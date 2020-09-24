Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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akurt написав:Новые меры по борьбе с коронавирусом в Турции (только что объявил лично президент страны) 1. Достигнута договоренность с немецкими и китайскими производителями о поставке в страну 50 миллионов доз вакцины уже в декабре - будут делать вакцинацию БЕСПЛАТНО. Выразил надежду о том, что "справимся с бедой" до весны. 2. Со вторника 01 декабря 2020 по будним дням вводится "ночной комендантский час" - с 21-00 до 05-00 утра. 3. По выходным - полный комендантский час - с пятницы с 21-00 до 05-00 понедельника все сидят дома. 4. Лицам до 20 лет и старше 65 лет запрещено пользоваться общественным транспортом. 5. Цитата: "Для уменьшения негативного воздействия эпидемии нет другого средства, кроме этих мер, направленных на сокращение мобильности людей до минимума на данном этапе."
Пока об этом не объявлено - будет разъяснение, но на туристов ранее вводимые ограничения не распространялись. Будьте здоровы! P.S. Все меры поддерживаю.
Мда, а Вы прям заинтриговали что там тепло и море, аж ехать захотелось. А на долго этот локдаун? А то в Украине сегодня обьявили что вроде с 24 декабря по 15 января вводят полностью локдаун как весной Думал в Турцию на эти дни смотатся. А еще скажите, а вот уехали на 4-5мес летом в Украину, за коммунальные там же тоже что-то нужно платить? и что именно?
Уряд Туреччини запровадив жорсткіші обмеження через пандемію коронавірусу. Зокрема, в країні розширили комендантську годину. Тепер вона діятиме у всі дні тижня з 21:00 по 05:00. Нові обмеження в Туреччині почнуть діяти з вечора 1 грудня. Про це заявив президент Реджеп Ердоган. Раніше уряд Туреччини запроваджував комендантську годину У Туреччині вводять комендантську годину: коли діятимуть обмеження лише на вихідні. Зокрема, обмеження діяли з 20:00 до 10:00. У цей час люди віком від 65 років та особи молодші за 20 років не мали права виходити на вулицю.
Які обмеження діятимуть у Туреччині: Заклади громадського харчування можуть працювати лише на виніс. Люди віком від 65 років та особи молодші 20 років не можуть користуватися громадським транспортом. Робота дитячих садків, шкіл та кінотеатрів заборонена. На весіллях та похоронах можуть перебувати максимум 30 людей. Басейни, лазні та парки розваг припиняють свою роботу. Кількість людей, які одночасно перебуватимуть на площах міст, може бути обмежена громадською гігієнічною радою. На робочих місцях, де перебуває понад 50 осіб, виконання епідемічних заходів контролюватимуть експерти з охорони праці під наглядом лікаря.
Комендантська година не поширюється на туристів. Вони можуть виходити на вулицю без обмежень у часі.
akurt спасибо, завтра в укрсиб сгоняю. кстати, можно ложить на валютную карту самого известного украинского банка и оплачивать через терминал прямо у застройщика, комиссия при зачислении на карту для выплат валютную 0,5 %! зачисляют через кассу. но при высокой активности могут возникнуть вопросы от финмониторинга, в банке и сами не знают как он работает...
Raymond написав:Мда, а Вы прям заинтриговали что там тепло и море, аж ехать захотелось. А на долго этот локдаун? А то в Украине сегодня обьявили что вроде с 24 декабря по 15 января вводят полностью локдаун как весной Думал в Турцию на эти дни смотатся.
Ограничительные меры с 1 декабря - то есть от сегодня. Ночной "комендантский час" с 21-00 до 05-00 (очень правильно - ни на что не влияет, нечего по ночам лазить, темно уже кажется в 18-00). Суббота и воскресенье - полные сутки. Тоже правильно: в воскресенье было на Набережной просто народные гуляния - круче, чем в августе. Ситуация во всем мире очень серьёзная. По сообщению моих респондентов локдаун в Сан Франциско и в Лос Анджелесе. Из Франции сваты написали, что можно выходить только на 3 часа в день и то с письменным разрешением типа того "Куда прёшься". ВСЕМ НУЖНО ПОНЯТЬ, ЧТО ЖИЗНЬ КРУТО ИЗМЕНИЛАСЬ. Не все понимают: мои родственники в Запорожье ежедневно стирают пошитые из трусов мужа маски, садятся сперва в трамвай, а потом в маршрутку и едут торговать на рынке "Анголенко". Все больны коронавирусом. Во Львов вернулись из Майями приятели - их обязали к самоизоляции, они ее выполняли 10 дней, на 11-ый - в это воскресенье - поехали в пригород набрать в старые канистры водички из "животворного источника", их немедленно вычислили через приложение на смартофоне. Пригрозили санкциями. Санкции не заставили себя долго ждать - на следующий день зять получил положительный тест на коронавирус.
Raymond написав: А еще скажите, а вот уехали на 4-5мес летом в Украину, за коммунальные там же тоже что-то нужно платить? и что именно?
В этом случае вы платите только квартплату. По квартплате в принципе можно иметь долг (уведомить председателя ОСББ об отъезде) или заплатить наперед.
В помощь изучающим "Три Закона Акурта". Последние сутки шли небольшие дожди: но можно было ходить без зонтика. На утро 1 декабря: голубое небо и почти яркое солнце. В квартире без всякого отопления +20,1, термометр на открытом балконе показывает +17.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Буровик писал(а): Комендантська година не поширюється на туристів. Вони можуть виходити на вулицю без обмежень у часі.
Всеравно не интересно, хотелось бы зайти в кафешку или хамам, сауну, а то все закрыто, так уже лучше в Украине пока быть, тоже сегодня солнышко, отличная погода но -3 Зато в квартире +22, больше чем в Турции и горячая ванна с пенной или морской солью
Буровик писал(а): Комендантська година не поширюється на туристів. Вони можуть виходити на вулицю без обмежень у часі.
Всеравно не интересно, хотелось бы зайти в кафешку или хамам, сауну, а то все закрыто, так уже лучше в Украине пока быть, тоже сегодня солнышко, отличная погода но -3 Зато в квартире +22, больше чем в Турции и горячая ванна с пенной или морской солью
Ви все одно поїдьте і подивіться, авіарейси дешеві ж