Додано: Вів 01 гру, 2020 13:46

Гуляя в центре Анталии (в Анталии +20) все время получаю разные сообщения:

1) минимум двое из форумчан этой ветки прибывают в Анталию в ближайшую неделю. Спрашивают, что привезти. Да ничего, разве что в DutiFree виски.

2) Приятели из Днепра сегодня узнали, что другие приятели за 29500$ купили квартиру «3+1» ( со всеми налогами платежами и расходами обошлась в 33000$) с грустью начали смотреть на свой дом, и свой двор, и свою улицу и попросили прислать адрес/карту.

Адрес оказался простой: прямо у водопада Upper Duden Waterfalls. Каждый может посмотреть на картах от Google.

3. Сделал запрос счастливым владельцам той квартиры - БЫВШИМ КИЕВЛЯНАМ, вот цитаты :

«Цены на квартиры... ну таки да подросли если честно , с лета

я не ожидал...«

И далее (Цитата):

« НО... все зависит от района

как по мне район Анталии Кепез не так сильно поднялся как konyaalti,..»

И далее - цитаты:

« тут процентов 20 рост

Но фигня в то что дешевое разобрали

но предложений все равно валом

Да и Кепез особо с другой стороны и туда даже дальше чуть - ближе к конечной трамвая - просто отличен но тут нужно не бояться турков и иметь к ним некую симпатию )»

И ещё Цитата:

« мы же в отличных отношениях с бывшими хозяевами остались

и они живут через 3 дома от нас... такая себе "белая турецкая кость"

Ну вот так...

Востаннє редагувалось akurt в Вів 01 гру, 2020 13:51, всього редагувалось 1 раз.

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.