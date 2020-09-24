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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 861862863864
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 14:45

Все рестораны в Анталии работают только на вынос.
Это даже удобно: мы с приятелями как раз осматриваем их строящийся дом и заказали в пекарне турецкую пиццу - здесь она называется Pide.
Готовят при нас. Свежее. Печь.
Цена комплекта вместе с салатом 14 лир или примерно 50 гривен
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 14:53

  Буровик написав:
  Raymond написав:
Буровик писал(а):
Комендантська година не поширюється на туристів. Вони можуть виходити на вулицю без обмежень у часі.


Всеравно не интересно, хотелось бы зайти в кафешку или хамам, сауну, а то все закрыто, так уже лучше в Украине пока быть, тоже сегодня солнышко, отличная погода но -3 :)
Зато в квартире +22, больше чем в Турции и горячая ванна с пенной или морской солью :D

Ви все одно поїдьте і подивіться, авіарейси дешеві ж

А потім вертайтесь в самоізолєц і карантин
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 15:06

  Буровик написав:
  Raymond написав:
Буровик писал(а):
Комендантська година не поширюється на туристів. Вони можуть виходити на вулицю без обмежень у часі.


Всеравно не интересно, хотелось бы зайти в кафешку или хамам, сауну, а то все закрыто, так уже лучше в Украине пока быть, тоже сегодня солнышко, отличная погода но -3 :)
Зато в квартире +22, больше чем в Турции и горячая ванна с пенной или морской солью :D

Ви все одно поїдьте і подивіться, авіарейси дешеві ж

Приехать и питаться одной шаурмой?

Нит, спасиба
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 15:37

В самом деле все кафе и рестораны работают только на вынос (не касается ресторанов в отелях).
Самая активная торговля сейчас идёт в маленьких частных пекарнях - они тут расположены на первых этажах жилых домов - так поток клиентов идёт и идёт.
Я вот посмотрел: семейный настоящий бизнес: папа пекарь, мама режет овощи на салаты, дочка помогает упаковывать все, сын на кассе.
Скажите, что плохой бизнес.
Шаурма не самое популярное блюдо (это в Украине так думают) - ее ещё и поискать нужно, где готовят.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 16:07

Результаты инспекционной поездки на строительство нового жилого комплекса, где будут жить наши украинцы.

Если почитать этот раздел форума - "Недвижимость" - то складывается стойкое впечатление, что непонятно зачем люди массово скупают ж/б параллелепипеды и главный критерий выбора ж/б параллелепипеда, в котором теоретически когда-то будет размещена квартира для жизни - отсутствие под окнами мусоросжигательных заводов, крыш заводских цехов и рельсов.

У нас в Анталии другой критерий.

Сперва мы прибыли к почти гигантскому парку Park Expo 2016.
Вдоль всего парка идет искусственная река, справа и слева - сплошные детские игровые уголки, беседки для пикников с друзьями, газоны, а вот по периметру - что мне очень понравилось - резиновая беговая дорожка.
Красной стрелкой я показал место, где уже на самом деле возвышаются корпуса нового комплекса (жилые этажи 1-7) ниже них в корпусах - 2 этажа - бутики и кафешки.
Зображення
Вот как это выглядело сегодня с мостика поперек парка.
Зображення
Вот такими керамическими блоками идет заполнение проемов стен.
Зображення
Всего там 10 корпусов на кажется 450 квартир.
Готов (чисто внешне, внутрь нам не дали зайти) подземный паркинг для авто жильцов. Часть корпусов уже оштукатурена, на части корпусов идет монтаж внешней отделки и утеплителя.
Зображення
Общее впечатление - работа кипит!

P.S. Много ездили по городу, термометр в моем авто показывал наружную температуру +19...+20. Сухо, тихо и спокойно, нигде не попадал ни в какие пробки. Удачно припарковался в самом самом самом центре - что интересно, прохожий турок помогал, командуя, чтобы я, сдавая назад, не наехал на красный Ауди А6.
P.P.S. Чуть не забыл: конечно, парковка в самом самом самом центре - бесплатная.
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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