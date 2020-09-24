В короновірусний карантин???
А конкретніше можна?
Яке видання, який сайт таке написав?
Чи обліківка "Акурт" в черговий раз дезінформує читачів?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 01 гру, 2020 13:50
В короновірусний карантин???
А конкретніше можна?
Яке видання, який сайт таке написав?
Чи обліківка "Акурт" в черговий раз дезінформує читачів?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 01 гру, 2020 13:54
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 01 гру, 2020 14:45
Все рестораны в Анталии работают только на вынос.
Это даже удобно: мы с приятелями как раз осматриваем их строящийся дом и заказали в пекарне турецкую пиццу - здесь она называется Pide.
Готовят при нас. Свежее. Печь.
Цена комплекта вместе с салатом 14 лир или примерно 50 гривен
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Додано: Вів 01 гру, 2020 14:53
А потім вертайтесь в самоізолєц і карантин
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Вів 01 гру, 2020 14:57
ь
Звісно, це суперово!
Можна купити на винос їжу і десь на лавочці в парку з,їсти. Якщо місцеві голодні бомжі не заберуть)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 01 гру, 2020 15:06
Приехать и питаться одной шаурмой?
Нит, спасиба
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 01 гру, 2020 15:31
Чому ж?
Там є ще дешевий йогурт (з консервантами) в оптових упаковках і недорога скумбрія (вирощена на антибіотиках).
Налітай, доки дешево!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 01 гру, 2020 15:37
В самом деле все кафе и рестораны работают только на вынос (не касается ресторанов в отелях).
Самая активная торговля сейчас идёт в маленьких частных пекарнях - они тут расположены на первых этажах жилых домов - так поток клиентов идёт и идёт.
Я вот посмотрел: семейный настоящий бизнес: папа пекарь, мама режет овощи на салаты, дочка помогает упаковывать все, сын на кассе.
Скажите, что плохой бизнес.
Шаурма не самое популярное блюдо (это в Украине так думают) - ее ещё и поискать нужно, где готовят.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
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