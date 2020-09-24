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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 861862863864
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 13:50

  akurt написав:Цены на квартиры... ну таки да подросли если честно , с лет

В короновірусний карантин???
А конкретніше можна?
Яке видання, який сайт таке написав?
Чи обліківка "Акурт" в черговий раз дезінформує читачів?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 13:53

Бедный бедный Франт так бесится, так подпрыгивает...
Это классно; он всем показывает, кем НЕ НУЖНО быть и как НЕ НУЖНО ЖИТЬ.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 13:54

  akurt написав:приятели за 29500$ купили квартиру «3+1»

"Дешева рибка - погана юшка!"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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  #<1 ... 861862863864
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