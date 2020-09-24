Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Все рестораны в Анталии работают только на вынос. Это даже удобно: мы с приятелями как раз осматриваем их строящийся дом и заказали в пекарне турецкую пиццу - здесь она называется Pide. Готовят при нас. Свежее. Печь. Цена комплекта вместе с салатом 14 лир или примерно 50 гривен
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Буровик писал(а): Комендантська година не поширюється на туристів. Вони можуть виходити на вулицю без обмежень у часі.
Всеравно не интересно, хотелось бы зайти в кафешку или хамам, сауну, а то все закрыто, так уже лучше в Украине пока быть, тоже сегодня солнышко, отличная погода но -3 Зато в квартире +22, больше чем в Турции и горячая ванна с пенной или морской солью
Ви все одно поїдьте і подивіться, авіарейси дешеві ж
Буровик писал(а): Комендантська година не поширюється на туристів. Вони можуть виходити на вулицю без обмежень у часі.
Всеравно не интересно, хотелось бы зайти в кафешку или хамам, сауну, а то все закрыто, так уже лучше в Украине пока быть, тоже сегодня солнышко, отличная погода но -3 Зато в квартире +22, больше чем в Турции и горячая ванна с пенной или морской солью
Ви все одно поїдьте і подивіться, авіарейси дешеві ж
Приехать и питаться одной шаурмой?
Нит, спасиба
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
Результаты инспекционной поездки на строительство нового жилого комплекса, где будут жить наши украинцы.
Если почитать этот раздел форума - "Недвижимость" - то складывается стойкое впечатление, что непонятно зачем люди массово скупают ж/б параллелепипеды и главный критерий выбора ж/б параллелепипеда, в котором теоретически когда-то будет размещена квартира для жизни - отсутствие под окнами мусоросжигательных заводов, крыш заводских цехов и рельсов.
У нас в Анталии другой критерий.
Сперва мы прибыли к почти гигантскому парку Park Expo 2016. Вдоль всего парка идет искусственная река, справа и слева - сплошные детские игровые уголки, беседки для пикников с друзьями, газоны, а вот по периметру - что мне очень понравилось - резиновая беговая дорожка. Красной стрелкой я показал место, где уже на самом деле возвышаются корпуса нового комплекса (жилые этажи 1-7) ниже них в корпусах - 2 этажа - бутики и кафешки. Вот как это выглядело сегодня с мостика поперек парка. Вот такими керамическими блоками идет заполнение проемов стен. Всего там 10 корпусов на кажется 450 квартир. Готов (чисто внешне, внутрь нам не дали зайти) подземный паркинг для авто жильцов. Часть корпусов уже оштукатурена, на части корпусов идет монтаж внешней отделки и утеплителя. Общее впечатление - работа кипит!
P.S. Много ездили по городу, термометр в моем авто показывал наружную температуру +19...+20. Сухо, тихо и спокойно, нигде не попадал ни в какие пробки. Удачно припарковался в самом самом самом центре. Чуть не забыл: конечно, парковка в самом самом самом центре - бесплатная.
Законы akurt'a по ЗРЖН: 1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
Raymond написав: Всеравно не интересно, хотелось бы зайти в кафешку или хамам, сауну, а то все закрыто, так уже лучше в Украине пока быть, тоже сегодня солнышко, отличная погода но -3 Зато в квартире +22, больше чем в Турции и горячая ванна с пенной или морской солью
Ви все одно поїдьте і подивіться, авіарейси дешеві ж
А потім вертайтесь в самоізолєц і карантин
між Туреччиною і УКраїною здається поки не було і немає обовязковості проходити самоізоляцію.
akurt написав:Все очень верно! Супер! Уточнение: сотруднику Таможни Украины на границе на "Красном коридоре" нужно показывать документы о происхождений наличных средств - например, Справка из банка и Платежное поручение о снятии денег со свое счета. Еще вариант: у многих есть родственники за границей, мне известны переводы "нашим" из Великобритании, Польши и США.
Ребята, шуточки с путешествием с налом уже закончились и надо относиться к этому очень серьезно. Прежде всего надо исходить из того, что путешествуя вы имеете дело не с сапиенсом пересичного таможенника васи, курта или мустафы, а с Биг Бразером намного хитрющим, чем наша хитрая укропская жёпа. Эта ситуация идет по нарастающей уже несколько лет. Раньше на западе на стойке регистрации тебя просто формально и риторически спрашивали, валюта в норме? Твой ответ их не интересовал. Но в последние годы ситуация резко изменилась. Лечу в командировку из Америки в Африку. Через Европу. Коллеги, которые сидят там уже долго, всегда просят привезти им нал мелкими купюрами. Там удобно ими расплачиваться, чтобы не нарываться на сдачу грязной местной соломой. $1 на такси или на чай, $5 на кофе, $10-20 на ресторан или мелкие покупки. При мне сумма чуть меньше $10 тыщ - случайность, больше не заказывали, я обычно мог взять и больше ... г. Вашингтон. Аэропорт Даллес. Штат Вирджиния. Регистрация и паспортный контроль. Дежурные вопросы и мои корректные ответы. Safe flight! Прохожу в терминал В, откуда стартуют рейсы на Европу. Иду по просторному холлу в направлении ресторации - накатить, перекусить, перекурить и скоротать время. Мне наперерез целенаправлено два джентльмена в черном. Сэр, мы из службы финансового контроля. Сколько вы везете с собой наличными? Отвечаю, что меньше 10 тыщ. Будьте так добры, покажите все ваши наличные нам. Открываю свой кейс, показываю. Они переглянулись и улыбнулись, увидев номинал. Объяснил им причину. Safe flight! Тогда казалось это простой случайностью. Прилетаю во Франкфурт. Из аэропорта вообще не выхожу, транзит, иду в свой терминал на следующий рейс. Наперерез один в штатском и за ним два автоматчика, хальт, покажите валюту. Еншульдигунг битте, глюклихер флюг! Всем понятно? Их зоркий глаз мгновенно распознает большое количество валютной бумаги при вас, но пока не может считать их номинал и подсчитать общую сумму. Это пока делают люди в черном.
Эпилог. С тех пор со мной это случалось практически всегда, когда я имел при себе много бумаги. Иногда при мне было на пару тыщ больше, но их никто никогда точно не пересчитывал. Очевидно, их волнуют суммы покрупнее. Но будешь везти всю сумму сразу на покупку квартиры, заметут как курьера террористической организации. Один раз меня замели как в боевике с автоматчиками в Брюссельском аэропорту. Один раз в Борисполе - перед какими-то выборами. Аааа, так ты на выборы деньги везешь, сучара! Быстро всё на стол!
Ну и для фана видос по теме с нашим другом Алексом Брежневым. Он слишком долго прожил в Америке и до него еще не дошло, что наше государство, власть и институты уже не хухры-мухры.