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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 860861862863
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 21:53

  akurt написав:Новые меры по борьбе с коронавирусом в Турции
(только что объявил лично президент страны)
1. Достигнута договоренность с немецкими и китайскими производителями о поставке в страну 50 миллионов доз вакцины уже в декабре - будут делать вакцинацию БЕСПЛАТНО. Выразил надежду о том, что "справимся с бедой" до весны.
2. Со вторника 01 декабря 2020 по будним дням вводится "ночной комендантский час" - с 21-00 до 05-00 утра.
3. По выходным - полный комендантский час - с пятницы с 21-00 до 05-00 понедельника все сидят дома.
4. Лицам до 20 лет и старше 65 лет запрещено пользоваться общественным транспортом.
5. Цитата: "Для уменьшения негативного воздействия эпидемии нет другого средства, кроме этих мер, направленных на сокращение мобильности людей до минимума на данном этапе."

Пока об этом не объявлено - будет разъяснение, но на туристов ранее вводимые ограничения не распространялись.
Будьте здоровы!
P.S. Все меры поддерживаю.


Мда, а Вы прям заинтриговали что там тепло и море, аж ехать захотелось.
А на долго этот локдаун? А то в Украине сегодня обьявили что вроде с 24 декабря по 15 января вводят полностью локдаун как весной :(
Думал в Турцию на эти дни смотатся.
А еще скажите, а вот уехали на 4-5мес летом в Украину, за коммунальные там же тоже что-то нужно платить? и что именно?
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 22:11

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Raymond написав:А на долго этот локдаун? А то в Украине сегодня обьявили что вроде с 24 декабря по 15 января вводят полностью локдаун как весной
Думал в Турцию на эти дни смотатся.

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son- ... _term=post

Уряд Туреччини запровадив жорсткіші обмеження через пандемію коронавірусу. Зокрема, в країні розширили комендантську годину. Тепер вона діятиме у всі дні тижня з 21:00 по 05:00.
Нові обмеження в Туреччині почнуть діяти з вечора 1 грудня. Про це заявив президент Реджеп Ердоган.
Раніше уряд Туреччини запроваджував комендантську годину У Туреччині вводять комендантську годину: коли діятимуть обмеження лише на вихідні. Зокрема, обмеження діяли з 20:00 до 10:00. У цей час люди віком від 65 років та особи молодші за 20 років не мали права виходити на вулицю.

Які обмеження діятимуть у Туреччині:
Заклади громадського харчування можуть працювати лише на виніс.
Люди віком від 65 років та особи молодші 20 років не можуть користуватися громадським транспортом.
Робота дитячих садків, шкіл та кінотеатрів заборонена.
На весіллях та похоронах можуть перебувати максимум 30 людей.
Басейни, лазні та парки розваг припиняють свою роботу.
Кількість людей, які одночасно перебуватимуть на площах міст, може бути обмежена громадською гігієнічною радою.
На робочих місцях, де перебуває понад 50 осіб, виконання епідемічних заходів контролюватимуть експерти з охорони праці під наглядом лікаря.

Комендантська година не поширюється на туристів. Вони можуть виходити на вулицю без обмежень у часі.
Буровик
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  #<1 ... 860861862863
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