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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 862863864865
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 19:39

  akurt написав:Еще вариант: у многих есть родственники за границей, мне известны переводы "нашим" из Великобритании, Польши и США.



Если переводить крупную сумму денег, скажем за квартиру, из американского банка.
Если у тебя счет в американском банке, то на тебя автоматически распространяется презумпция добропорядочного джентльмена. Значит, ты честно их заработал и уплатил налоги. Иначе ты бы сейчас не переводил эти деньги, а сидел в американской тюрьме. Тут все чисто.
Но! :roll: А если твои честные деньги предназначены, о ужас, для грязных бинладеновских рук? :shock: Вот тут американский финмониторинг уже будет тщательно разбираться с каждой транзакцией свыше $10 тыщ. Кому? За что? И вот тут может возникнуть задержка из-за проверки получателя.
Если вы отправляете деньги из американского банка на свой счет в добропорядочном зарубежном банке (украинском в т.ч.), вопросов и задержек не будет вообще.
Если какой-то конторе, то лучше всего просто показать и оставить копию контракта с реквизитами этой конторы, у которой вы покупаете.
Если третьему лицу, то четко и понятно описать назначение платежа, чтобы облегчить работу американскому финмониторингу и ускорить процесс.
Примерно также работает система и в других странах.
Не врать. Не обманывать. Не считать себя самым умным и хитрожёпым.
Биг Бразер, особенно американский, умнее и хитрее всех нас вместе взятых.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 19:42

  akurt написав:Слушайте Libo - реально умный человек с умными мнениями.


Холост. Жилплощадью обеспечен. Прописка не нужна. :oops:
Libo
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2

 
Повідомлень: 8972
З нами з: 14.11.11
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 09:21

Пока часть форумчан наблюдает за процессом образования "гондол и комаров", которых "зимой не будет - инфа на 146% верная", мы наблюдаем за строительством самого важного для покупателей квартир в Анталии.
Реально комсомольскими методами идет сооружение линии скоростного трамвая от нового микрорайона к морю. Погода помогает работникам: чем солнечно, +19...+20.
Зображення
Никаких шпал: подготовка поверхности, бетонирование, рельсы находятся внутри бетонного sandwich.
Зображення
Линия скоростного трамвая как мне представляется (уже идут сооружение колонн станции и навеса) заканчивается аккурат посредине между Beach Park (огромный природный массив деревьев эвкалиптов, потом ряд новых сооружений кафе и ресторанов, потом идут велосипедные дорожки и резиновые беговые дорожки, потом идут газоны, подходящие прямо к пляжу, потом идут общедоступные пляжи) и Ataturk Park (парк, возвышающийся над морем с множеством ресторанов и кафе).
На карте - схема автодорог в парке - автодороги разделены по направлению. Интересная особенность: парковка авто в парке под эвкалиптовыми деревьями в течение 1 часа или транзит на авто через парк - бесплатные. Пребывание до 12 часов - 8 лир или примерно 25 гривен. akurt все лето пребывал именно на этом пляже и не жалел заплатить 8 лир за удовольствие.
Зображення
На карте:
1 - Обзорный панорамный лифт (бесплатно для всех желающих).
Фото сделано на верхней площадке обзорного панорамного лифта с одним из форумчан с этой ветки.
akurt - справа, его дом вдалеке у подножия гор тоже справа.
Зображення
2 - "Пирамида парк" с выставочным центром и концертным залом. Именно в этом зале проходят выставки произведений украинского декоративного искусства и выступления украинского хора "Берегиня" (сейчас идут интенсивные репетиции к новогодним праздникам).
Законы akurt'a по ЗРЖН:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда. 2) Все, кто может - переезжают в Анталию. 3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят.
akurt
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