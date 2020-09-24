akurt написав:Новые меры по борьбе с коронавирусом в Турции
(только что объявил лично президент страны)
1. Достигнута договоренность с немецкими и китайскими производителями о поставке в страну 50 миллионов доз вакцины уже в декабре - будут делать вакцинацию БЕСПЛАТНО. Выразил надежду о том, что "справимся с бедой" до весны.
2. Со вторника 01 декабря 2020 по будним дням вводится "ночной комендантский час" - с 21-00 до 05-00 утра.
3. По выходным - полный комендантский час - с пятницы с 21-00 до 05-00 понедельника все сидят дома.
4. Лицам до 20 лет и старше 65 лет запрещено пользоваться общественным транспортом.
5. Цитата: "Для уменьшения негативного воздействия эпидемии нет другого средства, кроме этих мер, направленных на сокращение мобильности людей до минимума на данном этапе."
Пока об этом не объявлено - будет разъяснение, но на туристов ранее вводимые ограничения не распространялись.
Будьте здоровы!
P.S. Все меры поддерживаю.
Мда, а Вы прям заинтриговали что там тепло и море, аж ехать захотелось.
А на долго этот локдаун? А то в Украине сегодня обьявили что вроде с 24 декабря по 15 января вводят полностью локдаун как весной
Думал в Турцию на эти дни смотатся.
А еще скажите, а вот уехали на 4-5мес летом в Украину, за коммунальные там же тоже что-то нужно платить? и что именно?