Додано: Пон 30 лис, 2020 08:55

Одесско-турецкая хитрость



Я много раз писал, что слабость местной валюты за границей - для украинца благо и большое.

ТовариСчи никак этого не понимали. Они никак не понимали и думаю не понимают, что если вы за 1 тот же доллар или за 1 и туже гривну можете купить сегодня БОЛЬШЕ, чем вчера, то это классно !

Не все товарщи, а только сидящие без дела, а ГЛАВНОЕ - без толку - на этом форуме.

Сегодня мне стали известны подробности одного "Хода конем".

Я не знаю, чем закончится, никакого участия не принимал и никаких советов не давал.



Итак:

1. В том жилом комплексе, к которому я призывал присмотреться - давал все время ссылку и писал про цены - SurYapi - была куплена квартира "1+1", которая обошлась в 315 000 турецких лир.

2. Для покупки были "слиты" баксы на пике курса доллара в Турции - пик был 8,52, по 8,52 слить не получилось, но по 8,40 - получилось.

3. Просто калькулятор на смартофне дал такие цифры: 315000/8,40=37 500 долларов США.

Калькулятор подсказывал, что за двушку полный фарш с полным ремонтом частично с мебелью (кухня+прихожая), частично с бытовой техникой (поверхность+печь+вытяжка), с готовым санузлом грех не отдать на международном курорте 37 500 выкопанных из-под груши слегка прелых баксов.

4. Avcı ve canavar koşuyor! ("На ловца и зверь бежит!") - сказал Застройщик, посмотрев, что в огромном комплексе почти все квартиры "1+1" уже проданы, и установил цену в 350 000 лир.

5. Наши герои немедленно сообразили 2 вещи:

Вещь "а". Грех не продать квартиру за 350000/7,83=44 700 долларов США. Профит может составить 44700-37500=7 200 долларов США. Мелочь, но в наше грустное время - приятно.

Вещь "б". В среду 02 декабря ожидается поступление на счета ЦБ Турции транша в 2,25 миллиарда долларов США (спонсоры по облигациям - Великобритания, США, другие европейские страны). Возможно укрепление турецкой лиры до курса 7,20 (так считают аналитики).

6. На прошлой неделе было 2 просмотра от реальных клиентов.

Наблюдаем.



Безумовно: "Дурень думкою багатіє" - але саме смішне, що немає ніякого ризику, бо там 2 компаньони вирішили те зробити, і в найгіршому випадку квартира дістанеться одному з них (хлопці по 35 років).

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.