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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 30 лис, 2020 08:24
polanna11 написав:
на человека можно 10 000 евро по зеленому коридору
Мегаустойчивый миф. Вывозить можно и больше
10000 евро.
10 000 евро это планка обязательного письменного таможенного декларирования вывозимых денег. Подчеркиваю: не налогового, а таможенного.
При таком декларировании никакие пошлины не платятся, так как пошлины на ввоз и вывоз валюты не предусмотрены.
Цитаты:
Таможенный кодекс
3. Переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів через митний кордон України здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про валюту і валютні операції".
Закон про валюту и валютные операции
Стаття 8. Транскордонне переміщення валютних цінностей
1. Транскордонне переміщення фізичними особами валютних цінностей у сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент 10 тисяч євро за офіційним курсом валют, встановленим Національним банком України на день переміщення через митний кордон України, підлягає письмовому декларуванню митним органам, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Постановление НБУ о перемещении валютных ценностей
6. Фізична особа ввозить в Україну та вивозить за межі України готівкову валюту і банківські метали в сумі/вартістю, що дорівнює або перевищує в еквіваленті 10000 євро, за умови її письмового декларування митному органу в повному обсязі.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Додано: Пон 30 лис, 2020 08:37
Все очень верно! Супер!
Уточнение: сотруднику Таможни Украины на границе на "Красном коридоре" нужно показывать документы о происхождений наличных средств - например, Справка из банка и Платежное поручение о снятии денег со свое счета.
Еще вариант: у многих есть родственники за границей, мне известны переводы "нашим" из Великобритании, Польши и США.
P.S. Прогноз метеорологов подтвердился: с ночи в Анталии был дождик (сейчас прекратился).
В субботу-воскресенье обещают в прекрасные зимние дни +21 и солнечную погоду.
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 30 лис, 2020 09:15, всього редагувалось 1 раз.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 08:55
Одесско-турецкая хитрость
Я много раз писал, что слабость местной валюты за границей - для украинца благо и большое.
ТовариСчи никак этого не понимали. Они никак не понимали и думаю не понимают, что если вы за 1 тот же доллар или за 1 и туже гривну можете купить сегодня БОЛЬШЕ, чем вчера, то это классно!
Не все товарщи, а только сидящие без дела, а ГЛАВНОЕ - без толку - на этом форуме.
Сегодня мне стали известны подробности одного "Хода конем".
Я не знаю, чем закончится, никакого участия не принимал и никаких советов не давал.
Итак:
1. В том жилом комплексе, к которому я призывал присмотреться - давал все время ссылку и писал про цены - SurYapi - была куплена квартира "1+1", которая обошлась в 315 000 турецких лир.
2. Для покупки были "слиты" баксы на пике курса доллара в Турции - пик был 8,52, по 8,52 слить не получилось, но по 8,40 - получилось.
3. Просто калькулятор на смартофне дал такие цифры: 315000/8,40=37 500 долларов США.
Калькулятор подсказывал, что за двушку полный фарш с полным ремонтом частично с мебелью (кухня+прихожая), частично с бытовой техникой (поверхность+печь+вытяжка), с готовым санузлом грех не отдать на международном курорте 37 500 выкопанных из-под груши слегка прелых баксов.
4. Avcı ve canavar koşuyor! ("На ловца и зверь бежит!") - сказал Застройщик, посмотрев, что в огромном комплексе почти все квартиры "1+1" уже проданы, и установил цену в 350 000 лир.
5. Наши герои немедленно сообразили 2 вещи:
Вещь "а". Грех не продать квартиру за 350000/7,83=44 700 долларов США. Профит может составить 44700-37500=7 200 долларов США. Мелочь, но в наше грустное время - приятно.
Вещь "б". В среду 02 декабря ожидается поступление на счета ЦБ Турции транша в 2,25 миллиарда долларов США (спонсоры по облигациям - Великобритания, США, другие европейские страны). Возможно укрепление турецкой лиры до курса 7,20 (так считают аналитики).
6. На прошлой неделе было 2 просмотра от реальных клиентов.
Наблюдаем.
Безумовно: "Дурень думкою багатіє" - але саме смішне, що немає ніякого ризику, бо там 2 компаньони вирішили те зробити, і в найгіршому випадку квартира дістанеться одному з них (хлопці по 35 років).
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 10:30
akurt а дети считаются? в одних источниках пишут, что несовершеннолетние дети могут провозить валюту, в других -нет. про терминал прямо у застройщика в офисе - уточню в офисе продаж, круто, если есть такая опция. задумалась о том, что как же теперь тяжело проводить наличные операции: если положить в банк на счет 50000 долл налоговую непременно заинтересует откуда у тебя столько наличности, на таможне тоже дай документ откуда деньги) но с нашей банковской системой все больше людей предпочитает держать деньги в валюте под подушкой
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Додано: Пон 30 лис, 2020 10:33
@akurt а что скажете по поводу счета в турецком банке? завести и постепенно наполнять его деньгами на покупку? не возникнет ли вопросов лишних от турецких, да и украинских налоговых органов? какой банк посоветовали бы?
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