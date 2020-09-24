Додано: Вів 01 гру, 2020 08:07

Raymond написав: Мда, а Вы прям заинтриговали что там тепло и море, аж ехать захотелось.

А на долго этот локдаун? А то в Украине сегодня обьявили что вроде с 24 декабря по 15 января вводят полностью локдаун как весной

Думал в Турцию на эти дни смотатся. Мда, а Вы прям заинтриговали что там тепло и море, аж ехать захотелось.А на долго этот локдаун? А то в Украине сегодня обьявили что вроде с 24 декабря по 15 января вводят полностью локдаун как веснойДумал в Турцию на эти дни смотатся.

Ситуация во всем мире очень серьёзная.

Raymond написав: А еще скажите, а вот уехали на 4-5мес летом в Украину, за коммунальные там же тоже что-то нужно платить? и что именно? А еще скажите, а вот уехали на 4-5мес летом в Украину, за коммунальные там же тоже что-то нужно платить? и что именно?

Ограничительные меры с 1 декабря - то есть от сегодня.Ночной "комендантский час" с 21-00 до 05-00 (очень правильно - ни на что не влияет, нечего по ночам лазить, темно уже кажется в 18-00).Суббота и воскресенье - полные сутки. Тоже правильно: в воскресенье было на Набережной просто народные гуляния - круче, чем в августе.По сообщению моих респондентов локдаун в Сан Франциско и в Лос Анджелесе.Из Франции сваты написали, что можно выходить только на 3 часа в день и то с письменным разрешением типа того "Куда прёшься".ВСЕМ НУЖНО ПОНЯТЬ, ЧТО ЖИЗНЬ КРУТО ИЗМЕНИЛАСЬ.Не все понимают: мои родственники в Запорожье ежедневно стирают пошитые из трусов мужа маски, садятся сперва в трамвай, а потом в маршрутку и едут торговать на рынке "Анголенко".Все больны коронавирусом.Во Львов вернулись из Майями приятели - их обязали к самоизоляции, они ее выполняли 10 дней, на 11-ый - в это воскресенье - поехали в пригород набрать в старые канистры водички из "животворного источника", их немедленно вычислили через приложение на смартофоне. Пригрозили санкциями.Санкции не заставили себя долго ждать - на следующий день зять получил положительный тест на коронавирус.В этом случае вы платите только квартплату.По квартплате в принципе можно иметь долг (уведомить председателя ОСББ об отъезде) или заплатить наперед.В помощь изучающимПоследние сутки шли небольшие дожди: но можно было ходить без зонтика.На утро 1 декабря: голубое небо и почти яркое солнце.В квартире без всякого отопления +20,1, термометр на открытом балконе показывает +17.