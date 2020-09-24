Додано: Вів 01 гру, 2020 18:58

akurt написав: Все очень верно! Супер!

Уточнение: сотруднику Таможни Украины на границе на "Красном коридоре" нужно показывать документы о происхождений наличных средств - например, Справка из банка и Платежное поручение о снятии денег со свое счета.

Еще вариант: у многих есть родственники за границей, мне известны переводы "нашим" из Великобритании, Польши и США.

Уточнение: сотруднику Таможни Украины на границе на "Красном коридоре" нужно показывать документы о происхождений наличных средств - например, Справка из банка и Платежное поручение о снятии денег со свое счета.Еще вариант: у многих есть родственники за границей, мне известны переводы "нашим" из Великобритании, Польши и США.

Ребята, шуточки с путешествием с налом уже закончились и надо относиться к этому очень серьезно. Прежде всего надо исходить из того, что путешествуя вы имеете дело не с сапиенсом пересичного таможенника васи, курта или мустафы, а с Биг Бразером намного хитрющим, чем наша хитрая укропская жёпа.Эта ситуация идет по нарастающей уже несколько лет. Раньше на западе на стойке регистрации тебя просто формально и риторически спрашивали, валюта в норме? Твой ответ их не интересовал. Но в последние годы ситуация резко изменилась.Лечу в командировку из Америки в Африку. Через Европу. Коллеги, которые сидят там уже долго, всегда просят привезти им нал мелкими купюрами. Там удобно ими расплачиваться, чтобы не нарываться на сдачу грязной местной соломой. $1 на такси или на чай, $5 на кофе, $10-20 на ресторан или мелкие покупки. При мне сумма чуть меньше $10 тыщ - случайность, больше не заказывали, я обычно мог взять и больше ...г. Вашингтон. Аэропорт Даллес. Штат Вирджиния. Регистрация и паспортный контроль. Дежурные вопросы и мои корректные ответы. Safe flight! Прохожу в терминал В, откуда стартуют рейсы на Европу. Иду по просторному холлу в направлении ресторации - накатить, перекусить, перекурить и скоротать время.Мне наперерез целенаправлено два джентльмена в черном. Сэр, мы из службы финансового контроля. Сколько вы везете с собой наличными? Отвечаю, что меньше 10 тыщ. Будьте так добры, покажите все ваши наличные нам. Открываю свой кейс, показываю. Они переглянулись и улыбнулись, увидев номинал. Объяснил им причину. Safe flight! Тогда казалось это простой случайностью. Прилетаю во Франкфурт. Из аэропорта вообще не выхожу, транзит, иду в свой терминал на следующий рейс. Наперерез один в штатском и за ним два автоматчика, хальт, покажите валюту. Еншульдигунг битте, глюклихер флюг!Всем понятно?Их зоркий глаз мгновенно распознает большое количество валютной бумаги при вас, но пока не может считать их номинал и подсчитать общую сумму. Это пока делают люди в черном.Эпилог. С тех пор со мной это случалось практически всегда, когда я имел при себе много бумаги. Иногда при мне было на пару тыщ больше, но их никто никогда точно не пересчитывал. Очевидно, их волнуют суммы покрупнее. Но будешь везти всю сумму сразу на покупку квартиры, заметут как курьера террористической организации. Один раз меня замели как в боевике с автоматчиками в Брюссельском аэропорту. Один раз в Борисполе - перед какими-то выборами. Аааа, так ты на выборы деньги везешь, сучара! Быстро всё на стол!Ну и для фана видос по теме с нашим другом Алексом Брежневым. Он слишком долго прожил в Америке и до него еще не дошло, что наше государство, власть и институты уже не хухры-мухры.