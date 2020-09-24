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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 861862863864
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 13:50

  akurt написав:Цены на квартиры... ну таки да подросли если честно , с лет

В короновірусний карантин???
А конкретніше можна?
Яке видання, який сайт таке написав?
Чи обліківка "Акурт" в черговий раз дезінформує читачів?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 13:54

  akurt написав:приятели за 29500$ купили квартиру «3+1»

"Дешева рибка - погана юшка!"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 14:45

Все рестораны в Анталии работают только на вынос.
Это даже удобно: мы с приятелями как раз осматриваем их строящийся дом и заказали в пекарне турецкую пиццу - здесь она называется Pide.
Готовят при нас. Свежее. Печь.
Цена комплекта вместе с салатом 14 лир или примерно 50 гривен
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 14:53

  Буровик написав:
  Raymond написав:
Буровик писал(а):
Комендантська година не поширюється на туристів. Вони можуть виходити на вулицю без обмежень у часі.


Всеравно не интересно, хотелось бы зайти в кафешку или хамам, сауну, а то все закрыто, так уже лучше в Украине пока быть, тоже сегодня солнышко, отличная погода но -3 :)
Зато в квартире +22, больше чем в Турции и горячая ванна с пенной или морской солью :D

Ви все одно поїдьте і подивіться, авіарейси дешеві ж

А потім вертайтесь в самоізолєц і карантин
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 14:57

ь

  akurt написав:Все рестораны в Анталии работают только на вынос.
Это даже удобно:

Звісно, це суперово!
Можна купити на винос їжу і десь на лавочці в парку з,їсти. Якщо місцеві голодні бомжі не заберуть)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 15:06

  Буровик написав:
  Raymond написав:
Буровик писал(а):
Комендантська година не поширюється на туристів. Вони можуть виходити на вулицю без обмежень у часі.


Всеравно не интересно, хотелось бы зайти в кафешку или хамам, сауну, а то все закрыто, так уже лучше в Украине пока быть, тоже сегодня солнышко, отличная погода но -3 :)
Зато в квартире +22, больше чем в Турции и горячая ванна с пенной или морской солью :D

Ви все одно поїдьте і подивіться, авіарейси дешеві ж

Приехать и питаться одной шаурмой?

Нит, спасиба
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 15:31

  vitaliy_berdinskikh написав:Приехать и питаться одной шаурмой?

Нит, спасиба

Чому ж?
Там є ще дешевий йогурт (з консервантами) в оптових упаковках і недорога скумбрія (вирощена на антибіотиках).
Налітай, доки дешево!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 15:37

В самом деле все кафе и рестораны работают только на вынос (не касается ресторанов в отелях).
Самая активная торговля сейчас идёт в маленьких частных пекарнях - они тут расположены на первых этажах жилых домов - так поток клиентов идёт и идёт.
Я вот посмотрел: семейный настоящий бизнес: папа пекарь, мама режет овощи на салаты, дочка помогает упаковывать все, сын на кассе.
Скажите, что плохой бизнес.
Шаурма не самое популярное блюдо (это в Украине так думают) - ее ещё и поискать нужно, где готовят.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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