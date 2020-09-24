Додано: Вів 01 гру, 2020 14:45

Все рестораны в Анталии работают только на вынос.

Это даже удобно: мы с приятелями как раз осматриваем их строящийся дом и заказали в пекарне турецкую пиццу - здесь она называется Pide.

Готовят при нас. Свежее. Печь.

Цена комплекта вместе с салатом 14 лир или примерно 50 гривен

Законы akurt'a по ЗРЖН:

1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.