариант 6. (примитивынй до безобразия). Вылетаете в Турцию, при вас скажем 50000 долларов - тем же рейсом вылетают более-менее знакомые - договариваетесь о том, что "деньги при Вас", но "чуть что" они подтвердят, что часть принадлежит им. Смешно и примитивно, но работает.
Ну вот пока так, может еще что вспомню.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.